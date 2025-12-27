Οι γιορτές μπορεί να είναι μαγικές, αλλά το πορτοφόλι σου πιθανότατα χρειάζεται ανάσα. Ακολουθούν 10 πρακτικά tips για να εξοικονομήσεις χρήματα και να ξεκινήσεις το 2026 οργανωμένα.

1. Κάνε απογραφή των εξόδων σου

Καταγράφοντας τι ξόδεψες στις γιορτές, θα δεις ακριβώς πού «ξέφυγες» και θα μπορέσεις να προγραμματίσεις καλύτερα τα έξοδα του Ιανουαρίου.

2. Προγραμμάτισε τον προϋπολογισμό σου

Ορίστε όρια για διατροφή, διασκέδαση, μεταφορές και ψώνια. Ένας ρεαλιστικός προϋπολογισμός σε βοηθά να μην ξοδέψεις περισσότερα από όσα μπορείς.

3. Εκμεταλλεύσου προσφορές και εκπτώσεις

Μετά τις γιορτές υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Ψώνισε μόνο ό,τι χρειάζεσαι, για να αποφύγεις περιττά έξοδα.

4. Μείωσε τους λογαριασμούς σου

Μικρές αλλαγές, όπως να σβήνεις φώτα όταν φεύγεις από ένα δωμάτιο ή να ρυθμίζεις τη θέρμανση, μπορούν να μειώσουν σημαντικά τους λογαριασμούς ρεύματος και θέρμανσης.

5. Μαγείρεψε στο σπίτι

Το delivery και τα έτοιμα φαγητά κοστίζουν ακριβά. Το σπιτικό φαγητό είναι οικονομικότερο και πιο υγιεινό.

6. Πώλησε ό,τι δεν χρειάζεσαι

Παιχνίδια, ρούχα ή gadgets που δεν χρησιμοποιείς μπορούν να φέρουν έξτρα χρήματα. Υπάρχουν πλατφόρμες για γρήγορη πώληση μεταχειρισμένων αντικειμένων.

7. Ακύρωσε περιττές συνδρομές

Έλεγξε για streaming, apps ή γυμναστήρια που δεν χρησιμοποιείς. Κάθε μικρή συνδρομή που κόβεται, σημαίνει άμεση εξοικονόμηση.

8. Χρησιμοποίησε κουπόνια και loyalty προγράμματα

Super markets και καταστήματα προσφέρουν εκπτώσεις και points. Αξιοποίησέ τα για να πληρώσεις λιγότερο στα ψώνια σου.

9. Αποταμίευσε καθημερινά μικρά ποσά

Ακόμα και 2–3 ευρώ την ημέρα, αν τα βάζεις σε έναν λογαριασμό ή κουμπαρά, κάνουν μεγάλη διαφορά στο τέλος του μήνα.

10. Σχεδίασε τις αγορές σου με λίστα

Πριν πας για ψώνια, φτιάξε λίστα και μείνε πιστός σε αυτήν. Έτσι θα αποφύγεις παρορμητικές αγορές και περιττά έξοδα.