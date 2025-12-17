Το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι παραμένει κλειστό, καθώς το προσωπικό του ψήφισε υπέρ της παράτασης της απεργίας που ξεκίνησε τη Δευτέρα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV που επικαλείται συνδικαλιστικούς εκπροσώπους. Η κινητοποίηση αφορά το μουσείο με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα παγκοσμίως και δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία επαναλειτουργίας.

Σημειώνεται ότι το Λούβρο είναι κανονικά κλειστό κάθε Τρίτη, ωστόσο η απεργία παρατείνεται πέραν της καθιερωμένης αργίας.

Όπως αναφέρουν τα συνδικάτα CFDT και CGT σε ανακοίνωσή τους, οι εργαζόμενοι ζητούν βελτίωση των συνθηκών εργασίας και καλύτερη υποδοχή του κοινού. Οι απεργοί ψήφισαν «ομόφωνα» υπέρ της συνέχισης των κινητοποιήσεων για δεύτερη ημέρα.

«Οι προτάσεις του υπουργείου Πολιτισμού κρίθηκαν ανεπαρκείς και απαράδεκτες από το προσωπικό», ανέφερε η CGT σε ανάρτησή της στο Instagram, υπογραμμίζοντας τη δυσαρέσκεια των εργαζομένων.

Στην είσοδο του μουσείου, πινακίδα ενημερώνει τους επισκέπτες ότι «το άνοιγμα του μουσείου καθυστερεί» και πως το ίδρυμα θα ανακοινώσει «μόλις καταστεί δυνατό τον τρόπο που θα επαναλειτουργήσει».