Η επιβράδυνση της ανάπτυξης και η κρίση στον τομέα των ακινήτων έχουν εντείνει την ανάγκη της κινεζικής κυβέρνησης για νέες πηγές χρηματοδότησης. Σε αυτό το πλαίσιο, το ηλεκτρονικό εμπόριο – που αντιπροσωπεύει πλέον σχεδόν το ένα τρίτο των λιανικών πωλήσεων – μπαίνει στο μικροσκόπιο των φορολογικών Αρχών. Από τον Οκτώβριο νέος νόμος υποχρεώνει διαδικτυακές πλατφόρμες όπως οι Alibaba, Shein, Amazon, Temu και AliExpress να διαβιβάζουν στις κινεζικές Αρχές λεπτομερή στοιχεία για τους εμπόρους, αναφέρουν πηγές των «Financial Times». Σύμφωνα με την Κρατική Φορολογική Διοίκηση της Κίνας, περισσότερες από 7.000 πλατφόρμες είχαν ήδη υποβάλει φορολογικά στοιχεία έως το τέλος του τρίτου τριμήνου. Το αποτέλεσμα ήταν άμεσο, αφού τα φορολογικά έσοδα από το ηλεκτρονικό εμπόριο αυξήθηκαν κατά 12,7% σε ετήσια βάση στο ίδιο διάστημα.

Η Αννα Πόλσον για τα επιτόκια της Fed

Η επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Φιλαδέλφειας των ΗΠΑ, Αννα Πόλσον, θεωρεί ότι περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων από τη Fed θα μπορούσαν να απέχουν αρκετά, όσο τουλάχιστον οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας θα αξιολογούν την πορεία της οικονομίας μετά την πρόσφατη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. Η Πόλσον ψηφίζει φέτος για τον καθορισμό των επιτοκίων ως μέλος της αρμόδιας ειδικής Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς της Fed (FOMC). Πέρυσι η FOMC μείωσε τα επιτόκια σε τρεις ξεχωριστές κινήσεις των 25 μονάδων βάσης η καθεμία. Τα επιτόκια της Fed διαμορφώνονται πλέον στο εύρος μεταξύ 3,5% και 3,75%.

Ευρωζώνη: συρρίκνωση της μεταποίησης

Η μεταποιητική δραστηριότητα στην ευρωζώνη συρρικνώθηκε περαιτέρω τον Δεκέμβριο. Ο Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) της ευρωζώνης που καταρτίζεται από την S&P Global μειώθηκε στο 48,8 τον Δεκέμβριο από 49,6 τον Νοέμβριο. Ηταν η χαμηλότερη ένδειξη σε εννέα μήνες – και κάτω από το επίπεδο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, κατέγραψε την πιο αδύναμη επίδοση μεταξύ των οκτώ χωρών που παρακολουθούνται, με τον δείκτη PMI να φτάνει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 μηνών. Η Ιταλία και η Ισπανία επίσης κατέγραψαν συρρίκνωση.