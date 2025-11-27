Τα drones και οι πράκτορες της Ρωσίας εξαπολύουν επιθέσεις σε χώρες του ΝΑΤΟ και η Ευρώπη κάνει τώρα κάτι που θα φαινόταν παράξενο πριν από λίγα χρόνια: Σχεδιάζει αντεπίθεση. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, σε «θέση μάχης» φαίνεται να είναι η Γερμανία, καθώς αναπτύσσει και υλοποιεί ένα μυστικό επιχειρησιακό σχέδιο 1.200 σελίδων για πόλεμο με τη Ρωσία, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη μεταφορά έως 800.000 στρατιωτών του ΝΑΤΟ στο μέτωπο.

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο «αντεπίθεσης»

Οι ιδέες κυμαίνονται από κοινές επιθετικές κυβερνοεπιχειρήσεις κατά της Ρωσίας και ταχύτερη και πιο συντονισμένη απόδοση ευθυνών για υβριδικές επιθέσεις, κατηγορώντας άμεσα τη Μόσχα, έως αιφνιδιαστικές στρατιωτικές ασκήσεις υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με δύο ανώτερους Ευρωπαίους κυβερνητικούς αξιωματούχους και τρεις διπλωμάτες της ΕΕ.

«Οι Ρώσοι δοκιμάζουν συνεχώς τα όρια – ποια είναι η αντίδραση, πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε;» σημείωσε η υπουργός Εξωτερικών της Λετονίας, Baiba Braže, σε συνέντευξή της. «Χρειάζεται μια πιο “προληπτική αντίδραση”», δήλωσε στο Politico. «Και δεν είναι τα λόγια που στέλνουν το μήνυμα – είναι οι πράξεις».

Ρωσικά drones έχουν πετάξει πάνω από την Πολωνία και τη Ρουμανία τον τελευταίο καιρό, ενώ μυστηριώδη drones έχουν προκαλέσει χάος σε αεροδρόμια και στρατιωτικές βάσεις σε ολόκληρη την ήπειρο. Άλλα περιστατικά περιλαμβάνουν παρεμβολές στα GPS, εισβολές μαχητικών αεροσκαφών και πολεμικών πλοίων, καθώς και μια έκρηξη σε μια σημαντική σιδηροδρομική γραμμή της Πολωνίας που μεταφέρει στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία.

«Συνολικά, η Ευρώπη και η Συμμαχία πρέπει να αναρωτηθούν πόσο καιρό είμαστε διατεθειμένοι να ανεχόμαστε αυτό το είδος υβριδικού πολέμου… [και] αν πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να γίνουμε πιο ενεργοί σε αυτόν τον τομέα», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Γερμανός υφυπουργός Άμυνας Florian Hahn στο Welt TV.

Οι υβριδικές επιθέσεις δεν είναι κάτι καινούργιο. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, τα τελευταία χρόνια, η Ρωσία έχει στείλει δολοφόνους για να σκοτώσουν πολιτικούς εχθρούς στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει κατηγορηθεί για την ανατίναξη αποθηκών όπλων στην Κεντρική Ευρώπη, έχει προσπαθήσει να αποσταθεροποιήσει την ΕΕ χρηματοδοτώντας ακροδεξιά πολιτικά κόμματα, έχει εμπλακεί σε πόλεμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει προσπαθήσει να ανατρέψει εκλογές σε χώρες όπως η Ρουμανία και η Μολδαβία.

Ωστόσο, η κλίμακα και η συχνότητα των υφισταμένων επιθέσεων είναι άνευ προηγουμένου. Το Globsec, ένα think tank με έδρα την Πράγα, υπολόγισε ότι μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 110 πράξεις σαμποτάζ και απόπειρες επιθέσεων στην Ευρώπη, κυρίως στην Πολωνία και τη Γαλλία, από άτομα που έχουν σχέσεις με τη Μόσχα.

«Ο σημερινός κόσμος προσφέρει έναν πολύ πιο ανοιχτό — θα μπορούσε κανείς να πει δημιουργικό — χώρο για την εξωτερική πολιτική», δήλωσε ο Ρώσος ηγέτης Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της διάσκεψης Valdai τον Οκτώβριο, προσθέτοντας: «Παρακολουθούμε στενά την αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης. Είναι απλώς ρητορική ή ήρθε η ώρα να αντιδράσουμε;».

Η Ρωσία μπορεί να θεωρεί την ΕΕ και το ΝΑΤΟ ως αντιπάλους ή ακόμη και εχθρούς — ο πρώην Ρώσος πρόεδρος και νυν αναπληρωτής επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Κρεμλίνου Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε τον περασμένο μήνα: «Οι ΗΠΑ είναι ο αντίπαλός μας». Ωστόσο, η Ευρώπη δεν θέλει πόλεμο με μια Ρωσία που διαθέτει πυρηνικά όπλα και πρέπει λοιπόν να βρει τον τρόπο να ανταποκριθεί με τρόπο που να αποτρέπει τη Μόσχα, χωρίς όμως να ξεπεράσει τα όρια του Κρεμλίνου που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανοιχτό πόλεμο.

Τι είναι το «Επιχειρησιακό Σχέδιο Γερμανία» (OPLAN DEU)

Το «Επιχειρησιακό Σχέδιο Γερμανία» (OPLAN DEU) αναλύει την εφοδιαστική αλυσίδα και την άμυνα, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες απειλές και τα προβλήματα υποδομών.

Όπως αναφέρει το Wall Street Journal, «πριν από περίπου 2,5 χρόνια, 12 υψηλόβαθμοι Γερμανοί αξιωματικοί συγκεντρώθηκαν σε στρατιωτικό συγκρότημα στο Βερολίνο για να δουλέψουν πάνω σε ένα μυστικό σχέδιο προετοιμασίας για έναν ενδεχόμενο πόλεμο με τη Ρωσία. Τώρα σπεύδουν να το υλοποιήσουν». «Το σχέδιο περιγράφει πώς έως 800.000 Γερμανοί, Αμερικανοί και άλλοι στρατιώτες του ΝΑΤΟ θα μεταφερθούν ανατολικά στο μέτωπο. Καταγράφει τα λιμάνια, τα ποτάμια, τις σιδηροδρομικές γραμμές και τους άξονες στους οποίους θα αναπτυχθούν, καθώς και πώς θα τροφοδοτούνται και θα προστατεύονται καθ’ οδόν».

Το σχέδιο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, αποτελεί την πιο ξεκάθαρη μέχρι σήμερα εκδήλωση αυτού που οι δημιουργοί του αποκαλούν «ολιστική προσέγγιση» στον πόλεμο. «Οι θολές γραμμές μεταξύ πολιτικού και στρατιωτικού πεδίου σηματοδοτεί μια επιστροφή στην ψυχροπολεμική νοοτροπία», ενώ ο σχεδιασμός λαμβάνει υπόψη νέες απειλές και εμπόδια, από τις φθαρμένες γερμανικές υποδομές μέχρι το ανεπαρκές νομοθετικό πλαίσιο και το μικρό μέγεθος του στρατεύματος.

Πηγές: WSJ, Politico