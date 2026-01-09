Δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που μας απασχόλησαν (έως τώρα, εννοείται) σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Για τους Τετέ και Βάργκα ο λόγος.

Πρώτα να δούμε τον εξτρέμ που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό μετρώντας 76 αναμετρήσεις, 13 γκολ και 10 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Εμεινε στο Τριφύλλι 1½ χρόνο ο Τετέ, ήταν μια ακριβή προσθήκη και η πορεία του είχε τα σκαμπανεβάσματά της. Οπως ασταθής ήταν και στο χορτάρι ο βραζιλιάνος δεξιοτέχνης ποδοσφαιριστής. Ικανός για το καλύτερο, για γκολ που θα έμενε στη μνήμη, αλλά στον αντίποδα με κάποιες στιγμές που… ξεχνούσε να δώσει το «παρών» και οι εμπνεύσεις του κλειδώνονταν στο ντουλάπι των προσδοκιών του κοινού.

Τι πρέπει να επισημανθεί; Πως με την όλη του τακτική τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τετέ «ανάγκασε» τον Παναθηναϊκό να απαντήσει καταφατικά στην πρόταση της Γκρέμιο. Για να αποδειχθεί για πολλοστή φορά πως όταν έναν παίκτης θέλει να εγκαταλείψει την (οποιαδήποτε) ομάδα του, έχει τον τρόπο να πιέσει και να καταφέρει αυτό που επιθυμεί. Εχει συμβεί με τόσα και τόσα ονόματα. Με τον Τετέ δύσκολο να γραφόταν αλλιώς η ιστορία. Ρίσκο κανείς δεν παίρνει σε ανάλογες περιπτώσεις. Αργά ή γρήγορα η κατάληξη μοιάζει γνωστή.

Οσον αφορά τον Βάργκα, η ΑΕΚ πραγματοποίησε σε σύντομο χρονικό διάστημα μια προσθήκη που ευελπιστεί να φέρει αποτέλεσμα στην επίθεσή της. Ο ούγγρος στράικερ, ομολογουμένως «τα σπάει» μέσα στην περιοχή, σημειώνει γκολ και όταν κάποιος έχει την ικανότητα να σκοράρει, το κάνει «παντού και πάντα». Γιατί το γκολ είτε το έχεις είτε όχι. Μένει να φανεί το πώς θα ταιριάξει με τον Γιόβιτς, πώς θα διαχειριστεί τον Βάργκα ο Νίκολιτς που προφανώς και δεν τον θέλει για εναλλακτική λύση. Αλλά στον αντίποδα, ας δούμε και τα εξής: ο Βάργκα έκανε καριέρα σκόρερ στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας που δεν το αποκαλείς και «κορυφαίο». Ούτε είναι το πλέον δύσκολο του κόσμου. Eπαιξε με επιτυχία και στην Αυστρία. Στο παλμαρέ του, ωστόσο, δεν βλέπεις πέρασμα από ένα ισχυρό κλαμπ. Ισως και να απέφυγε το βήμα στα ξένα. Μια προσωπική επιλογή. Τώρα, βαδίζοντας στα 32 του χρόνια, με πολλές εμπειρίες ασφαλώς, βρίσκει μπροστά του μια σημαντική ευκαιρία.

Οπως και να έχει, το πώς θα λειτουργήσει ο ΠΑΟ με τους Τεττέη και Παντελίδη να αναλαμβάνουν τον ρόλο του Τετέ, μοιάζει να είναι ένα στοίχημα για τον Μπενίτεθ. Αλλά και ο Νίκολιτς θα έχει ενδιαφέρον να διαπιστώσουμε τον τρόπο που θα αξιοποιήσει έναν φθασμένο στράικερ.