H φιλελεύθερη δημοκρατία έχει γίνει είδος υπό εξαφάνιση, γράφει το Foreign Affairs στο τελευταίο του τεύχος. Σύμφωνα με τον ευρέως αποδεκτό δείκτη Varieties of Democracy, 45 χώρες απομακρύνθηκαν το 2025 από τη δημοκρατία και στράφηκαν προς τον αυταρχισμό. Μόλις 29 χώρες θεωρούνται σήμερα πλήρεις δημοκρατίες (όχι, η Ελλάδα δεν είναι ανάμεσά τους). Την ίδια στιγμή, αναπτύσσεται σε όλο τον κόσμο μια Αντιφιλελεύθερη Διεθνής, που έκανε δυναμικά αισθητή την παρουσία της τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Πεκίνο με τη συνάντηση του Σι Τζινπίνγκ, του Κιμ Γιονγκ Ουν και του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Είναι εύκολο να διακρίνεις γύρω σου τον ζόφο. Αρκεί να κοιτάξεις στο Κίεβο, όπου οι Ουκρανοί δέχονται εδώ και τέσσερα χρόνια τα πυρά του σύγχρονου φασισμού. Στην Ουάσιγκτον, όπου ο Τραμπ διαλύει την παγκόσμια τάξη επιβάλλοντας παντού τη βιαιότητά του, όπως έγραφε χθες ο ιδρυτής της Libération Σερζ Ζιλί. Στη Γάζα, όπου η πείνα κι ο θάνατος θερίζουν. Στο Σουδάν, όπου 200.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε εμφύλιες συγκρούσεις τα τελευταία δυόμισι χρόνια. Και πίσω στην Ευρώπη, στο Παρίσι, στο Βερολίνο, στο Λονδίνο, όπου οι ακροδεξιοί λαϊκιστές ετοιμάζονται να αναλάβουν την εξουσία.

Μπορείς να το πάρεις κι αλλιώς, ή έστω να κάνεις ένα διάλειμμα, για να κλείσεις με μια ευχάριστη νότα τον χρόνο. Nαι, μας περιβάλλουν πόλεμοι, αδικίες και αρρώστιες, γράφει ο Κίκο Γιανέρας στην El País. Ναι, μια μικρή μειοψηφία στον πλανήτη κατέχει το μεγάλο μέρος του πλούτου, ενώ το 10% επιβιώνει με λιγότερα από τρία δολάρια την ημέρα. Ομως απ’ όλα τα σενάρια που έχουμε γνωρίσει (όχι φανταστεί ή επιθυμήσει, αλλά γνωρίσει), αυτό είναι το καλύτερο.

Ο κόσμος καλυτερεύει, δεν χειροτερεύει, γράφει ο ισπανός συνάδελφος. Και παραθέτει, ο αθεόφοβος, 44 λόγους. Ζούμε περισσότερο, το προσδόκιμο ζωής έχει φτάσει τα 73 χρόνια, κατά επτά περισσότερα σε σχέση με το 2000. Πεθαίνουν λιγότερα παιδιά, η θνησιμότητα στις ηλικίες κάτω των 15 έχει υποδιπλασιαστεί μέσα σε δύο δεκαετίες. Το ποσοστό των ανθρώπων με πρόσβαση στο ηλεκτρικό αυξήθηκε την τελευταία 25ετία από 78% σε 92%. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ξεπέρασαν για πρώτη φορά τον άνθρακα ως πηγή ηλεκτρισμού (34% έναντι 33%). H ομοφοβία έχει υποχωρήσει (με την Ελλάδα να εντάσσεται στις θλιβερές εξαιρέσεις, αφού το ποσοστό που αντιμετωπίζει αρνητικά την ομοφυλοφιλία αυξήθηκε την τελευταία 25ετία από 40,3% σε 46,4%). Το Ελσίνκι πέρασε έναν χρόνο χωρίς νεκρούς από τροχαία (αλλά και στην Αθήνα μειώνεται ο αριθμός τους). Οι Παριζιάνοι βούτηξαν ξανά στον Σηκουάνα. Κατασκευάστηκε ένα επαναστατικό τηλεσκόπιο. Ενα τσιπάκι επιτρέπει σε τυφλούς να διαβάσουν. Τα εμφράγματα είναι λιγότερο θανατηφόρα. Η επιβίωση από τον καρκίνο διπλασιάστηκε μέσα σε 50 χρόνια. Ενα μωρό υπεβλήθη στην πρώτη προσωποποιημένη γενετική θεραπεία.

Ζαλιστήκατε; Αυτός ήταν ο στόχος. Τελικά δεν είναι όλα μαύρα. Καλή χρονιά!