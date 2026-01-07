«Το παρακολουθούμε πολύ στενά. Αν αρχίσουν να σκοτώνουν κόσμο, όπως έκαναν στο παρελθόν, νομίζω θα χτυπηθούν πολύ στενά από τις ΗΠΑ», απείλησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν την Κυριακή, για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις μέρες, αναφερόμενος στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις στη χώρα, που πυροδοτήθηκαν από την ακρίβεια αλλά σύντομα απέκτησαν και πολιτικό χαρακτήρα. Σύμφωνα βέβαια με οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τουλάχιστον 27 άτομα έχασαν ήδη τη ζωή τους κατά τις πρώτες εννέα μέρες των διαδηλώσεων.

«Δεν θα υποκύψουμε στον εχθρό», διακήρυξε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Στην πραγματικότητα, οι Αρχές υιοθετούν μια διττή προσέγγιση: αναγνωρίζουν τις οικονομικές δυσκολίες των πολιτών, ενώ παράλληλα κατηγορούν δίκτυα συνδεόμενα με ξένες δυνάμεις ότι υποκινούν τις διαμαρτυρίες. Κι επειδή οι καιροί είναι αυτοί που είναι, και για πρώτη φορά το ιρανικό καθεστώς αντιμετωπίζει έναν περίπλοκο συνδυασμό αυξανόμενης εσωτερικής αναταραχής σε συνδυασμό με εξωτερική στρατιωτική απειλή, τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από το Ισραήλ, ο Χαμενεΐ φέρεται ότι έχει έτοιμο ένα εφεδρικό σχέδιο εγκατάλειψης της χώρας – με προορισμό τη Μόσχα, όπως έκανε και ένας σύμμαχός του, ο σύρος δικτάτορας Μπασάρ αλ Ασαντ, τον Δεκέμβριο του 2024.

Ο στενός κύκλος

Σύμφωνα με έκθεση μυστικών υπηρεσιών που περιήλθε σε γνώση των λονδρέζικων «Times», ο 86χρονος Χαμενεΐ σχεδιάζει να διαφύγει από την Τεχεράνη μαζί με έναν στενό κύκλο έως και 20 συνεργατών και μελών της οικογένειάς του, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι ο στρατός και οι δυνάμεις ασφαλείας που έχουν κληθεί να καταστείλουν τις διαμαρτυρίες εγκαταλείπουν τις θέσεις τους, λιποτακτούν ή αρνούνται να ακολουθήσουν τις διαταγές. «Το “plan B” αφορά τον Χαμενεΐ και τον πολύ στενό κύκλο συνεργατών και συγγενών του, συμπεριλαμβανομένου του γιου και υποψήφιου διαδόχου του, Μοτζτάμπα», ανέφερε πηγή των μυστικών υπηρεσιών στην εφημερίδα. Ο Χαμενεΐ θα καταφύγει στη Μόσχα, καθώς «δεν υπάρχει άλλο μέρος για αυτόν», δήλωσε από την πλευρά του ο Μπένι Σαμπτί, ο οποίος εγκατέλειψε το Ιράν οκτώ χρόνια μετά την ισλαμική επανάσταση και υπηρέτησε για δεκαετίες στις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες. Επιπλέον, ο Χαμενεΐ «θαυμάζει τον Πούτιν, και η ιρανική κουλτούρα μοιάζει αρκετά με τη ρωσική».

«Εχουν σχεδιάσει μια διαδρομή εξόδου από την Τεχεράνη σε περίπτωση που αισθανθούν την ανάγκη να διαφύγουν», επεσήμανε η πρώτη πηγή της εφημερίδας, τονίζοντας πως το σχέδιο περιλαμβάνει «τη συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων, τίτλων ακινήτων στο εξωτερικό και μετρητών για να διευκολυνθεί η ασφαλής διέλευσή τους». Είναι γνωστό πως ο Χαμενεΐ διαθέτει μεγάλο δίκτυο περιουσιακών στοιχείων, μερικά από τα οποία ανήκουν σε έναν από τους ισχυρότερους οργανισμούς του Ιράν, τον «Σετάντ» – κομμάτι ενός συστήματος ημικρατικών φιλανθρωπικών ιδρυμάτων γνωστών για την οικονομική τους αδιαφάνεια.

Σύμφωνα με έρευνα του Reuters από το 2013, η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν και ελέγχονται από τον Χαμενεΐ, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων και εταιρειών, εκτιμάται στα 95 δισεκατομμύρια δολάρια. Στο μεταξύ, πολλοί από τους στενότερους συνεργάτες του, συμπεριλαμβανομένου του γραμματέα του ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφάλειας Αλί Λαριτζάνι – ο οποίος προειδοποίησε τον Τραμπ να μην αναμειχθεί στις υποθέσεις της Τεχεράνης – έχουν συγγενείς που ζουν ήδη στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Ντουμπάι.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου από την Τεχεράνη και τους εμπόρους του τοπικού παζαριού, σύντομα όμως επεκτάθηκαν στις 22 από τις 31 επαρχίες του Ιράν, και τα συνθήματα έχουν σε πολλές περιπτώσεις ξεπεράσει τα οικονομικά αιτήματα, μετασχηματιζόμενα σε εκκλήσεις για ελευθερία και ανατροπή του αυταρχικού καθεστώτος. Οι Αρχές ανακοίνωσαν τη Δευτέρα σχέδια για την παροχή μηνιαίου επιδόματος ύψους περίπου 7 δολαρίων στους περισσότερους πολίτες. Για την κάλυψη των πιο βασικών αναγκών τους, ωστόσο, οι Ιρανοί χρειάζονται περισσότερα από 200 δολάρια μηνιαίως.