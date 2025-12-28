Η αναταραχή που προκάλεσε στο CBS News η απόφαση της νέας αρχισυντάκτριάς του να ματαιώσει την ενδεκάτη ώρα την προβολή ενός ρεπορτάζ του «60 Minutes» επικριτικού απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ είναι απλώς το πιο πρόσφατο σε μια μακρά αλυσίδα γεγονότων που αποτυπώνουν τη συγκρουσιακή σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με την ελευθερία του Τύπου. Ακόμα και αν προβαλλόταν, πάντως, το επίμαχο ρεπορτάζ, λίγοι οπαδοί του αμερικανού προέδρου θα το έβλεπαν: σύμφωνα με έρευνα του Pew Research Center, μόλις ένας στους τέσσερις Ρεπουμπλικανούς περιλαμβάνει το CBS News στις πηγές ενημέρωσής του ενώ ένας στους δύο δεν του έχει καμία εμπιστοσύνη.

Αντιθέτως, ένα 57% των Ρεπουμπλικανών πίνει νερό στο όνομα του Fox News – ένα δίκτυο που το 64% των Δημοκρατικών θεωρεί απόλυτα αναξιόπιστο. Η έρευνα επιβεβαίωσε πως οι ψηφοφόροι των δύο κομμάτων ενημερώνονται, ως επί το πλείστον, από διαφορετικές πηγές. Το αποτέλεσμα; Δύο ανταγωνιστικές οπτικές. Το διαπίστωσε και η δημοσιογράφος της «Monde» Γκιγιεμέτ Φορ παρακολουθώντας, το ίδιο απόγευμα, δύο δημοφιλή ενημερωτικά προγράμματα – το δελτίο ειδήσεων του ABC και το τοκ-σόου «The Five» του Fox News.

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, ώρα 18:30 στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, ο Ντέιβιντ Μιούρ ανοίγει το ABC World News Tonight με δύο θέματα που αφορούν τον επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ. Το πρώτο είναι ουσιαστικά η συνέχεια της υπόθεσης που είχε αποκαλύψει ο δημοσιογράφος του Atlantic, Τζέφρι Γκόλντμπεργκ, ο οποίος είχε «προστεθεί κατά λάθος» τον Μάρτιο σε μια ιδιωτική ομάδα στο Signal όπου ο υπουργός Αμυνας συζητούσε για τις επιθέσεις του αμερικανικού στρατού στη Υεμένη.

Η 72χρονη Μάρθα Ράντατζ, μια έμπειρη δημοσιογράφος του ABC, τηλεοπτικού δικτύου που ανήκει στην Disney, υπενθυμίζει ότι ο Χέγκσεθ είχε τότε ρίξει το φταίξιμο στα μέσα ενημέρωσης, κατηγορώντας τα ότι «[χρησιμοποιούν] ανώνυμες πηγές, που προέρχονται από δυσαρεστημένους πρώην υπαλλήλους, και [προσπαθούν] στη συνέχεια να καταστρέψουν ανθρώπους». Εστιάζει στα συμπεράσματα του γενικού επιθεωρητή του Πενταγώνου, ενός ανεξάρτητου οργάνου, ο οποίος εκτιμά ότι, «αν έπεφταν σε εχθρικά χέρια», αυτές οι πληροφορίες θα έθεταν σε κίνδυνο τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Το ABC αναφέρει επίσης τον εκπρόσωπο του υπουργείου Αμυνας, ο οποίος θεωρεί ότι η έκθεση αυτή «απαλλάσσει πλήρως» τον Χέγκσεθ.

Η δημοσιογράφος συνεχίζει με τη δεύτερη είδηση της ημέρας: τη διαμάχη γύρω από τις αμερικανικές επιθέσεις που πραγματοποιούνται από τον Σεπτέμβριο εναντίον σκαφών υποτιθέμενων ναρκοεμπόρων στην Καραϊβική. Στη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, Τραμπ και Χέγκσεθ ρωτήθηκαν, μπροστά στις κάμερες, για μια επιχείρηση που στοχοθέτησε, στις 2 Σεπτεμβρίου, ένα βενεζουελάνικο πλοίο, όταν ο στρατός χτύπησε για δεύτερη φορά το πλοίο, σκοτώνοντας δύο άτομα που είχαν επιβιώσει από τον πρώτο πύραυλο. «Το διεθνές δίκαιο απαγορεύει τη δολοφονία εχθρικών μαχητών που δεν αποτελούν πλέον απειλή», σημειώνει η δημοσιογράφος.

Σε τέσσερις περιπτώσεις, επικαλείται «πηγές». Τον Σεπτέμβριο, το Πεντάγωνο ζήτησε από τους δημοσιογράφους να υπογράψουν έγγραφο που τους επέβαλλε αυστηρούς περιορισμούς, μεταξύ των οποίων την υποχρέωση να ζητούν άδεια πριν δημοσιεύσουν πληροφορίες: οι περισσότεροι αρνήθηκαν να υπογράψουν, με κίνδυνο να χάσουν την πιστοποίησή τους. Προφανώς, όμως, αυτό το κλίμα δεν εξάντλησε τις κυβερνητικές «πηγές» του ABC.

Στη συνέχεια, εμφανίζεται μια ρεπόρτερ του καναλιού, η Σελίνα Γουάνγκ, να ρωτά τον Τραμπ αν το βίντεο της δεύτερης επίθεσης θα δημοσιοποιηθεί. Λίγες μέρες νωρίτερα, ο πρόεδρος είχε αποκαλέσει μια δημοσιογράφο του ABC «απαίσιο άτομο» που εργάζεται για ένα κανάλι «ψευδών ειδήσεων». Αυτή τη φορά, απαντά ήρεμα ότι δεν γνωρίζει τα βίντεο αυτής της επίθεσης, αλλά θα δημοσιοποιηθούν.

Ακολουθεί ένα ρεπορτάζ για το ψύχος, ακόμα ένα για την υπόθεση Επστιν, ένα τρίτο για την «αντιμεταναστευτική καταστολή» του Τραμπ στη Νέα Ορλεάνη και τη Μινεσότα, δύο ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο και το «χαμόγελο» της επικαιρότητας: ένα ρακούν που βρέθηκε να κοιμάται μεθυσμένο μέσα σε κάβα, αφού πρώτα έσπασε μπόλικα μπουκάλια.

Την ίδια μέρα, στο Fox News, το ενημερωτικό δίκτυο του Ρούπερτ Μέρντοκ. Το «The Five», η δημοφιλέστερη εκπομπή του δικτύου, μεταδίδεται στις 17:00, ώρα ανατολικής ακτής. Πέντε παρουσιαστές, η Ντέινα Περίνο, ο Γκρεγκ Γκάτφελντ, ο Τζέσι Γουότερς, η Λίζα Κένεντι Μοντγκόμερι και ο Λόρενς Τζόουνς, σχολιάζουν με αιχμηρό τρόπο την επικαιρότητα. Οπως και στο ABC, η εκπομπή ξεκινάει με θέματα άμυνας, εικόνες του Τραμπ να υποστηρίζει την απόφαση να χτυπηθεί το βενεζουελάνικο πλοίο. Καμία αναφορά στο διεθνές δίκαιο. Το μπάνερ συνοψίζει αυτό που κρατάει το Fox News: «Οι Δημοκρατικοί αρνούνται την ύπαρξη ναρκοτρομοκρατών» Οι παρουσιαστές χλευάζουν τις παρεμβάσεις τους στο MS Now, πρώην MSNBC, τον προοδευτικό ανταγωνιστικό σταθμό: «Ανθρωποι σε ένα πλοίο με κοκαΐνη στη μέση της Καραϊβικής δεν αποτελούν άμεση απειλή για τον στρατό μας», είχε δηλώσει ο Δημοκρατικός βουλευτής Ανταμ Σμιθ. «Τους ναρκεμπόρους ίσως να τους αποκαλούσαν “φαρμακευτικούς επιχειρηματίες”», σχολιάζει ο Γκάτφελντ.

Ο ίδιος βάζει στο στόχαστρο τον Μπάρακ Ομπάμα για μια παρέμβαση που είχε κάνει δύο ημέρες νωρίτερα στο Αρκάνσας, όταν καταδίκασε «την πολιτικοποίηση του υπουργείου Δικαιοσύνης και του στρατού»: «[Χάσαμε] μια καλή ευκαιρία να ρίξουμε έναν υπνάκο», σχολιάζει ειρωνικά. Από την πλευρά του, ο Τζέσι Γουότερς υπενθυμίζει ότι ο ίδιος ο Ομπάμα, ως πρόεδρος, είχε διατάξει τον στρατό να ρίξει «16.000 βόμβες σε έναν χρόνο στη Συρία» κατά του ISIS. Απόδειξη, για άλλη μια φορά, της υποκρισίας των Δημοκρατικών, που «θέλουν να χάσουμε τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών». «Ποια είναι η πολιτική των Δημοκρατικών; Εχουμε δικαίωμα σε έναν μόνο πύραυλο ανά επιχείρηση;», ειρωνεύεται, εξηγώντας ότι ο Τραμπ άλλαξε τους κανόνες εμπλοκής χαρακτηρίζοντας τους εμπόρους ναρκωτικών τρομοκράτες. Σιγή ιχθύος ωστόσο, για τον ρόλο του Πιτ Χέγκσεθ, πρώην συναδέλφου τους στο Fox News, στην αμφιλεγόμενη επιχείρηση στην Καραϊβική. Aντίθετα, επίσης, με το δελτίο ειδήσεων του ABC, το «The Five» δεν έχει να αποκαλύψει τίποτα σχετικά με την έκθεση του γενικού επιθεωρητή του Πενταγώνου για το Signal-gate.

Ακολουθεί ένα αποθεωτικό ρεπορτάζ για τη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ, ένα δεύτερο με θέμα το πώς ο Δημοκρατικός κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ έχει «καταστρέψει την Καλιφόρνια», κάνα δυο θέματα του ελεύθερου ρεπορτάζ και, τέλος, η ιστορία του μεθυσμένου ρακούν: το συγκεκριμένο απόγευμα, το μόνο κοινό σημείο ανάμεσα σε αυτές τις δύο Αμερικές.