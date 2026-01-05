Ως χρονιά με σημαντικές αλλαγές στον παγκόσμιο μουσειακό χάρτη ενδέχεται να εξελιχθεί το 2026, καθώς έχουν ανακοινωθεί εγκαίνια πολλών διαφορετικών μουσείων – από αφιερωμένα στην τεχνητή νοημοσύνη έως σημαντικά ιδρύματα που επαναλειτουργούν ύστερα από χρόνια σιωπής, ενώ στην Ελλάδα αναμένονται τουλάχιστον τρεις νέες μουσειακές αφίξεις.

Λος Αντζελες x 3

Τρία σημαντικά μουσειακά εγχειρήματα αναμένεται να στρέψουν τα βλέμματα του πλανήτη στο Λος Αντζελες εντός του 2026. Το ευρύ κοινό αναμένει με ενδιαφέρον την 22α Σεπτεμβρίου, οπότε και έχουν οριστεί τα εγκαίνια του Μουσείου Αφηγηματικής Τέχνης Λούκας, δημιουργία του Τζορτζ Λούκας και της συζύγου του Μελόντι Χόμπσον, στο Εξποζισον Παρκ, σε ένα φουτουριστικό κτίριο σχεδιασμένο από τον Μα Γιανσόνγκ του γραφείου MAD. Κόμικς, εικονογραφήσεις βιβλίων, κινηματογραφικές αφίσες, αντικείμενα από τον «Πόλεμο των Αστρων», καθώς και έργα καλλιτεχνών με υπογραφές από τον Ανρί Καρτιέ-Μπρεσόν έως τη Φρίντα Κάλο θα βρίσκονται ανάμεσα στα εκθέματα. Μέχρι σήμερα, η πορεία του μουσείου, κόστους 1 δισ. δολαρίων και έκτασης σχεδόν 28.000 τ.μ., υπήρξε ταραχώδης, με καθυστερήσεις στην κατασκευή, απολύσεις και παραιτήσεις στελεχών του.

Για τους φιλότεχνους ωστόσο την πιο πολυαναμενόμενη άφιξη στον τομέα των μουσείων αποτελεί το νέο κτίριο στο συγκρότημα του Μουσείου Τέχνης της Κομητείας του Λος Αντζελες (LACMA), που θα εγκαινιαστεί τον Απρίλιο. Οι νέες αίθουσες, που φέρουν το όνομα του παραγωγού κινηματογράφου Ντέιβιντ Γκέφεν, ο οποίος δώρισε 150 εκατ. δολάρια στο μουσείο, συνθέτουν μια τεράστια τσιμεντένια καμπύλη κατασκευή σχεδιασμένη από τον βραβευμένο με Πρίτσκερ αρχιτέκτονα Πέτερ Τσούμτορ, και περιλαμβάνουν 10.000 τ.μ. επιπλέον εκθεσιακών χώρων, διπλασιάζοντας τους υπάρχοντες, ένα θέατρο 300 θέσεων, εστιατόρια και 3,5 στρέμματα δημόσιου υπαίθριου χώρου γεμάτου τέχνη. Τα εγκαίνια της επέκτασης που ξεκίνησε το 2020 σχεδιάζονται για τον Απρίλιο.

Η τρίτη άφιξη αφορά το πρώτο μουσείο παγκοσμίως αφιερωμένο στην τέχνη που δημιουργείται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για το Ντέιταλαντ (Τόπος Δεδομένων) του τουρκοαμερικανού καλλιτέχνη Ρεφίκ Αναντόλ, που εκτείνεται σε περίπου 1.900 τ.μ. και βρίσκεται στο μεγάλο πολιτιστικό συγκρότημα Grand LA του επίσης διακεκριμένου με Πρίτσκερ Φρανκ Γκέρι. Τον εσωτερικό σχεδιασμό υπογράφει το αρχιτεκτονικό γραφείο Γκένσλερ, ενώ η ακριβής ημερομηνία των εγκαινίων δεν έχει γίνει γνωστή.

Λονδίνο x 2

Τον τρίτο νέο του χώρο μέσα σε τρία χρόνια ετοιμάζεται να εγκαινιάσει στις 18 Απριλίου το Μουσείο Βικτωρίας και Αλβέρτου. Το V&Α East – το οποίο έρχεται να προστεθεί στο Young V&Α και το V&A East Storehouse – είναι χτισμένο στην ανατολική όχθη του Ολυμπιακού Πάρκου του 2012, με διαθέτει πλούσιες συλλογές εφαρμοσμένων και διακοσμητικών τεχνών. Στο αιχμηρό, γωνιώδες κτίριο σχεδιασμένο από το αρχιτεκτονικό γραφείο Ο’ Ντόνελ και Τουόμεϊ θα παρουσιαστούν περισσότερα από 500 αντικείμενα σχετικά με την τέχνη και την αρχιτεκτονική έως την περφόρμανς και τη μόδα, ενώ η εναρκτήρια έκθεση θα είναι αφιερωμένη στη «μαύρη» βρετανική μουσική.

Προς το τέλος της χρονιάς το Μουσείο του Λονδίνου θα επαναλειτουργήσει στο νέο του κτίριο στο Γουέστ Σμίθφιλντ, μετά το κλείσιμο του συγκροτήματος στο Λόντον Γουόλ το 2022. Η νέα του έδρα, σχεδιασμένη από μια κοινοπραξία αρχιτεκτόνων – τους Στάντον Γουίλιαμς, Ασίφ Καν και τον ειδικό στην αποκατάσταση Τζούλιαν Χάραπ –, είχε αρχικά προγραμματιστεί για το 2021. Στις αίθουσες του βικτωριανής εποχής κτιρίου της παλιάς κεντρικής αγοράς θα φιλοξενηθεί η μόνιμη συλλογή του, μία από τις μεγαλύτερες αστικής ιστορίας παγκοσμίως που αριθμεί περί τα 7 εκατομμύρια αντικείμενα, ενώ οι χώροι περιοδικών εκθέσεων δεν αναμένεται να λειτουργήσουν πριν από το 2028. Το κόστος του έργου υπολογίζεται σε 588 εκατ. δολάρια.

Παρίσι

Το Μουσείο της Ρομαντικής Ζωής παραμένει κλειστό από τον Σεπτέμβριο του 2024 για εκτεταμένες εργασίες. Το σπίτι του ζωγράφου του 19ου αιώνα Αρί Σεφέρ, που υπήρξε χώρος φιλολογικών και καλλιτεχνικών συναντήσεων με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων όπως ο Σοπέν, ο Λιστ, ο Ντίκενς και ο Ντελακρουά, λειτουργεί ως μουσείο αφιερωμένο στον Ρομαντισμό και αναμένεται να ανοίξει ξανά την πόρτα του στο κοινό στις 14 Φεβρουαρίου.

Αμπου Ντάμπι

Θα καταφέρει το μεγαλύτερο Γκούγκενχαϊμ παγκοσμίως και το τελευταίο τμήμα του φιλόδοξου πολιτιστικού συμπλέγματος μαζί με το Λούβρο Αμπου Ντάμπι να λειτουργήσει εντός του 2026; Αυτό υποστηρίζουν οι πλέον πρόσφατες πληροφορίες, χωρίς ωστόσο να δίνεται η ακριβής ημερομηνία εγκαινίων. Σε σχέδια του Φρανκ Γκέρι και με περίπου 13.000 τ.μ. εκθεσιακών χώρων το μουσείο αναμένεται να έχει χαρακτήρα παγκόσμιας κλάσης, αλλά με ισχυρή τοπική ταυτότητα.

Νέα Υόρκη

Ενα ολοκαίνουργο επταώροφο κτίριο 60.000 τ.μ. σε σχέδια Ρεμ Κούλχαας και Σοχέι Σιγκεμάτσου θα λειτουργήσει από το φθινόπωρο ως η πολυαναμενόμενη επέκταση του Νέου Μουσείου. Θα συνδέεται με το υφιστάμενο κτρίο σε τρία επίπεδα διπλασιάζοντας τους εκθεσιακούς χώρους, ενώ θα διαθέτει εστιατόριο, βιβλιοπωλείο και αίθουσα εκδηλώσεων μεταξύ άλλων. Το κόστος κατασκευής εκτιμάται περί τα 82 εκατ. δολάρια.

Λισαβόνα

Το Μουσείο Καλούστ Γκιουλμπενκιάν, που φιλοξενεί τη συλλογή του ιδρυτή του – από χαρακτηριστικά ευρήματα του αιγυπτιακού και του κινεζικού πολιτισμού έως μεσαιωνικά ισλαμικά χειρόγραφα –, παραμένει κλειστό από τον Μάρτιο του 2025 για εργασίες αναβάθμισης των τεχνικών υποδομών του. Αναμένεται να επαναλειτουργήσει το καλοκαίρι.

Μεξικό

Επιστρέφει μέσα στη χρονιά και το κλειστό από το 2020 Μουσείο Ντολόρες Ολμέδο, που ιδρύθηκε το 1994 σε μια αγροικία του 16ου αιώνα από τη φιλάνθρωπο και στενή φίλη του Ντιέγκο Ριβέρα, Ντολόρες Ολμέδο, και περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη ενιαία ομάδα έργων του Ριβέρα (140 έργα) και της Φρίντα Κάλο (25 έργα).

Μοσούλη

Τον Νοέμβριο, έπειτα από 23 χρόνια που παρέμεινε κλειστό λόγω του πολέμου στο Ιράκ και 12 χρόνια μετά τους βανδαλισμούς που υπέστη από τον ISIS, θα ανοίξει το μουσείο της Μουσούλης. Η αποκατάσταση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία ιρακινών και διεθνών φορέων.

Οι ελληνικές «αφίξεις»

Αθήνα

Τον Μάιο – όπως γράφαμε και στις 29/12 στο αφιέρωμα για τις μεγάλες εκθέσεις της χρονιάς – προγραμματίζεται η επαναλειτουργία του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης αρχικά με τη διετούς διάρκειας αρχαιολογική έκθεση «Αθήνα αθάνατη πόλη» που θα περιλαμβάνει 1.185 αρχαιότητες και θα ακολουθήσει εντός Μαΐου και το τελευταίο μέρος της τριλογίας εκθέσεων του Μάικλ Ράκοβιτς σε συνεργασία με τον οργανισμό ΝΕΟΝ.

Πειραιάς

Περί τις 2.500 αρχαιότητες θα αποτελούν τον βασικό εκθεσιακό πυρήνα του πρώτου παγκοσμίως μουσείου αφιερωμένου στις ενάλιες αρχαιολογικές έρευνες, που αναμένεται να εγκαινιαστεί εντός του έτους στην Ηετιώνεια Ακτή στον Πειραιά. Σε τρία κτίρια συνολικού εμβαδού 26.380 τ.μ., εκ των οποίων οι εκθεσιακοί χώροι καταλαμβάνουν 7.550 τ.μ., το μουσείο έχει σχεδιαστεί από το αρχιτεκτονικό γραφείο του Γιώργου Τσολάκη και το κόστος του έργου αγγίζει τα 100 εκατ. ευρώ.

Τατόι

Προς το τέλος του έτους εκτιμάται ότι θα είναι επισκέψιμο και το ανάκτορο στο πρώην βασιλικό κτήμα στο Τατόι μαζί με αρκετούς βοηθητικούς χώρους. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, στο ανάκτορο θα εκτεθούν προσωπικά αντικείμενα και έργα τέχνης που συνδέονται με μέλη της πρώην βασιλικής οικογένειας, με έμφαση στο πρώτο μισό του 20ού αι., ενώ στο βουστάσιο θα παρουσιαστούν τα οχήματα και η αγροκτηνοτροφική παραγωγή του κτήματος. Το συνολικό κόστος των έργων ανέρχεται σε 70 εκατ. ευρώ.