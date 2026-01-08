Οι επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων υποδηλώνουν επερχόμενη αλλαγή στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης. Η αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή ηλεκτρική ενέργεια θα προσφέρει το αποφασιστικό πλεονέκτημα στον κλάδο.

Τα κέντρα δεδομένων σε όλον τον κόσμο χρειάζονται συνεχή παροχή οικονομικά προσιτής ενέργειας. Ποια χώρα θα κυριαρχήσει σε αυτό το επόμενο σκέλος του αγώνα; Η Κίνα σίγουρα έχει κάνει κίνηση με την τεράστια ανάπτυξη υποδομών εφοδιασμού και διανομής ενέργειας.

Η προσπάθεια των ΗΠΑ είναι μάλλον μη εντυπωσιακή σε σύγκριση (με την Κίνα), αφού η βιομηχανική πολιτική τους δεν δίνει στην ηλεκτρική ενέργεια την προσοχή που της αξίζει.

Για να διατηρήσουν την προβλεπόμενη ανάπτυξη κέντρων δεδομένων σε καλό δρόμο, οι ΗΠΑ θα χρειαστούν μια διαρθρωτική αναθεώρηση της ενεργειακής τους πολιτικής, των δικτύων τους και των διασυνδέσεών τους.

Ούτε η κούρσα περιορίζεται μόνο στις ΗΠΑ και την Κίνα. Η Ευρώπη δεν έχει πλέον χρόνο να διεκδικήσει τη δική της θέση στο τραπέζι της τεχνητής νοημοσύνης. Οι ενεργειακές υποδομές της Ευρώπης αποτελούν πιθανό στρατηγικό πλεονέκτημα. Η ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης αναφέρει ρητά τα δίκτυα ως στρατηγικό πλεονέκτημα για την αυτονομία και την ασφάλεια και τα ευρωπαϊκά εργοστάσια που κατασκευάζουν στρατηγικές τεχνολογίες μηδενικών εκπομπών πρέπει να καλύψουν «τουλάχιστον το 40% των ετήσιων αναγκών ανάπτυξης [της ΕΕ] έως το 2030».

Με το υψηλό κόστος ενέργειας να απειλεί να εμποδίσει την ανάπτυξη, η παραγωγή ενέργειας και η χωρητικότητα του δικτύου πρέπει να αυξηθούν. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας έχει προωθήσει μια χρήσιμη πρόταση. Αλλά ενώ ο σχεδιασμός πραγματοποιείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εκτέλεση παραμένει τοπικά περιορισμένη. Ως αποτέλεσμα, το μέσο έργο δικτύου διαρκεί περισσότερα από δέκα χρόνια για να ολοκληρωθεί, τα μισά από τα οποία δαπανώνται για την αδειοδότηση.

Το επόμενο σκέλος της κούρσας θα αφορά την ενέργεια. Ενισχύοντας την εγχώρια παραγωγή και κατανάλωση τσιπ, βελτιώνοντας παράλληλα τις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας, η στρατηγική της Κίνας αντιμετωπίζει κάθε σημαντική διάσταση. Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ δεν βλέπουν μπροστά, εφησυχάζοντας στην τρέχουσα θέση τους ως σχεδιαστές κορυφαίων τσιπ και μοντέλων θεμελίωσης τεχνητής νοημοσύνης. Και παρόλο που η Ευρώπη βρίσκεται σε μοναδική θέση για να κάνει την ενεργειακή ζήτηση της τεχνητής νοημοσύνης καθαρότερη και ασφαλέστερη, μπορεί να μη διαθέτει τους θεσμούς που απαιτούνται για την επιτάχυνση της προόδου. Για να πάει η Ευρώπη μπροστά, πρέπει και αυτή να κατευθύνει τις κινήσεις της προς την ενέργεια.

Ο Βιτόριο Γκουαλιόνε είναι βοηθός διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Bocconi. Είναι ο ιδρυτής και εκδότης του MOPS, ενημερωτικού δελτίου για μακροοικονομικά, τεχνολογία και πολιτική