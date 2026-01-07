Εθνική Πινακοθήκη. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του νέου χρόνου εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμος ο 3ος όροφος του μουσείου, όπου γίνεται επανέκθεση των έργων του 20ού και του 21ου αι. της μόνιμης συλλογής, ενώ την άνοιξη αναμένεται και η νέα περιοδική έκθεση με περίπου 250 έργα τέχνης και αντικείμενα αρχείου προερχόμενα από τη συλλογή Κωστάκη του MOMus – Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για τον περασμένο Νοέμβριο.

Εθνικό Αρχαιολογικό. Τα ηλικίας 3.500 ετών πολύτιμα ευρήματα του πλουσιότερου προϊστορικού τάφου που έχει εντοπιστεί στην ηπειρωτική Ελλάδα τα τελευταία 75 χρόνια, του «Γρύπα – Πολεμιστή», θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιοδική έκθεση «Οι πρίγκιπες της Πύλου». Χάλκινα όπλα και αγγεία, χρυσά κι ασημένια κύπελλα, κατάλοιπα από μια χάλκινη πανοπλία, ήταν μερικά μόνο από τα 1.400 κτερίσματα που εντοπίστηκαν στον ασύλητο τάφο του άνδρα ηλικίας 30-35 ετών, που χρονολογείται περί το 1450 π.Χ., και θα εκτεθούν μαζί με κτερίσματα από άλλους μυκηναϊκούς τάφους της Μεσσηνίας και ευρήματα από τις συλλογές του ΕΑΜ (1/3-30/6).

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Η πορτοκαλί, ύψους 2,5 μ. Αφροδίτη του ακριβότερου εν ζωή καλλιτέχνη στον κόσμο, του Τζεφ Κουνς, εμπνευσμένη από την «Αφροδίτη» του Λέσπιγκ – ένα ειδώλιο από χαυλιόδοντα μαμούθ, που χρονολογείται πριν από περίπου 28.000 χρόνια – θα κάνει το ελληνικό της ντεμπούτο στο Μέγαρο Σταθάτου. Το έργο που ανήκει στη Συλλογή Χόμεμ Σόναμπεντ θα συμπαρουσιαστεί με δέκα αντίγραφα ειδωλίων «Αφροδίτης» της Ανώτερης Παλαιολιθικής Εποχής – όλα δάνεια από τα μουσεία που φιλοξενούν τα αμετακίνητα πρωτότυπα (19/3-31/8).

Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την πρώτη της ατομική έκθεση στην Ελλάδα θα παρουσιάσει η αμερικανίδα εικαστικός Μπάρμπαρα Κρούγκερ. Η 80χρονη εννοιολογική και πολιτικά αιχμηρή καλλιτέχνις στην έκθεσή της «Ατιτλο (Περηφάνια και Περιφρόνηση)» θα παρουσιάσει 13 ολοκαίνουργια και ειδικά σχεδιασμένα για τον υπαίθριο χώρο του ΚΠΙΣΝ έργα (από τον Απρίλιο).

Μπιενάλε Θεσσαλονίκης. Υπό τον τίτλο «Ολα πρέπει να αλλάξουν | Ριζοσπαστική Νοημοσύνη. Σαλονίκη 9», η 9η διοργάνωση της Μπιενάλε μπορεί να μην έχει ανακοινώσει ακόμη ονόματα και αριθμό καλλιτεχνών και έργων, αλλά υπόσχεται ίσως τη μεγαλύτερη έκθεση που έχει γίνει ως τώρα στο MOMus, σύμφωνα με τη φετινή επιμελήτρια Νάντια Αργυροπούλου. Χωροταξικά δεν θα περιοριστεί στο περιβάλλον της ΔΕΘ, αλλά θα επεκταθεί και στη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου. Από Μάιο έως Ιούλιο.

Παλαιό Μουσείο Ακρόπολης. Η αρχαία πλίνθος – το τούβλο –, ως δομικό υλικό οικοδόμησης, ιστοριών και αναμνήσεων, και ο πηλός, από τον οποίο κατασκευάζεται, θα αποτελέσουν τα βασικά υλικά του τελευταίου μέρους της τριλογίας «Μάικλ Ράκοβιτς και Αρχαίοι Πολιτισμοί» που αποτελεί συνεργασία του ΥΠΠΟ και του Οργανισμού ΝΕΟΝ. Ο ιρακινοαμερικανός καλλιτέχνης μετά την παρουσίαση των έργων του εντός και εκτός του Μουσείου Ακρόπολης θα είναι ο πρώτος που θα εκθέσει ένα εικαστικό σύνολο στο μουσείο επί του Ιερού Βράχου (Μάιος – Δεκέμβριος), το οποίο θα επαναλειτουργήσει ύστερα από 18 χρόνια. Θα έχουν προηγηθεί στις αρχές Μαΐου τα εγκαίνια της πρώτης αρχαιολογικής περιοδικής έκθεσης του μουσείου, διετούς διάρκειας, με 1.185 αρχαιότητες υπό τον τίτλο εργασίας «Αθήνα, αθάνατη πόλη».

Μουσείο Μπενάκη. Συνεχίζοντας την παράδοση των επετειακών εκθέσεων, το Μουσείο Μπενάκη, έπειτα από εκείνες για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και για τα 100 από τη Μικρασιατική Καταστροφή, φέτος διοργανώνει έκθεση με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Εξοδο του Μεσολογγίου. Εργα ζωγραφικής, σχέδια, χαρακτικά, βιβλία και αντικείμενα – σε μεγάλο ποσοστό άγνωστα στο ευρύ κοινό – θα αναδείξουν τη σημασία και τη διαχρονικότητα της ηρωικής Εξόδου των Μεσολογγιτών στον αγώνα για την ελευθερία (18/2-3/5).

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη. Επί τη ευκαιρία συμπλήρωσης ενός αιώνα ζωής, η εκ των κορυφαίων βιβλιοθηκών στην Ελλάδα επιλέγει 100 αντικείμενα – βιβλία, χειρόγραφα, κοστούμια, χάρτες και σπάνιους αρχειακούς θησαυρούς – για να αφηγηθούν την πλούσια ιστορία της (Απρίλιος – Ιούλιος).

Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο. Για πρώτη φορά θα ταξιδέψει στην Ελλάδα από το Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπορντό το εμβληματικό έργο του Ευγένιου Ντελακρουά «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» με αφορμή την επέτειο 200 ετών από την ηρωική Εξοδο του Μεσολογγίου. Και θα αποτελέσει τον πυρήνα της περιοδικής έκθεσης «Η Εξοδος του Μεσολογγίου στον καμβά του Ντελακρουά», η οποία θα είναι και το κορυφαίο γεγονός των επετειακών εορτασμών (Μάρτιος – Νοέμβριος).