Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, τραυματίστηκαν σε ρωσική επιδρομή με drones τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη στην Οδησσό της Ουκρανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, Σερχίι Λισάκ, μέσω Telegram.

Η επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε πολυκατοικίες και σε υποδομές, κυρίως ενεργειακές εγκαταστάσεις, όπως ανέφερε ο Όλεχ Κίπερ, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης. Οι εκρήξεις προκάλεσαν πυρκαγιές σε αρκετά σημεία της πόλης.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται δύο παιδιά ηλικίας 8 και 14 ετών, καθώς και ένα βρέφος επτά μηνών. Ένας άνδρας 42 ετών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τον κ. Λισάκ.

Η νέα ρωσική επιδρομή σημειώθηκε σε περίοδο έντασης μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, παρά τις διαβεβαιώσεις από ΗΠΑ και Ουκρανία ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες για μια πιθανή συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος συνεχίζεται σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή.

Το Κίεβο υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για την κατηγορία της Μόσχας περί ουκρανικής επίθεσης με drones εναντίον κατοικίας του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν. Από την πλευρά της, η Μόσχα προειδοποίησε ότι θα σκληρύνει τη στάση της στις διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε συνάντηση με ηγέτες κρατών που στηρίζουν την Ουκρανία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιανουαρίου στη Γαλλία. Προηγουμένως, στις 3 Ιανουαρίου, θα έχει προηγηθεί σύνοδος συμβούλων ασφαλείας των χωρών αυτών στο Κίεβο.