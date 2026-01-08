Οι σημερινοί 55άρηδες – και ακόμη περισσότερο οι 50άρηδες – θα βρεθούν αναπόφευκτα στο επίκεντρο των αλλαγών στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης με έτος αναφοράς το 2030.

Στη χώρα μας τα όρια ηλικίας έχουν συνδεθεί με το προσδόκιμο ζωής άνω των 65 ετών. Ωστόσο, λόγω της πανδημίας, το προσδόκιμο δεν έχει ανακάμψει σε τέτοιο βαθμό που να δικαιολογεί μια αύξηση των ορίων ηλικίας πέραν του 67ου και του 62ου έτους. Ως εκ τούτου, η απόφαση για την αύξηση των ορίων ηλικίας, που επρόκειτο να ληφθεί το 2027, αναβάλλεται για το 2029, με βέβαιη την αύξηση των ορίων ηλικίας από το 2030. Το αρμόδιο υπουργείο Εργασίας διαβεβαιώνει ότι δεν θα υπάρξουν επώδυνες αλλαγές στα όρια ηλικίας έως το 2030.

Την ίδια ώρα, στην Ελλάδα η πρόβλεψη του ΟΟΣΑ είναι ότι το 62ο έτος για σύνταξη με 40 έτη θα αυξηθεί στα 66 έτη μέχρι το 2050.

Την προοπτική αύξησης των ορίων επιβεβαιώνει και η νέα έκθεση «Pensions at a Glance 2025» του ΟΟΣΑ, η οποία αναδεικνύει ότι η Ελλάδα έχει ένα από τα χαμηλότερα πραγματικά όρια συνταξιοδότησης διεθνώς (62 έτη), όταν πολλές ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται ήδη στα 66–67.

Για τη χώρα μας – κατά την ίδια έκθεση – τη μεγαλύτερη επιβάρυνση θα την επωμιστούν οι νέοι 22 ετών που μπήκαν στην αγορά εργασίας το 2024, καθώς η μέση ηλικία για τη συνταξιοδότησή τους από τα 62 έτη θα ανεβεί στα 66. Στην πράξη, στην ηλικία αυτή θα έχουν συμπληρώσει 44 έτη ασφάλισης, αντί 40 έτη που απαιτούνται σήμερα για σύνταξη στα 62. Επίσης η ίδια έκθεση δείχνει ότι, παρά την τάση ευρωπαϊκών κρατών να αυξάνουν την ηλικία εξόδου από την εργασία, ορισμένες χώρες –μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα – εξακολουθούν να διατηρούν σχετικά χαμηλότερες ηλικίες συνταξιοδότησης. Στον ιδιωτικό τομέα, η Ελλάδα εμφανίζεται με κανονική ηλικία συνταξιοδότησης περίπου στα 62 έτη, χαμηλότερη από πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στον δημόσιο τομέα, η ηλικία αυτή βρίσκεται ακόμη χαμηλότερα, γύρω στα 60-61 έτη, τοποθετώντας τη χώρα σε μία από τις χαμηλότερες θέσεις στο σύνολο του ΟΟΣΑ. Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) προβλέπει ότι μελλοντικά τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης δεν θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις συντάξεις γιατί θα έχει επιβαρυνθεί σημαντικά ο λόγος των εργαζομένων προς τους συνταξιούχους λόγω της δημογραφικής γήρανσης στην Ευρώπη. Μάλιστα οι επιπτώσεις για την Ελλάδα θα είναι ακόμα χειρότερες επειδή το φαινόμενο της δημογραφικής γήρανσης είναι πιο έντονο στη χώρα μας.

Η αύξηση των ορίων ηλικίας είναι αναπόφευκτη, αναφέρει ο ΟΟΣΑ, που κατατάσσει την Ελλάδα ανάμεσα στις πιο γερασμένες χώρες, καθώς θα είναι δεύτερη μετά την Ιταλία και σε μερικά χρόνια θα έχει έναν από τους υψηλότερους δείκτες γήρανσης, με την αναλογία ηλικιωμένων άνω των 65 ετών προς τον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας στο 70 προς 100, από 39 προς 100 που είναι σήμερα.

ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ