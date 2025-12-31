Από το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου, άνωθεν, προέκυψαν οι διαρροές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης σκοπεύει να καλέσει, μετά τις γιορτές, σε συνάντηση τον Νίκο Ανδρουλάκη, όχι μόνο για… μπίρα, όπως σας έγραψα ότι είπε χθες. Αλλά για να συνεννοηθούν για την ψηφοφορία για επικεφαλής στις τρεις Ανεξάρτητες Αρχές που παραμένουν ακέφαλες. Η ανώτατη πηγή που έκανε τη σχετική διαρροή τόνιζε, μάλιστα, ότι αφού ο Πρωθυπουργός έκανε απόδειξη την πρόταση Ανδρουλάκη να γίνει ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις θέσεις των επικεφαλής, τότε κι αυτός «δεν μπορεί να κρύβεται», προλειαίνοντας το έδαφος για μελλοντική σύγκρουση. Θυμίζω ότι μιλάμε για τις πλέον κρίσιμες Αρχές, τον Συνήγορο του Πολίτη, την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι πληροφορίες μου λένε ότι για το καθένα από τα τρία πόστα έχουν κατατεθεί 20 έως 25 αιτήσεις, με τη συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων να είναι δικαστές και νομικοί (αρκετοί έχουν δηλώσει ενδιαφέρον και για τις δύο θέσεις). Το ΠΑΣΟΚ θα πάει με τη δική του πρόταση στη Διάσκεψη, λοιπόν, με την κανονική διαδικασία. Κι αν τα βρουν, όλα καλά. Αν όχι, μπορεί η πλειοψηφία να αναζητήσει ξανά τη συνδρομή άλλων συμμάχων…

Αιχμές με προϊστορία

Επισημαίνω, επίσης, ότι για την εκλογή μελών απαιτείται η επίτευξη πλειοψηφίας 3/5 της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Εκεί που παρέπεμψε, δηλαδή, τον Μητσοτάκη το ΠΑΣΟΚ. Μια «πράσινη» πηγή μού τόνιζε ότι η πρόταση είχε σκοπό τη διαφάνεια, όχι την παράκαμψη της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρμοδιότητας και διαδικασίας της Βουλής. «Τα θέματα των Ανεξάρτητων Αρχών δεν είναι συμβολικά, αλλά βαθιά ουσιαστικά και αντανακλούν στην ποιότητα της δημοκρατίας μας» έλεγαν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, τονίζοντας ότι «δεν έχει περάσει, άλλωστε, πολύς καιρός από τις στοχευμένες επιθέσεις στελεχών της ΝΔ σε βάρος τους, ούτε και από τη νυχτερινή αλλαγή της σύνθεσης της ΑΔΑΕ μεσούσης της έρευνας για τις υποκλοπές, που η κυβέρνηση μεθόδευσε σε αγαστή συνεργασία με τον κ. Βελόπουλο και μάλιστα χωρίς να συντρέχει καν η πλειοψηφία των 3/5 που απαιτεί το Σύνταγμα».

Παραδίδονται ιδιαίτερα

Ζούμε μεγάλες στιγμές, πλέον, με το αγροτικό. Ο γνωστός «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής των μπλόκων Κώστας Ανεστίδης, που ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις, δήλωσε ευθέως κι από τηλεοράσεως (στο Open) ότι ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Θεοφάνης Παππάς φέρεται ότι του αποκάλυψε το… τρικ για την είσπραξη επιδοτήσεων χωρίς την ύπαρξη παραγωγικής δραστηριότητας το καλοκαίρι του 2025, κατά τη διάρκεια κοινωνικής συνάντησης τους στη Χαλκιδική. Και το καλύτερο; Ο ίδιος ο Παππάς το επιβεβαίωσε! Τονίζοντας, βέβαια, ότι δεν του το είπε για να του… διδάξει μεθοδολογία, αλλά για να του περιγράψει ένα υπαρκτό πρόβλημα και μια παθογένεια του συστήματος. Το αν, βεβαίως, τελικά εφάρμοσε τη μέθοδο ο αγροσυνδικαλιστής θα πρέπει να το αποδείξει η έρευνα που είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Η κυπριακή προεδρία και οι ανυσηχούντες

«Ανησυχία» έχει προκαλέσει στο ΝΑΤΟ η ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης από την Κύπρο την 1η Ιανουαρίου του 2026, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, που επικαλείται προβληματισμούς για ενδεχόμενες συνέπειες στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Το ρεπορτάζ αναφέρει συγκεκριμένα ότι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ προβληματίζονται για το ενδεχόμενο η κυπριακή προεδρία να θέσει εμπόδια σε μια πιο στενή στρατιωτική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Αγκυρας. Επικαλείται, μάλιστα, έναν ευρωπαίο αξιωματούχο για τις «αμυντικές προτεραιότητες της ΕΕ», τονίζοντας μεταξύ άλλων και την αντίθεση της Κύπρου στην ένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, στην οποία βέβαια αντιδρά και η Ελλάδα.

Αυτό το τελευταίο κρατήστε το, διότι τόσο στην κυπριακή προεδρία όσο και στην ελληνική, που έπεται, το Συμβούλιο θα χειριστεί και θα εγκρίνει σειρά κρίσιμων ζητημάτων άμυνας, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών σχεδίων επενδύσεων του SAFE. Και, έχοντας ως σχεδόν δεδομένο ότι θα υπάρξει και SAFE II, οι πιέσεις που θα ασκηθούν στην Αθήνα και τη Λευκωσία για τη συμμετοχή της Τουρκίας έχουν ήδη αρχίσει να διαφαίνονται. Χαρακτηριστικό είναι ότι ευρωπαίοι αξιωματούχοι τονίζουν στο Politico ότι «η Τουρκία διαθέτει τον δεύτερο πιο ισχυρό στρατό στο ΝΑΤΟ». Παραδεχόμενοι – ευτυχώς – ότι δεν μπορούν να διατεθούν αμυντικά κονδύλια της ΕΕ στην Τουρκία χωρίς ουσιαστική πρόοδο στο Κυπριακό. Η Λευκωσία, πάντως, έδωσε απάντηση. Ο Χριστοδουλίδης υπενθύμισε ότι η Κύπρος είχε ασκήσει την προεδρία και το 2012 χωρίς πρόβλημα, ενώ η Αγκυρα θα πρέπει να άρει τα εμπόδια στην έναρξη της ενταξιακής διαδικασίας της χώρας του στο ΝΑΤΟ.