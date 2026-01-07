Γυρίζοντας πίσω, σαββατόβραδο στο Παγκρήτιο. Η απόλυτη εφαρμογή εκείνη του ποδοσφαιρικού κλισέ: Τους τελικούς – που όπως λένε – δεν τους παίζεις. Τους τελικούς που βρίσκεις τρόπο να τους κερδίζεις. Και ο Ολυμπιακός που βρέθηκε με μια τέτοια υποχρέωση στο παραδοσιακά πιο «άβολο» σημείο της σεζόν – ακριβώς μετά τις γιορτές – επιβεβαίωσε το ένστικτό του. Εκείνος που ξέρει όσο κανείς στα μέρη μας να κάνει τη δουλειά. Ο ίδιος που υπέγραψε με τρεμπλ και με δικά του παιδιά, τα γενέθλια των 100. Αν θελήσει όμως κάτω από την αναμνηστική φωτογραφία της απονομής να κρύψει την κουβέντα για ποδόσφαιρο; Κακό του κεφαλιού του. Διότι αυτό που τον περιμένει από το Σάββατο στο Περιστέρι (10/1) και μέχρι να πιάσει Φλεβάρης – σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις – απαγορεύει τέτοιες ιδέες. Καλό θα ήταν να το σκέφτηκαν από χθες το πρωί άπαντες στον Ρέντη. Στην αφετηρία της δουλειάς για τα… επόμενα, έπειτα από το 48ωρο ρεπό της επιβράβευσης.

Εχει ανηφόρα μπροστά. Μια από τις δυσκολότερες «ειδικές» διαδρομές της σεζόν. Σε μια συγκυρία δίχως Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Και όπως φαίνεται δίχως γκολ. Με αποδείξεις πλέον. Πέρασαν τρία στη σειρά ενενηντάλεπτα: Αρης εκτός (0-0) με τον Μαροκινό να φτιάχνει βαλίτσες. Κηφισιά εντός (1-1) πριν απ’ τη διακοπή. ΟΦΗ στο Ηράκλειο (0-0 ως ότου γίνει 3-0 στην παράταση) στον ίδιο παρονομαστή. Με ένα γκολ και αυτό με πέναλτι. Είχε 15 τελικές ο Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη. Εφτασε 29 στο Φάληρο με την Κηφισιά. Το Σάββατο είχε 18 πριν απ’ την παράταση: 1/62 αν δεν χάσαμε το μέτρημα. Και αυτός είναι λογαριασμός που επιβεβαιωμένα δεν βγαίνει.

Ο Ελ Κααμπί

Πότε επιστρέφει ο Ελ Κααμπί; Δεν το ξέρει ούτε ο ίδιος. Την Παρασκευή το βράδυ (9/1) το Μαρόκο αντιμετωπίζει το Καμερούν στους προημιτελικούς του Κόπα Αφρικα. Αν προκριθεί για την 4άδα δεν τελειώνει νωρίτερα από 17/1. Αν παίξει τελικό, το ραντεβού είναι 18/1. Ο mister goal του Ολυμπιακού λοιπόν δεδομένα θα χάσει τον Ατρόμητο, πιθανότατα θα χάσει το νοκάουτ Κύπελλο της επόμενης εβδομάδας (13-14/1) αλλά και το ματς πρωταθλήματος στην Τρίπολη με τον Αστέρα (17/1). Αν μάλιστα το Μαρόκο σηκώσει την κούπα επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορί, μην απορρήσει κανείς αν χάσει και την παρτίδα με την Μπάγερ Λεβερκούζεν (20/1).

Πρέπει

Το διά ταύτα λοιπόν, προφανές: Κάποιος, κάποιοι να βάλουν την μπάλα γκολ. Κυρίως όμως κάποιος, κάποιοι να δημιουργήσουν καλύτερες προϋποθέσεις γκολ. Γιατί δεν είναι ότι οι Πειραιώτες δεν εκτελούν (όπως φαίνεται). Είναι ότι δεν το κάνουν με τις καλύτερες προϋποθέσεις, εξού και το 1/62. Δεν ταιριάζει ούτε στον Μεντί Ταρέμι, ούτε στον Ρομάν Γιάρεμτσουκ, ούτε στα άλλα παιδιά της επίθεσης. Κάποιος, κάποιοι σαν το τρίγωνο Ντανιέλ Ποντένσε, Τσικίνιο και Ροντινέι. Η «κόλλα» της ομάδας του Μεντιλίμπαρ. Με τον Αρη ο Ροντινέι δεν έπαιξε καθόλου, ο Τσικίνιο μπήκε στο 64′ και ο Ποντένσε στο 88′. Ολοι τους εξουθενωμένοι από τη μάχη με την Καϊράτ στην κατάψυξη της Αστάνα.

Πτώση

Με την Κηφισιά, ο Ποντένσε τραυματίας δεν αγωνίστηκε καθόλου. Με τον ΟΦΗ ήταν και οι τρεις στην εντεκάδα αλλά πραγματικά μακριά από το επίπεδο του ποδοσφαίρου τους. Σε ένταση, ιδέες, συμμετοχή. Ο Ζέλσον Μαρτίνς έπαιξε για όλους το Σάββατο στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου προσπαθώντας να δημιουργήσει προϋποθέσεις για τον Ταρέμι. Οι άλλοι απλά… δεν. Και μιας και ανοίξαμε αυτή την κουβέντα; Ο Ροντινέι σε 18 συμμετοχές φέτος σε όλες τις διοργανώσεις έχει 1 γκολ και 3 ασίστ. Πέρσι είχε 4 γκολ και 13 (!) ασίστ σε 47 συμμετοχές παίζοντας βεβαίως συχνά-πυκνά και σαν εξτρέμ όχι μόνο σαν μπακ. Προ διετίας ο Ντανιέλ Ποντένσε, πριν φύγει για τη Σαουδική Αραβία είχε 15 γκολ και 13 ασίστ σε 47 ματς ως την κατάκτηση του Conference League. Φέτος στην επιστροφή του μετρά 2 γκολ και 6 ασίστ (οι τρεις στο ματς Κυπέλλου με τον Ηρακλή) σε 19 συμμετοχές.

Και ο Ζέλσον

Ακόμη και ο Ζέλσον Μαρτίνς που είναι μακράν ο καλύτερος σε αυτόν τον τελευταίο κύκλο δράσης, γκολ έχει μόνο στο Champions League. Πέρσι ο έλεγχός του έλεγε 7 γκολ, 12 ασίστ σε 38 ματς. Φέτος είναι στο 2 γκολ και 1 ασίστ σε 18 παιχνίδια. Μόνο ο Τσικίνιο δείχνει διάθεση να βελτιώσει τους περσινούς αριθμούς (8 γκολ, 5 ασίστ σε 42 ματς) με 6-2 στα πρώτα 22 της σεζόν από αυτό το… ράφι του ρόστερ. Αλλά και πάλι τώρα που ο Ελ Κααμπί δεν είναι εδώ θα πρέπει και εκείνος να… βάλει ένα χεράκι κάνοντας την αρχή από το Σάββατο και όλας. Εκεί όπου ο Ροντινέι θα είναι δεξί μπακ δίνοντας πλάτος. Ο Ζέλσον Μαρτίνς δεξί εξτρέμ. Ο Ποντένσε αριστερά και ο Τσικίνιο στο «10». Η… ομάδα υποστήριξης του σέντερ φορ. Αν θα είναι στο «9» ο Ταρέμι ή ο Γιάρεμτσουκ; Λογικά ο Ιρανός. Αλλά ως το Σάββατο οι μέρες είναι πολλές.

Μπιανκόν και Ρέτσος

Κατά τα άλλα; Χθες προπονήθηκε κανονικά ο Ζουλιάν Μπιανκόν επιβεβαιώνοντας πως ο μυικός τραυματισμός του στον τελικό του Σούπερ Καπ δεν ήταν σοβαρός (κράμπες). Και το ενδιαφέρον πέφτει στον Παναγιώτη Ρέτσο μετρώντας αντίστροφα για το Περιστέρι. Ο αρχηγός υποβλήθηκε σε μια μικροεπέμβαση στο αριστερό χέρι εξαιτίας του χτυπήματος που αποκόμισε στα δάχτυλα στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ. Φοράει νάρθηκα και δεδομένα θέλει να παίξει. Η ετοιμότητά του όμως θα διαπιστωθεί μέρα με τη μέρα.