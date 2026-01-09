Οταν ο Ντάνιελ Κρεγκ κρέμασε το όπλο του Τζέιμς Μποντ μετά την ταινία «No time to die» το 2021, η ερώτηση που ακουγόταν διαρκώς από τα χείλη των θαυμαστών του φανταστικού πράκτορα ήταν μία: «Ποιος θα είναι ο επόμενος 007;». Τα επόμενα χρόνια, πολλά ονόματα ηθοποιών ακούστηκαν ως φαβορί για τον συγκεκριμένο ρόλο, όπως οι Τομ Χόλαντ, Ααρον Τέιλορ Τζόνσον, Ιντρις Ελμπα, Χάρις Ντίκινσον, Τζέιμς Νόρτον και Σκοτ Ρόουζ Μαρς. Βοήθησε σε αυτό άλλωστε και η αφωνία από την πλευρά του στούντιο παραγωγής, αφού κι αυτοί βρίσκονταν στην αναζήτηση του έβδομου κατά σειρά Τζέιμς Μποντ. Τώρα, ωστόσο, φαίνεται πως οι κόποι τους απέδωσαν καρπούς και κατέληξαν στο πρόσωπο του Κάλουμ Τέρνερ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Daily Mail», ο βρετανός ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε στους φίλους του πως πήρε τον ρόλο του 007. «Το έχει διαδώσει σε όλη την πόλη. Ο Κάλουμ είναι ο νέος Μποντ, έχει επιβεβαιωθεί. Ολοι στον κύκλο του το συζητούν. Είναι το χειρότερα κρυμμένο μυστικό», είπε μια πηγή στην εφημερίδα. Επιπλέον, το δημοσίευμα κάνει λόγο για την εμπλοκή στην παραγωγή και της αρραβωνιαστικιάς του Τέρνερ, Ντούα Λίπα. Η διάσημη τραγουδίστρια με καταγωγή από την Αλβανία φέρεται να είναι σε συζητήσεις προκειμένου να ερμηνεύσει το soundtrack της ταινίας. Αλλωστε, η 30χρονη σουπερστάρ έχει ανάλογη εμπειρία, έχοντας τραγουδήσει κομμάτια για φιλμ όπως «Fifty shades freed».

Ποιος είναι ο Κάλουμ Τέρνερ

Μεγαλωμένος στις εργατικές κατοικίες του Λονδίνου, ο Κάλουμ Τέρνερ ξεκίνησε την πορεία του κάτω από τα φώτα ασχολούμενος με το modeling, αλλά έγινε γνωστός ως ηθοποιός από τη συμμετοχή του στην κινηματογραφική διασκευή του έργου της Τζέιν Οστιν «Εμα» που σκηνοθέτησε ο Οτομ ντε Ουάιλντ. Ακολούθησαν η σειρά από το σύμπαν του Χάρι Πότερ «Φανταστικά Ζώα», η συνεργασία του με τον Τζορτζ Κλούνι στην ταινία «The boys in the boat» και η μίνι σειρά των Στίβεν Σπίλμπεργκ και Τομ Χανκς «Masters of the Air». Πιο πρόσφατα ήταν ένας από τους δύο άνδρες που πάλεψαν για την καρδιά της Ελίζαμπεθ Ολσεν στη ρομαντική κομεντί «Eternity». Εκτός από το υποκριτικό του παρελθόν που δεν είναι ευκαταφρόνητο, ο Τέρνερ δείχνει να πληροί και τα εμφανισιακά κριτήρια που συνήθως θέτουν οι παραγωγοί των ταινιών Μποντ: έχει 1,80 μέτρα ύψος, είναι μελαχρινός κι ευπαρουσίαστος με το κοστούμι.

Σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες, ο ίδιος είναι πλέον το φαβορί για να υποδυθεί τον 007. Αν κι επισήμως δεν έχει τοποθετηθεί, τον Ιανουάριο του 2024 σε συνέντευξή του είχε αναφέρει ότι ο ρόλος του Μποντ «δεν είναι κάτι που έχω σκεφτεί πολύ». Τον Δεκέμβριο, δήλωσε στους «Sunday Times» ότι πρόσφατα ξεκίνησε να ασχολείται με την πυγμαχία, ενώ το περασμένο καλοκαίρι με την Ντούα Λίπα πέρασαν τις διακοπές τους στην ιδιωτική έπαυλη στην Τζαμάικα που κάποτε ανήκε στον Ιαν Φλέμινγκ.

Στις αίθουσες το 2028

Ο 36χρονος θα είναι ο πρώτος Τζέιμς Μποντ στη νέα εποχή του franchise, μετά την εξαγορά των δικαιωμάτων του από την Amazon. Ακόμα δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση, ωστόσο το «Bond 26», όπως θα τιτλοφορείται η νέα ταινία, αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα μέσα στο 2027 για να κυκλοφορήσει στις αίθουσες το 2028. Ο καναδός σκηνοθέτης Ντενίς Βιλνέβ, δημιουργός των ταινιών «Dune» και «Blade Runner 2049», θα αναλάβει τη σκηνοθεσία.

Οπως γράφει η ιστοσελίδα Deadline, είναι εκείνος που ζήτησε ένα «νέο πρόσωπο» ή κάποιον «άγνωστο» για να υποδυθεί τον μυστικό πράκτορα, σε ηλικία μεταξύ 20 και 30 ετών. Οι προϋποθέσεις αυτές βγάζουν αυτομάτως εκτός κούρσας διεκδίκησης τον Τομ Χίντλστον, ο οποίος μετά την κυκλοφορία του νέου κύκλου της σειράς του BBC «The night manager» γνωρίζει πλέον σημαντική δημοφιλία και για πολλούς χρήστες των social media θα έπρεπε να είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ.

Στο σενάριο της ταινίας, πάντως, σίγουρα θα είναι ο Στίβεν Νάιτ, ο άνθρωπος πίσω από την επιτυχία της σειράς «Peaky Blinders». Φιλοδοξία των παραγωγών και κυρίως του ιδιοκτήτη της Amazon Τζεφ Μπέζος, ο οποίος δαπάνησε 1 δισεκατομμύριο δολάρια για την απόκτηση των δικαιωμάτων, είναι η 26η ταινία με πρωταγωνιστή τον μυστικό πράκτορα στις υπηρεσίες του βασιλιά της Βρετανίας να τιμά την παράδοση του Ιαν Φλέμινγκ, ενώ παράλληλα να παραμείνει σύγχρονη κι ελκυστική για τους νέους θεατές.