Άγνωστοι δράστες στην Γερμανία έκλεψαν χιλιάδες πυρομαχικά που προορίζονταν για τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις. Οι αρχικές έρευνες δείχνουν ότι μια εταιρεία πολιτικών μεταφορών είχε αφήσει το ευαίσθητο φορτίο όλη τη νύχτα σε έναν μη ασφαλή χώρο στάθμευσης στη Σαξονία.

20.000 σφαίρες

Οι δράστες έκλεψαν περίπου 20.000 σφαίρες από πολιτικό φορτηγό, καθώς ο οδηγός πολιτικής μεταφορικής εταιρείας που είχε αναλάβει τη μεταφορά των πυρομαχικών είχε σταθμεύσει το φορτηγό με τα πυρομαχικά του γερμανικού στρατού, σε έναν μη ασφαλή χώρο στάθμευσης σε ένα βιομηχανικό πάρκο ολόκληρη τη νύχτα από Δευτέρα προς Τρίτη.

Οι αρχικές έρευνες δείχνουν ότι άγνωστα άτομα άνοιξαν το χώρο φόρτωσης ενός φορτηγού κατά τη διάρκεια της νύχτας και έκλεψαν αρκετές κούτες πυρομαχικών που ανήκαν στις στρατιωτικές δυνάμεις.

Παραβίαση

Η κλοπή ανακαλύφθηκε όταν ο οδηγός έφτασε την επόμενη μέρα για να παραδώσει τα εμπορεύματα στο στρατόπεδο Κλάουζεβιτς. Οι στρατιώτες υλικού πολέμου παρατήρησαν γρήγορα την παραβίαση του χώρου φόρτωσης και έλεγξαν τα δελτία μεταφοράς.

Τι πυρομαχικά πήραν οι δράστες

Ο στρατός αναφέρει ότι κλάπηκαν περίπου 10.000 σφαίρες πυρομαχικών για 9άρια πιστόλια, 9.900 σφαίρες άσφαιρα πυρομαχικά για τυφέκια ΝΑΤΟϊκών προδιαγραφών (5,56 χιλ.) και 15 χειροβομβίδες καπνού. Το υπουργείο το χαρακτήρισε ως σοβαρό περιστατικό ασφαλείας.

«Αντιμετωπίζουμε το περιστατικό με μεγάλη σοβαρότητα και διερευνούμε διεξοδικά την υπόθεση. Υποστηρίζουμε τις ανακριτικές αρχές σε όλα τα περαιτέρω βήματα», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου σε διαφορετικά μέσα με παραπλήσια απάντηση. Στο SPIEGEL πρόσθεσε πως «τα πυρομαχικά δεν πρέπει να πέσουν σε λάθος χέρια».

Ιδιαίτερος κίνδυνος προέρχεται από τις σφαίρες των 9 χιλιοστών ένα από τα πιο διαδεδομένα διαμετρήματα για πιστόλια και υποπολυβόλα.

Δεν τηρήθηκε κανένα μέτρο ασφαλείας για τη μεταφορά πυρομαχικών

Από την πλευρά του υπουργείου, η εταιρεία πολιτικής μεταφοράς αγνόησε τους κανονισμούς ασφαλείας για τη μεταφορά ευαίσθητων πυρομαχικών. Η αντίστοιχη σύμβαση ορίζει ότι η εταιρεία μεταφοράς πρέπει να διασφαλίζει την ασφάλεια του φορτίου της Bundeswehr. Κανονικά, σε κάθε διαδρομή ανατίθενται δύο οδηγοί, ένας από τους οποίους πρέπει να έχει το όχημα υπό συνεχή εποπτεία, ακόμη και κατά τη διάρκεια των στάσεων.

Προφανώς, οι κανόνες δεν τηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της περασμένης εβδομάδας. Σύμφωνα με τις αρχικές έρευνες, η στάση την Τρίτη το βράδυ δεν ήταν προγραμματισμένη· ο οδηγός αποφάσισε προφανώς αυθόρμητα να διανυκτερεύσει σε ξενοδοχείο. Το φορτίο του φορτηγού του παρέμεινε χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Η αστυνομία και οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις υποστηρίζουν ότι «εργάζονται εντατικά για την ανάκτηση των πυρομαχικών».

Πηγές εντός της Bundeswehr δήλωσαν στο SPIEGEL ότι είναι μάλλον απίθανο να πρόκειται για τυχαία ληστεία. Αντίθετα, φοβούνται ότι η μεταφορά των πυρομαχικών είχε παρακολουθηθεί και οι δράστες έδρασαν όταν ο οδηγός έκανε την απρογραμμάτιστη στάση στο Μπουργκ.