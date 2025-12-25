Αλλαγές στην ετήσια κανονική άδεια έρχονται από το 2026, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης της εργατικής νομοθεσίας. Οι νέες ρυθμίσεις, που τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026, δεν επηρεάζουν τον βασικό πυρήνα του δικαιώματος των εργαζομένων στην άδεια, αλλά εισάγουν μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση της και μειώνουν τη γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις.

Η βασικότερη αλλαγή αφορά τη δυνατότητα τμηματικής λήψης της ετήσιας άδειας, μετά από αίτημα του εργαζομένου. Μέχρι σήμερα, η άδεια προβλεπόταν να χορηγείται ενιαία, με περιορισμένες εξαιρέσεις. Από το 2026, η κατάτμηση θεσμοθετείται επίσημα, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος υποβάλει έγγραφη αίτηση προς τον εργοδότη.

Η άδεια θα μπορεί πλέον να δίδεται σε περισσότερα από ένα χρονικά διαστήματα μέσα στο ίδιο έτος, με ελάχιστη διάρκεια για κάθε τμήμα. Συγκεκριμένα, κάθε περίοδος άδειας θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες για το πενθήμερο και έξι για το εξαήμερο σύστημα εργασίας. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι η άδεια παραμένει χρόνος ουσιαστικής ανάπαυσης και όχι αποσπασματική απουσία.

Παράλληλα, διατηρείται η αρχή της συνεννόησης μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου για τον χρόνο χορήγησης της άδειας. Σε περίπτωση διαφωνίας, παραμένει η δυνατότητα προσφυγής στην Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία λειτουργεί ως μηχανισμός επίλυσης διαφορών.

Κατάργηση της προαναγγελίας στο «Εργάνη»

Αλλαγές έρχονται και στο πεδίο της γραφειοκρατίας. Από το 2026 καταργείται η υποχρέωση προαναγγελίας της άδειας στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη», διαδικασία που μέχρι σήμερα επιβάρυνε τις επιχειρήσεις με πρόσθετο διοικητικό έργο.

Στη θέση της, θεσπίζεται απολογιστική καταχώριση της άδειας, η οποία θα πραγματοποιείται εντός του επόμενου μήνα από τη χορήγησή της. Η αλλαγή αυτή μειώνει τις διοικητικές υποχρεώσεις, χωρίς να περιορίζει τον έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.

Τι παραμένει αμετάβλητο

Παρά τις νέες δυνατότητες στη διαχείριση της άδειας, δεν αλλάζει η διάρκειά της ούτε οι ρυθμίσεις που τη συνδέουν με τα έτη προϋπηρεσίας. Η ετήσια κανονική άδεια παραμένει θεμελιωμένο δικαίωμα των εργαζομένων και δεν μπορεί να αντικατασταθεί με χρηματική αποζημίωση, παρά μόνο σε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης.

Επιπλέον, εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη που ορίζει ότι τουλάχιστον το 50% των εργαζομένων κάθε επιχείρησης πρέπει να λαμβάνει την άδειά του από Μάιο έως Σεπτέμβριο, παρά τις ενστάσεις που έχουν εκφραστεί σχετικά με την ευελιξία της συγκεκριμένης ρύθμισης.