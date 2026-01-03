Δεν ξέρω πώς ακριβώς προετοιμάζεται μια διαδικασία συναίνεσης όταν, πριν καν ξεκινήσει η συζήτηση, τα δύο μέρη ανταλλάσσουν αιχμές και προειδοποιητικές επιθέσεις. Αναφέρομαι στην υπόθεση των ανεξαρτήτων Αρχών και της «πρωτοβουλίας συναίνεσης» που εμφανίζεται να παίρνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεπικουρούμενος από τον Νικήτα Κακλαμάνη, μιας και, θεσμικά και νομικά, ο Πρωθυπουργός δεν έχει καμία δουλειά στο ζήτημα της εκλογής των μελών τους. Ο Κακλαμάνης, μετά τον πρωτοχρονιάτικο καφέ με τον Μητσοτάκη στο Κολωνάκι, επανήλθε χθες δηλώνοντας ότι «δεν μπορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης να λέει ότι δεν ψηφίζω τίποτα μαζί με τη ΝΔ», αφού και η κυβερνητική πλειοψηφία συναίνεσε στην πρότασή του για διαδικασία ανοιχτής δήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις των επικεφαλής του Συνηγόρου του Πολίτη, της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το ΠΑΣΟΚ απάντησε αμέσως ότι με τη δήλωση αυτή «ο Πρόεδρος της Βουλής επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες ενώ όφειλε να είναι ο θεσμικός θεματοφύλακας» επισημαίνοντας ότι η πρόταση Ανδρουλάκη για ανοιχτή διαδικασία στόχευε στη διαφάνεια, όχι στο «πολιτικό παζάρι». Για τις υποψηφιότητες που έχουν κατατεθεί σας έχω γράψει, όσο για το ΠΑΣΟΚ, πληροφορίες μου είναι ότι έχει καταλήξει σε δικές του προτάσεις και θα τις καταθέσει κανονικά στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Δεν έχει προαποφασίσει την ψήφο του. Αν τα βρουν στα πρόσωπα θα ψηφίσουν. Εχω, πάντως, ασφαλείς πληροφορίες ότι δίαυλοι συναίνεσης έχουν ανοίξει και με άλλα κόμματα, όπως με τον Κυριάκο Βελόπουλο, που είχε ψηφίσει τις προηγούμενες αλλαγές χηρευουσών θέσεων σε ανεξάρτητες Αρχές.

Η κρίσιμη αρμοδιότητα

Εγώ, πάντως, οφείλω να θυμίσω ότι οι συγκεκριμένες ανεξάρτητες Αρχές έχουν στα χέρια τους αρμοδιότητες κι υποθέσεις που έχουν και πολιτικό ενδιαφέρον. Εξού και υπάρχει τέτοια αγωνία για τους επόμενους επικεφαλής τους. Η ΑΔΑΕ, ας πούμε, είναι η αρμόδια Αρχή για την ενημέρωση όσων ήταν υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ. Οπως ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος προσέφυγε στο ΣτΕ, αλλά η ΕΥΠ (δηλαδή το Μαξίμου) αρνήθηκαν να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της ΑΔΑΕ να της παραδώσει τον φάκελο με τα διατακτικά της επισύνδεσης Ανδρουλάκη. Σε λίγο καιρό το ΕΔΔΑ θα δικάσει την Ελλάδα για την άρνηση αυτή και οι νομικοί ακόμη και της κυβέρνησης αναμένουν καταδίκη. Παράλληλα, στο ΣτΕ εκκρεμούν αποφάσεις και για άλλα αιτήματα ενημέρωσης. Ο επόμενος πρόεδρος της ΑΔΑΕ, άρα, θα είναι αυτός που θα κληθεί να επιμείνει να εφαρμοστούν οι αποφάσεις ή να τις αγνοήσει. Κι ο νοών νοείτω.

Η δίκη του Predator και οι άφαντοι μάρτυρες

Παράλληλα, σε κρίσιμη καμπή έχει μπει η υπόθεση των υποκλοπών του Predator στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, προκαλώντας ανησυχία σε διάφορους πολιτικούς κύκλους καθώς το δικαστήριο, κόντρα σε κάθε εκτίμησή τους, δείχνει αποφασισμένο να εξαντλήσει κάθε θεσμικό μέσο προκειμένου να φωτιστούν οι σκοτεινές πτυχές της υπόθεσης. Η επόμενη δικάσιμος έχει οριστεί για την επόμενη Παρασκευή 9 Ιανουαρίου και το μήνυμα της έδρας είναι σαφές: Η απουσία κρίσιμων μαρτύρων δεν θα γίνει πλέον ανεκτή. Δηλαδή, εφόσον δεν εμφανιστούν οικειοθελώς οι μάρτυρες που έχουν κληθεί, το δικαστήριο έχει προειδοποιήσει ότι θα διατάξει τη βίαιη προσαγωγή τους. Σε αυτή τη φάση, η προειδοποίηση εστάλη σε συγκεκριμένα δύο πρόσωπα, τον Αγγελο Μπίνη, πρώην διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τον Σταύρο Κομνόπουλο, έμπορο όπλων και ιδρυτή της εταιρείας Kestrel. Πρόκειται για ένα ενδεχόμενο κι όχι για κούφια απειλή, καθώς η έδρα προχώρησε ήδη σε αντίστοιχα μέτρα, επιβάλλοντας και πρόστιμα, σε μάρτυρες που αγνόησαν τις κλητεύσεις. Ανάμεσά τους η Λίνα Κατσούδα, στενή συνεργάτιδα του Φέλιξ Μπίτζιου, μετόχου της Intellexa, καθώς και του Σωτήρη Ντάλα, στελέχους της Krikel και στενού συνεργάτη του επιχειρηματία και επίσης κατηγορουμένου, Γιάννη Λαβράνου. Ο Ντάλας και η Κατσούδα θα πρέπει να εμφανιστούν στις επόμενες δικασίμους, με το δικαστήριο να έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θα υπάρξει νέα ανοχή. Ολα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, οφείλονται στις καταθέσεις μαρτύρων που προσέδωσαν δυναμική στην υπόθεση και στην ανταπόκριση του δικαστηρίου, η οποία θα οδηγήσει, με μαθηματική ακρίβεια, σε νέες και πιο κρίσιμες αποκαλύψεις που θα μας απασχολήσουν…

Οι Βρυξέλλες και ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον εφιάλτη του αγροτικού για την κυβέρνηση. Και τα χειρότερα είναι αυτά που έρχονται. Τι εννοώ; Ως γνωστόν, η Κομισιόν ενέκρινε την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία, από εδώ και εξής, έχει αναλάβει το μεγάλο έργο και της καταβολής επιδοτήσεων και των ελέγχων αιτήσεων και πληρωμών. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι η DG AGRI, αρμόδια διεύθυνση της Επιτροπής, μας έχει βγάλει από το μικροσκόπιο. Κάθε άλλο. Οπως μου τόνιζε πηγή μου από τις Βρυξέλλες, τα απόνερα του σκανδάλου θα έχουν συνέχεια, αφού, όσο οι ελληνικές Αρχές και η EPPO «τρέχουν» την έρευνα των παράνομων επιχορηγήσεων των προηγούμενων ετών, τόσο μετριούνται τα κόστη τους που, με τη σειρά τους, θα οδηγήσουν σε αύξηση των προστίμων και οριζόντιες «διορθώσεις» όλων των ελληνικών ενισχύσεων, που θα φτάσουν σε μειώσεις κονδυλίων της τάξεως του 5-10%, που θα μικρύνουν την πίτα που μοιράζονται οι δικαιούχοι. Αυτά, βεβαίως, τα ξέρουν πολλοί από τους αγρότες που είναι στα μπλόκα, γι’ αυτό και δεν ξεθυμαίνει εύκολα ο θυμός.

Μια «αιχμηρή» ευχετήρια κάρτα

Από τα πολλά ευχετήρια μηνύματα του πολιτικού κόσμου για τη νέα χρονιά, μπορώ να πω ότι το πιο αιχμηρό και πλήρες συμβολισμών ήταν αυτό του Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώην πρωθυπουργός σε μερικές λέξεις χώρεσε και ευχές και ιδεολογικό μήνυμα και αντιπολιτευτικές αιχμές. «Το νέο έτος έρχεται φορτωμένο με όσα αντέξαμε, με όσα μας πλήγωσαν, με όσα πρέπει να διορθώσουμε τώρα – χωρίς άλλες δικαιολογίες» σχολίασε. Προσθέτοντας εν είδει μανιφέστου: «Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί. Ζητούμενο η ευθύνη! Οχι άλλη αποδόμηση στις αξίες και τις ρίζες μας. Ανάπτυξη και ασφάλεια, χωρίς να σβήνουμε την ταυτότητά μας. Σεβασμός, χωρίς να γονατίζουμε. Η πατρίδα απαιτεί Αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Για την υπερηφάνεια των Ελλήνων. Για την Ελλάδα της ελπίδας». Δεν ξέρουμε αν τελικά θα το πάρει απόφαση να κάνει κόμμα. Αλλά μες στη χρονιά θα τις πυκνώσει τις παρεμβάσεις του.