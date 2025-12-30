Η «μάχη των φύλων». Η μεγαλύτερη ανοησία του αθλητισμού από την οποία κάποιοι συνεχίζουν να κερδίζουν, είτε φήμη όπως η Μπίλι Τζιν Κινγκ, είτε χρήματα, σαν τη Σαμπαλένκα.

Τρεις εβδομάδες πριν από την αναμέτρηση της κορυφαίας στην παγκόσμια κατάταξη τενίστριας με τον Κύργιος η Λευκορωσίδα έλεγε σε συνέντευξή της στον Πιρς Μόργκαν πως είναι αντίθετη με την πιθανότητα να συμμετάσχουν στο WTA tour τρανς αθλήτριες γιατί έχουν μεγάλο πλεονέκτημα από τη φύση τους. Εκείνη όμως δέχτηκε να ανταγωνιστεί και να ηττηθεί από τον Κύργιος, του οποίου η τεστοστερόνη δεν είναι φυσικά κάτω από 2,5 nanomol/λ.

Το απίστευτο στην ιστορία είναι πως η Ουκρανή Μάρτα Κόστιουκ έχει κατηγορήσει τη Σαμπαλένκα για αθέμιτο ανταγωνισμό λόγω των υψηλών τιμών τεστοστερόνης που έχει στο αίμα της! Με τη Λευκορωσίδα να της απαντά πως οι ήττες που είχε η Ουκρανή δεν οφείλονταν στην τεστοστερόνη των αντιπάλων της. Μια ξεδιάντροπη προσαρμογή της πραγματικότητας για την εξυπηρέτηση των πράξεων, όπως ήταν και οι κανόνες που επιβλήθηκαν στον αγώνα της Σαμπαλένκα με τον Κύργιος με τη μείωση κατά 9% της επιφάνειας που κάλυπτε η Λευκορωσίδα και το δικαίωμα για μόνο ένα σερβίς ανά πόντο προκειμένου να χάσει το πλεονέκτημα ο Κύργιος.

Η «μάχη των φύλων» στον αθλητισμό δεν υφίσταται ως όρος ή αγώνας παρά μόνο ως πολιτική βούληση στον βωμό των διεκδικήσεων για ισότητα στην αντιμετώπιση των γυναικών και των ανδρών.

Η Μπίλι Τζιν Κινγκ έχει δίκιο που φωνάζει πως ο δικός της αγώνας του 1973 με τον αυτοαποκαλούμενο σοβινιστή Μπόμπι Ριγκς δεν έχει καμία σχέση με το τελευταίο «τσίρκο». Τότε η Αμερικανίδα πάλευε για την ισότητα και την αναγνώριση των δικαιωμάτων των γυναικών στο τένις και κατ’ επέκταση στον αθλητισμό και πέρα απ’ αυτόν. Με την υποσημείωση όμως πως απέναντί της είχε ένα τενιστικό ραμολί 58 ετών και όχι τον Κύργιος που μπορεί να σκοτώσει με το σερβίς του.

Οσοι αποδέχονται αγώνες ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες ευτελίζοντας την έννοια του ανταγωνισμού, εύκολα μπορούν να διοργανώσουν και αναμετρήσεις στην πυγμαχία, στο ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, στον στίβο και αλλού. Εκεί όμως τα μεγέθη είναι εξαρχής πιο μετρήσιμα και δεν τολμούν οι εμπνευστές του «αθλητικού τσίρκου» να διοργανώσουν έναν χαμένο από χέρι, αγώνα. Για όλο αυτό το μπάχαλο ευθύνη φέρει και η ομοσπονδία τένις που επέτρεψε να διακωμωδηθεί το άθλημα. Η Σαμπαλένκα θέλει «ρεβάνς» για την ήττα της, κάτι που αν συμβεί θα είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο του επαγγελματικού τένις.