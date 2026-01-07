«Παράθυρα ευκαιρίας» για ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ντόναλντ Τραμπ προσφέρονται στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα. Με πρώτο πρώτο το φετινό Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 19 έως την 23η Ιανουαρίου. Η παρουσία του αμερικανού προέδρου στον διεθνή θεσμό ήταν, εδώ και μήνες, ένα μεγάλο αίνιγμα. Υπενθυμίζω ότι στο αμέσως προηγούμενο, του 2025, είχε πραγματοποιήσει ομιλία στο φόρουμ από την Ουάσιγκτον, μέσω απευθείας σύνδεσης, ενώ δεν είχε παραστεί ούτε ο Μητσοτάκης.

Φέτος λοιπόν εξετάζεται κατά προτεραιότητα το ενδεχόμενο να υπάρξει κάποια συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ με τον έλληνα Πρωθυπουργό, σε μία περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής ρευστότητας και «σφιχτής» ελληνοαμερικανικής ατζέντας στην άμυνα και την ενέργεια. Οι διαβουλεύσεις που θα κλειδώσουν την ημερομηνία, όμως, δεν σταματούν εκεί. Ως γνωστόν ο Μητσοτάκης θα περάσει την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου στην Αυστραλία. Η επέτειος της Επανάστασης εορτάζεται, όμως, πάντοτε και στην Ουάσιγκτον, στον Λευκό Οίκο. Κρατήστε, λοιπόν, ως σενάριο να ταξιδέψει στις ΗΠΑ την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου, αν έχει κλειστεί ως τότε κι ένα ραντεβού με τον αμερικανό πρόεδρο. Οι προσπάθειες, πάντως, για την επίσκεψη στον Λευκό Οίκο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη…

Ακολουθούν το ΝΑΤΟ και η 4η Ιουλίου

Πέραν των δύο αυτών «παραθύρων», στα προγράμματα των ηγετών προκύπτει ότι Τραμπ και Μητσοτάκης θα έχουν ακόμη δύο ευκαιρίες συνάντησης μέσα στο καλοκαίρι. Καταρχάς, θα συμπέσουν στη Σύνοδο των ηγετών του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Αγκυρα τον Ιούνιο. Και, επιπλέον, θεωρείται βέβαιη η παρουσία του Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον για την εθνική εορτή των ΗΠΑ στις 4 Ιουλίου, που θα εορτασθεί με λαμπρότητα από την κυβέρνηση Τραμπ μιας και φέτος συμπληρώνονται 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας.

Προσωπικά δεδομένα χωρίς ασφάλεια

Για την επιδίκαση της αποζημίωσης απόδημου Ελληνα από το Δημόσιο για το «e-mail gate» σας είχα ενημερώσει. Το ζήτημα που προκύπτει, μετά και τη δημοσίευση της πρώτης δικαστικής απόφασης είναι ότι ανοίγει ο δρόμος για διεκδικήσεις εκατοντάδων πολιτών (για να μην πω χιλιάδων) για παραβίαση της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα σε εκατοντάδες ακόμη υποθέσεις. Ακόμη σημαντικότερο ίσως είναι ότι το σκεπτικό του δικαστηρίου περιγράφει με μελανά χρώματα την ασφάλεια των συστημάτων του υπουργείου Εσωτερικών. Οπως σημειώνει, τα προσωπικά δεδομένα ψηφοφόρων «τηρούνταν σε κεντρικό πληροφοριακό σύστημα (ΟΣΥΕΔ) του υπουργείου Εσωτερικών» όπου υπήρξε «μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από υπάλληλο του ΥΠΕΣ» και «άνευ αδείας κοινολόγηση για ξένους σκοπούς».

Το δικαστήριο, υιοθετώντας την άποψη και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εντόπισε ανεπάρκεια και στα τεχνικά μέτρα προφύλαξης των προσωπικών δεδομένων των ελλήνων ψηφοφόρων, επισημαίνοντας ότι «δεν παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις για την αποτροπή φαινομένων μη εξουσιοδοτημένης χρήσης και εξαγωγής αρχείων, ούτε, άλλωστε, το εναγόμενο αντιτείνει ότι η διακίνηση και εξαγωγή αρχείων, έστω και από εξουσιοδοτημένους χρήστες, ήταν αδύνατη ή έστω τεθείσα υπό περιορισμούς και προϋποθέσεις». Κοινώς, η δικαστική απόφαση επισημαίνει ότι το ελληνικό Δημόσιο δεν είχε κάτι να αντιτείνει, ούτε δήλωσε ότι προστατεύονται επαρκώς τα προσωπικά δεδομένα των εκλογέων από κατάχρηση ή κακόβουλες επιθέσεις. Δεν χρειάζεται να περιγράψω τι μπορεί να σημαίνει αυτό σε μια εποχή που έχουν αποκαλυφθεί διάφορες παρεμβάσεις σε εκλογικές διαδικασίες άλλων χωρών…

Μηνύματα από το Φανάρι

Στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι τελεστηκε η Θεία Λειτουργία για τα Θεοφάνια, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, με τη συμμετοχή του Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφανίου, καθώς και η τελετή του αγιασμού των υδάτων στον Κεράτιο Κόλπο. Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ενώ στην Πόλη γιόρτασε και φέτος τα Φώτα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο υπουργός Οικονομικών τόνισε την έμπρακτη στήριξη της κυβέρνησης στον οικουμενικό χαρακτήρα και την αποστολή του Πατριαρχείου, ενώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέλεξε να υπογραμμίσει μια φράση από το κήρυγμα του Βαρθολομαίου: «Στην πίστη μας ο αδύναμος είναι ισχυρός».

Τα ελληνικά Θεοφάνια

Στον αγιασμό των υδάτων στον Πειραιά μετείχε ο Κώστας Τασούλας, ενώ ο Μητσοτάκης, πριν την αναχώρησή του για το Παρίσι, άναψε ένα κερί στο εκκλησάκι της 112 Πτέρυγας Μάχης. Στον Αγιο Διονύσιο γιόρτασαν στην Αθήνα ο Χάρης Δούκας, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Σταύρος Παπασταύρου και ο Αλέξης Χαρίτσης, ενώ ο Θεσσαλονικιός Σωκράτης Φάμελλος προτίμησε την πόλη του. Τέλος, ο Νίκος Δένδιας παρευρέθηκε σε αγιασμό των υδάτων στη Φλώρινα όπου έγινε μάρτυρας καταπληκτικής σκηνής όταν οι κολυμβητές… μαλλιοτραβήχτηκαν για τον σταυρό.