Ο Κάλουμ Τέρνερ αναδεικνύεται ως το νέο φαβορί των πρακτόρων στοιχημάτων για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ, σύμφωνα με την εταιρεία Coral.

Ο Βρετανός ηθοποιός, γνωστός από τις συμμετοχές του στις παραγωγές «Masters Of The Air», «Fantastic Beasts» και στη ρομαντική κομεντί φαντασίας «Eternity», προηγείται πλέον στη σχετική λίστα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία στοιχημάτων.

Οι αποδόσεις για τον Τέρνερ διαμορφώνονται στο 7-4, ξεπερνώντας τα άλλα διαχρονικά φαβορί, τον Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον με 3-1 και τον Χένρι Κάβιλ με 6-1.

«Έχουμε ανατροπή με την υποστήριξη του Κάλουμ Τέρνερ στα στοιχήματά μας για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ τις τελευταίες 24 ώρες» δήλωσε ο Τζον Χιλ της Coral, προσθέτοντας ότι «ο Βρετανός ηθοποιός είναι πλέον το μεγάλο φαβορί για τον ρόλο».

Η αναζήτηση για τον νέο Μποντ

Αν και οι στοιχηματικές εταιρείες προβάλλουν γνωστά ονόματα ως πιθανούς διαδόχους του Ντάνιελ Κρεγκ, τον Σεπτέμβριο έγινε γνωστό ότι η Amazon αναζητά ένα «νέο πρόσωπο» για την επόμενη εποχή του πράκτορα 007.

Ο Κρεγκ αποχώρησε από τον ρόλο πριν από τέσσερα χρόνια και, σύμφωνα με πληροφορίες, οι παραγωγοί επιθυμούν να επιλέξουν «έναν άγνωστο» ηλικίας 20 έως 30 ετών.

Οι φήμες και τα δημοσιεύματα

Το ενδιαφέρον γύρω από τον Τέρνερ ενισχύθηκε τον περασμένο μήνα, όταν το Time & Tide, επικαλούμενο το VegasInsider, ανέφερε ότι ο ηθοποιός ξεπέρασε τον Τέιλορ-Τζόνσον στις αποδόσεις, με πιθανότητα 27,6% να ενσαρκώσει τον διάσημο πράκτορα.

Οι φήμες τροφοδοτήθηκαν περαιτέρω από δημοσίευμα της Telegraph, σύμφωνα με το οποίο ο Τέρνερ και η αρραβωνιαστικιά του, Dua Lipa, φέρονται να πέρασαν χρόνο στο θέρετρο GoldenEye στην Τζαμάικα, πρώην κατοικία του δημιουργού του Μποντ, Ίαν Φλέμινγκ.

Το εμβληματικό αυτό μέρος, όπου γράφτηκαν τα μυθιστορήματα του Φλέμινγκ, παραμένει σύμβολο της μυθολογίας του Τζέιμς Μποντ και ενισχύει τη φημολογία γύρω από τον Τέρνερ ως τον πιθανό επόμενο 007.