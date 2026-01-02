Σταθερά κρατά τα πράσινα τιμολόγιά της η ΔΕΗ και για τον πρώτο μήνα του 2026, δίνοντας τον τόνο και στους άλλους παρόχους που θα ανακοινώσουν εντός των επόμενων ωρών τα δικά τους τιμολόγια. Παρά την αύξηση της χονδρικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας τον μήνα Δεκέμβριο η ΔΕΗ διατηρεί σταθερά την τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,139 ευρώ ανά κιλοβατώρα εφαρμόζοντας έκπτωση της τάξης του 11%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή του πράσινου οικιακού τιμολογίου τον Ιανουάριο 2026 εμφανίζεται χαμηλότερη κατά περίπου 10% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025 που είχε διαμορφωθεί στα 0,155 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης η τιμή του πράσινου τιμολογίου παραμένει επίσης σταθερή στα 0,125 ευρώ ανά κιλοβατώρα, προσφέροντας σημαντικό όφελος στους πελάτες με διζωνικούς μετρητές οι οποίοι μπορούν να αξιοποιούν τις χαμηλότερες τιμές τις ώρες μειωμένης χρέωσης. Συνολικά το 2025 η ΔΕΗ είχε το χαμηλότερο πράσινο τιμολόγιο της αγοράς έχοντας προχωρήσει στη διάρκεια του έτους σε εκπτώσεις και προωθητικές ενέργειες προς τους πελάτες της συνολικού ύψους 350 εκατ. ευρώ.

Στα προγράμματα που ανακοίνωσε η ΔΕΗ περιλαμβάνεται η προωθητική ενέργεια στο σταθερό μπλε myHomeEnter, με την οποία οι νέοι πελάτες της ΔΕΗ έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 μπορούν να «κλειδώσουν» σταθερή τιμή 0,115 ευρώ ανά κιλοβατώρα για 12 μήνες.

Επίσης στα σταθερά μπλε προγράμματά της προτείνει επιπλέον το σταθερό μπλε πρόγραμμα myHome Plan, το οποίο συνοδεύεται από την προωθητική ενέργεια αξίας 100 ευρώ, ενώ υπάρχει και προωθητική ενέργεια 50 ευρώ. Επίσης, σε όλα τα σταθερά προγράμματά της η ΔΕΗ προσφέρει πρόσβαση και στο προγραμμα MyRewardsCoupons.

Τέλος, για τους πελάτες που είναι κάτοχοι διζωνικού μετρητή προσφέρει το σταθερό μπλε myHomeEnterTwo σε τιμή 0,095 ευρώ ανά κιλοβατώρα στις ώρες χαμηλής χρέωσης, με σταθερή χρέωση και χωρίς καμία προϋπόθεση. Τέλος, η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου της ΔΕΗ myHome4All για τον Ιανουάριο 2026 διαμορφώνεται στα 0,138 ευρώ ανά κιλοβατώρα με έκπτωση 21% στη βασική τιμή.