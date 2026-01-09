Οι πρώιμες δημοσκοπικές καταγραφές αποτυπώνουν πρόθεση στήριξης τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά του πολιτικού φάσματος για την προαναγγελθείσα πολιτική κίνηση.

Η περίπτωση της Μαρίας Καρυστιανού πολιτικά έχει αρκετές ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες που καθιστούν ακόμα πιο δύσκολη την εκτίμηση της εκλογικής επιρροής που μπορεί να αποκτήσει μετά την επίσημη ανακοίνωση του πολιτικού φορέα που βρίσκεται υπό διαμόρφωση.

Οι πρώτοι μήνες του 2026 αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση ως το διάστημα που θα τη φέρει μπροστά στη σκληρή πραγματικότητα: είτε θα καταγράψει προοπτικές ανάκαμψης με «πάτωμα» το 30%, σύμφωνα με τον στόχο της, είτε θα διαπιστώσει ότι αυτές δεν μπορούν πια να υπάρξουν. Στο ίδιο διάστημα εκτιμάται ότι θα προκύψουν νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό: μεγαλύτερο ξεκαθάρισμα του τοπίου ως προς τα δυνητικά κόμματα, τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγάλη αστάθμητη μεταβλητή της εκλογικής εξίσωσης.

Η πολιτική κίνηση που έχει προαναγγείλει η Μαρία Καρυστιανού μπορεί να χτύπησε πρώτα την πόρτα του ΣΥΡΙΖΑ, με τη διαγραφή Φαραντούρη, όμως έχει κρούσει καμπανάκια σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.