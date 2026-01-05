Την κυρίαρχη θέση του στο τηλεοπτικό τοπίο επιβεβαίωσε το Mega το 2025 όπου τα προγράμματά του σε ενημέρωση, μυθοπλασία και ψυχαγωγία κέρδισαν την προτίμηση του κοινού. Χρονιά ορόσημο διάνυσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «Mega Γεγονότα» σημειώνοντας ρεκόρ πενταετίας με τα υψηλότερα μερίδια τηλεθέασης που έχει καταγράψει δελτίο σε οποιοδήποτε κανάλι, από την επανέναρξη της λειτουργίας του. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, οι ειδήσεις με παρουσιάστριες τις Ράνια Τζίμα (Δευτέρα – Πέμπτη) και Κατερίνα Παναγοπούλου (Παρασκευή – Κυριακή) και βασικό σχολιαστή τον Γιάννη Πρετεντέρη, βρέθηκαν στην πρώτη θέση με 470.000 τηλεθεατές. Αντίστοιχη επίδοση είχε το δελτίο και στο δυναμικό κοινό 18-54 ετών, για τέταρτη χρονιά, με μέσο όρο 14,1%.

Πρωταγωνιστής της απογευματινής ζώνης παρέμεινε το μαγκαζίνο «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο, διατηρώντας την πρωτοκαθεδρία του με 18,8% στο σύνολο και 15,1% στο δυναμικό κοινό. Κυρίαρχο στην τηλεθέαση ήταν και το 2025 το «Φως στο τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη, σημειώνοντας μέσο μερίδιο 22,7% στο σύνολο και 19,9% στο δυναμικό, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό στη διάρκεια του έτους κατά 13,4 μονάδες. Στην κορυφή παρέμεινε και η «Κοινωνία ώρα Mega» με τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη, καταγράφοντας στο δυναμικό κοινό 16,6% και 17,5% στο σύνολο. Την απήχησή της πιστοποίησε και η πρωινή εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο» με τους Ντίνο Σιωμόπουλο και Στέλλα Γκαντώνα, έχοντας μέσο όρο 15,7% στο σύνολο.

Στη μυθοπλασία

Ο «Αγιος Παΐσιος, από τα Φάρασα στον ουρανό», η ιστορική βιογραφική σειρά του Mega αναδείχθηκε δημοφιλέστερη δραματική σειρά στην ελληνική τηλεόραση με 24,9% στο σύνολο και 23,4% στο δυναμικό. Η νέα δραματική σειρά, «Μια νύχτα μόνο», τη σεζόν 2025 – 2026 ήταν η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών στην prime time τόσο στο σύνολο με 15,2% όσο και στο δυναμικό κοινό με 15,2%. Υψηλές πτήσεις κατέγραψε και «Η γη της ελιάς» που βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης με 18,6% στο σύνολο όπως και το «Εχω παιδιά» που μπήκε στο top 3 των δημοφιλέστερων κωμικών παραγωγών για το 2025. Το τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς ήταν το επεισόδιο «Στο παρά πέντε – 20 χρόνια μετά». Το reunion των συντελεστών της θρυλικής σειράς του Mega συγκέντρωσε τηλεθέαση 49,9% στο δυναμικό κοινό και 42,9% στο σύνολο με την κάλυψη να φτάνει τα 3,8 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», η σατιρική εκπομπή με τον Λάκη Λαζόπουλο ήταν πρώτο όλο τον χρόνο με μέσο μερίδιο 19,5% στο σύνολο και 17,6% στο δυναμικό κοινό, έχοντας κάλυψη 2,3 εκατομμύρια τηλεθεατές. Την προτίμηση του κοινού κατέκτησε το «The chase». Το τηλεπαιχνίδι με τη Μαρία Μπεκατώρου κέρδισε την πρωτιά στο δυναμικό κοινό με 14,6%. Γκολ στις αθλητικές μεταδόσεις έβαλε το Mega αφού οι αναμετρήσεις του UEFA Champions League είχαν μέσο μερίδιο 18,4% στο σύνολο και 17,3% στο δυναμικό κοινό.