Αλλαγές στον τρόπο χορήγησης της ετήσιας άδειας των εργαζομένων έρχονται από την 1η Ιανουαρίου 2026. Ο εργαζόμενος αποκτά πλέον τη δυνατότητα, με έγγραφη αίτηση, να κατανέμει την άδειά του σε περισσότερα χρονικά διαστήματα, με την προϋπόθεση ότι ένα μέρος της θα περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε ή έξι συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες. Τυχόν διαφωνία σχετικά με τον χρόνο χορήγησης της άδειας επιλύεται από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής τήρησης αρχείου αιτήσεων άδειας. Ειδικότερα, μέχρι πρότινος, πριν από την ψήφιση του εργασιακού νομοσχεδίου ηετήσια άδεια έπρεπε να λαμβάνεται ενιαία, εκτός κι αν υπήρχε αίτημα του εργαζομένου για κατάτμησή της. Ακόμη και τότε, ο νόμος απαιτούσε οι δύο εβδομάδες να χορηγούνται συνεχόμενα.

Η νέα ρύθμιση που ισχύει από αύριο Πρωτοχρονιά για την ετήσια άδεια δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στους εργαζομένους και αλλάζει τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων.

Από το 2026 καταργείται η υποχρέωση προαναγγελίας της άδειας στο σύστημα Εργάνη και στη θέση της θεσπίζεται απολογιστική δήλωση τον επόμενο μήνα.

Ο εργαζόμενος αποκτά τη δυνατότητα, με έγγραφη αίτηση, να κατανέμει την άδειά του αδιαίρετη και σε συνεχείς ημέρες. Ωστόσο, εφόσον ο εργαζόμενος το ζητήσει με έγγραφο αίτημά του, μπορεί να λάβει την άδεια σε περισσότερα τμήματα, σύμφωνα με τις προσωπικές του επιλογές ή οικογενειακές του υποχρεώσεις.

Ο μοναδικός περιορισμός είναι ότι ένα τμήμα της άδειας πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε ή έξι συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες, αναλόγως αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης ή εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.

Χρόνος χορήγησης

Ο χρόνος χορήγησης της άδειας εξακολουθεί να αποτελεί προϊόν συμφωνίας μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη. Κανένα από τα δύο μέρη δεν μπορεί να επιβάλει μονομερώς τον χρόνο λήψης ή χορήγησής της. Τυχόν διαφωνία σχετικά με τον χρόνο χορήγησης της άδειας επιλύεται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής τήρησης αρχείου αιτήσεων άδειας.

Διατηρείται η πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία το 50% των εργαζομένων οφείλει να λάβει άδεια στο διάστημα Μαΐου – Σεπτεμβρίου, ρύθμιση που χαρακτηρίζεται ξεπερασμένη.

Η μεταρρύθμιση περιορίζει τη γραφειοκρατία, ωστόσο καταργεί την επιλογήκατάτμησης της άδειας με πρωτοβουλία του εργοδότη, εξέλιξη που ενδέχεταινα προκαλέσει λειτουργικές δυσκολίες σε ορισμένες επιχειρήσεις.

Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη αναλογικά (ποσοστό) με βάση το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκε ο εργαζόμενος στον εργοδότη αυτό. Η αναλογία της χορηγούμενης άδειας υπολογίζεται βάσει ετήσιας αδείας 20 εργάσιμων ημερών επί πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και 24 εργάσιμων ημερών επί εξαημέρου, η οποία αντιστοιχεί σε 12 μήνες συνεχούς απασχόλησης. Ο εργοδότης υποχρεούται μέχρι την 31η Μαρτίου του επόμενου ημερολογιακού έτους (άρθρο 61 Ν. 4808/2021) να χορηγήσει τμηματικά την ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές, η οποία αναλογεί στον χρόνο απασχόλησης του υπαλλήλου στην υπόχρεη επιχείρηση.

Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος ο μισθωτός δικαιούται να λάβει την ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές, η οποία αναλογεί στον χρόνο απασχόλησής του στην υπόχρεη επιχείρηση και υπολογίζεται όπως ανωτέρω. Η άδεια αυτή επαυξάνεται κατά μία εργάσιμη ημέρα για κάθε έτος απασχόλησης επιπλέον του πρώτου μέχρι τις 22 εργάσιμες ημέρες αν στην επιχείρηση εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή μέχρι τις 26 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.

Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος καθώς και τα επόμενα ο μισθωτός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την ετήσια άδειά του και σε κάθε χρονικό σημείο του έτους αυτού.

Με την από 23/5/2000 ΕΓΣΣΕ προβλέπεται η χορήγηση 25 ή 30 εργάσιμωνημερών ανάλογα αν η παρεχόμενη εργασία είναι πενθήμερη ή εξαήμερη, σε όσους μισθωτούς έχουν υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη.

Επίσης, με την από 2/4/2008 ΕΓΣΣΕ προβλέπεται ότι μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας οι εργαζόμενοι δικαιούνται μία επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλαδή συνολικά 31 εργάσιμεςημέρες επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και 26 εργάσιμες ημέρες επί πενθημέρου εβδομαδιαίας εργασίας.