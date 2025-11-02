Η Αθήνα ετοιμάζεται για ένα απόγευμα γεμάτο… τένις! Ο τρεις φορές κάτοχος Grand Slam, Σταν Βαβρίνκα, κάνει πρεμιέρα στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, τη Δευτέρα (3/11) στις 18:00 στο Telekom Center Athens.

Ο Ελβετός πρώην Νο.3 του κόσμου, γνωστός για το μοναδικό, δυναμικό αλλά και ντελικάτο backhand με το ένα χέρι, παραμένει σημείο αναφοράς για τους φίλους του αθλήματος. Η εμπειρία, η ακρίβεια και το πάθος του συνεχίζουν να ενθουσιάζουν κοινό και ειδικούς, ακόμα και μετά από χρόνια.

Μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά έναν θρύλο του παγκόσμιου τένις και να δείτε από πρώτο χέρι πώς ο Σταν Βαβρίνκα γράφει και πάλι ιστορία στο κορτ της Αθήνας.

Tα εισιτήρια είναι διαθέσιμα μέσω του Ticketmaster στον παρακάτω σύνδεσμο: https://events.ticketmaster.gr /?promoter=tmgr_hero