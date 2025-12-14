Το υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου απάντησε την Παρασκευή σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και έδειχνε νερό της βροχής να πέφτει πάνω στο άγαλμα του βασιλιά Ραμσή Β’ στη Μεγάλη Αίθουσα του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (GEM).

Ο επιβλέπων του έργου του μουσείου, Ατέφ Μοφτά, διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι η βροχή θέτει σε κίνδυνο το άγαλμα ή τα εκθέματα, χαρακτηρίζοντάς τους αβάσιμους.

Διαβεβαίωσε ότι το άγαλμα του Ραμσή Β’ δεν επηρεάζεται από το νερό και ότι το μουσείο βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, χωρίς κανένα λόγο ανησυχίας.

After Rainwater Leaks Inside the Grand Hall Egyptian Government Denies Any Design Flaws at the Grand Egyptian Museum The Egyptian government has denied the existence of any architectural or structural flaws at the Grand Egyptian Museum following the circulation of videos showing… pic.twitter.com/Xqb26JdB4q — ME24 – Middle East 24 (@MiddleEast_24) December 14, 2025

«Δεν κινδυνεύουν τα εκθέματα»

Ο Μοφτά εξήγησε ότι η βροχόπτωση είναι φυσικό και αναμενόμενο φαινόμενο, το οποίο έχει ληφθεί υπόψη στον αρχιτεκτονικό και μηχανικό σχεδιασμό του μουσείου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η βροχή που φαίνεται να πέφτει στην περιοχή της Μεγάλης Αίθουσας οφείλεται στη δομή της υπαίθριας αίθουσας και δεν αποτελεί ένδειξη ελαττώματος στην κατασκευή.

Η τοποθέτηση του αγάλματος του βασιλιά Ραμσή στη Μεγάλη Αίθουσα αποτελεί μέρος του αρχικού σχεδίου του μουσείου. Το άγαλμα βρίσκεται κάτω από στέγαστρο στο αίθριο, ανάμεσα στο εκθεσιακό και το εμπορικό κτίριο.

Η Μεγάλη Αίθουσα είναι σκιασμένη, με στέγη από διάτρητα πάνελ αλουμινίου που διαχέουν το φως και επιτρέπουν τον φυσικό αερισμό. Ο σχεδιασμός αυτός συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση της θερμότητας το καλοκαίρι.

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός

Ο Μοφτά διευκρίνισε ότι το μουσείο διαθέτει σύστημα συλλογής βρόχινου νερού, το οποίο συγκεντρώνεται μέσω καναλιών σε δεξαμενή για επαναχρησιμοποίηση στην άρδευση.

Τόνισε ότι ο σχεδιασμός και η κατασκευή του μουσείου έγιναν με επιστημονική ακρίβεια, ώστε να προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία στους επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

«Το άγαλμα του Ραμσή, όπως και άλλα τεράστια γρανιτένια αγάλματα σχεδιασμένα για εξωτερική έκθεση, είναι άθικτο και ανεπηρέαστο από το νερό της βροχής», υπογράμμισε.

Επιπλέον, επισήμανε ότι το κτίριο του μουσείου, όπου στεγάζονται οι αίθουσες εκθέσεων, είναι πλήρως καλυμμένο και προστατευμένο, αποτρέποντας κάθε πιθανότητα εισροής νερού.

Το μουσείο διαθέτει επίσης ολοκληρωμένο σύστημα αποστράγγισης, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του ακόμη και σε συνθήκες έντονης βροχόπτωσης.

Πηγή: Egypt Independent