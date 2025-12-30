Την πορεία και την πρόοδο των εργασιών στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό διαπίστωσαν από κοντά σήμερα (30/12) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, o Γιάννης Αλαφούζος και ο Χάρης Δούκας.

Ο Πρωθυπουργός, ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΠΑΕ και ο Δήμαρχος Αθηναίων επισκέφθηκαν τον χώρο του έργου, έχοντας την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για την εξέλιξη των κατασκευαστικών εργασιών. Μάλιστα, ο Γιάννης Αλαφούζος τόνισε πως το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει η Κοινοπραξία τηρείται κανονικά, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι το νέο γήπεδο θα είναι έτοιμο να παραδοθεί τον Μάιο του 2027.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε για το πρότζετ της Διπλής Ανάπλασης:

«Η διπλή ανάπλαση από ένα όνειρο θερινής νυκτός γίνεται πραγματικότητα. Με μεγάλη χαρά βλέπω τη σημαντική πρόοδο που έχει γίνει στην κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού. Ένα γήπεδο στολίδι, ένα γήπεδο που το αξίζει ο Παναθηναϊκός. Το γήπεδο προχωράει στα πλαίσια μιας πολύ φιλόδοξης διπλής ανάπλασης την οποία η κυβέρνηση είχε συμφωνήσει με την προηγούμενη δημοτική αρχή και την υλοποιεί η νυν δημοτική αρχή, μια πολύ καλή συνεργασία την οποιά έχουμε.

Ο χώρος στον οποίο είμαστε σήμερα ήταν, όπως είπε και ο δήμαρχος, μια χωματερή. Τώρα κάνουμε μια πολύ σημαντική ανάπλαση, ο ερασιτέχνης θα αποκτήσει τις δικές του εγκαταστάσεις. Μια περιοχή που ουσιαστικά ήταν η μαύρη τρύπα της Αθήνας να αποκτήσει ζωή και νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε φιλόδοξα σχέδια για το πως μπορεί να αναπτυχθεί συνολικά αυτή η περιοχή.

Είναι μια επένδυση που θα πιάσει τόπο όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό που αξίζει να αποκτήσει αυτό το γήπεδο που για πολλές δεκαετίες το ονειρεύοντσαι οι φίλοι του αλλά συνολικά θα μας δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε μια περιοχή που είναι τόσο κοντά στο κέντρο της Αθήνας.

Προσβλέπουμε στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Να ευχαριστήσω την κοινοπραξία και όλους τους εργαζόμενους, όπως βλέπετε είναι σημαντικός ο αριθμός των απασχολούμενων στο έργο αυτό, θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο τους επόμενους μήνες και προσβλέπουμε στην πάράδοση του έργου όπως έχει συμφωνηθεί τον Μάϊο του 2027».

Αλαφούζος: «Να παραδοθεί το έργο το 2027»

Δηλώσεις έκανε και ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος ανέφερε:

«Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, το γήπεδο προχωράει με τους ρυθμούς που είχε πει η Κοινοπραξία. Ελπίζουμε να είναι έτοιμο, τα τσιμέντα θα έχουν τελειώσει τον Μάιο του 2026, για να παραδοθεί το έργο τον Μάιο του 2027. Θέλω να ευχαριστήσω την Κυβέρνηση, την τοπική αυτοδιοίκηση, όλους τους εμπλεκόμενους για αυτή την τεράστια προσπάθεια και που πραγματοποιεί ένα όνειρο των φίλων του Παναθηναϊκού. Το έργο είχε ξεκινήσει, είχε σχεδιαστεί αρχικά το 2008, τώρα προχωράει και θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να κάνουμε και μια εξέδρα του Απόστολος Νικολαΐδης όπως έχουμε συζητήσει και με τον Δήμαρχο, σαν κάποιο μουσειακό αντικείμενο και ένα γηπεδάκι για να παίζουν τα παιδιά εκεί. Να έχει και στην Αθήνα αυτό που θα λέμε ένα μουσείο του Παναθηναϊκού, ένα κέντρο για τα παιδιά. Καλή χρονιά και καλή μας τύχη σε όλους».

Δούκας: «Ήταν μια χωματερή…»

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας υπογράμμισε για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού: «Θα είναι βιοκλιματικό, πολυλειτουργικό και θα έχει 215 στρέμματα πρασίνου. Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας αυτοδιοίκησης, κυβέρνησης, ερασιτέχνη και της ΠΑΕ για να ολοκληρωθεί ένα στολίδι στο κέντρο της Αθήνας σε μια περιοχή που ήταν παλιά χωματερή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την συνεργασία».