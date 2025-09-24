Μήνυμα αποφασιστικότητας έστειλε ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε τηλεοπτική του ομιλία, επαναλαμβάνοντας ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου, παρά τις διεθνείς πιέσεις. Παράλληλα, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, κάνοντας λόγο για βαθιά δυσπιστία και αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις.

«Δεν μπορούμε να διεξάγουμε συνομιλίες με τις ΗΠΑ, καθώς ο δρόμος είναι μπλοκαρισμένος λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι «η Αμερική είναι αυτή που αποσύρθηκε από την πυρηνική συμφωνία».

Ο Χαμενεΐ υπογράμμισε τη σημασία του εμπλουτισμένου ουρανίου για την εθνική πρόοδο του Ιράν, επισημαίνοντας ότι χρησιμοποιείται σε κρίσιμους τομείς όπως η γεωργία, η τεχνολογία, η επιστήμη και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

«Ο κατάλογος των χρήσεων του εμπλουτισμένου ουρανίου είναι μακρύς και ο εχθρός δεν ήταν ποτέ ικανοποιημένος με αυτό», σημείωσε, προσθέτοντας πως «το Ιράν πλήρωσε βαρύ τίμημα για την επίτευξη του εμπλουτισμού και δεν θα τον εγκαταλείψει. Ο ιρανικός λαός θα χτυπήσει όποιον επιδιώξει να τον σταματήσει».

Ξεκαθάρισε ότι το Ιράν δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ενώ ανέδειξε την ισχυρή επιστημονική υποδομή της χώρας, με δεκάδες ανώτερους επιστήμονες και χιλιάδες εργαζόμενους στον πυρηνικό τομέα.

Αναφερόμενος στις επαφές με τη Δύση, ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον «όχι μόνο δεν ωφελούν, αλλά ενδέχεται να προκαλέσουν και ζημιά», κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι «έχουν προκαθορίσει τα αποτελέσματα των συνομιλιών» και επιδιώκουν την πλήρη απενεργοποίηση του πυρηνικού και πυραυλικού προγράμματος του Ιράν.

«Η διαπραγμάτευση με την Αμερική αυτή τη στιγμή είναι ένδειξη αδυναμίας και σπατάλη της ιρανικής τιμής», τόνισε, επιμένοντας πως η Τεχεράνη έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις της, σε αντίθεση με την άλλη πλευρά, που δεν έχει άρει τις κυρώσεις.

Με πληροφορίες elnashra