Υπάρχει, άραγε, µία και µοναδική λέξη που θα µπορούσε να χαρακτηρίσει το 2025; Πιθανότατα ναι – «πόλεµος». Υπό µία προϋπόθεση, όµως, ότι θα συµπληρωθεί µε τη φράση «σε όλα τα µέτωπα»: από τη Λωρίδα της Γάζας ως την Ουκρανία, από τη Βαλτική µέχρι τη Μέση Ανατολή, από τους δασµούς ως τους οικονοµικούς αποκλεισµούς και τα εµπάργκο, από το Σουδάν µέχρι την Ταϊβάν και από την «πολεµική οικονοµία» της ΕΕ µέχρι την Εθνοφρουρά που έχει αναπτυχθεί σε µεγαλουπόλεις των ΗΠΑ µε απόφαση Τραµπ, ο οποίος διεκδικεί εµµονικά το Νοµπέλ Ειρήνης. Οταν θα κλείνει το 2026, θα κυριαρχεί άραγε κάποια άλλη λέξη;

Η γενοκτονία του 21ου αιώνα

Παρά την εκεχειρία η οποία συνήφθη µε βάση το «Σχέδιο Τραµπ» και τέθηκε σε ισχύ από τις αρχές Οκτωβρίου, οι εικόνες από τη Λωρίδα της Γάζας και τη γενοκτονία των Παλαιστινίων (όπως τη χαρακτήρισε και ο ΟΗΕ) που συντελέστηκε εκεί από το Ισραήλ, θα µείνουν χαραγµένες ανεξίτηλα στο «σώµα» της ανθρωπότητας, µε τους συνειρµούς να οδηγούν ευθέως στην Γκερνίκα.

Η αιματοχυσία χωρίς τέλος

Σχεδόν τέσσερα χρόνια µετά τη ρωσική εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου 2022, ο πόλεµος στην Ουκρανία εξακολουθεί να µαίνεται, τροφοδοτώντας διαρκώς την «κρεατοµηχανή» µε τη σάρκα και το αίµα νέων ανθρώπων. Ο Τραµπ θεωρούσε ότι θα τον τελειώσει σε µία εβδοµάδα, όµως το «φιλαράκι» του στο Κρεµλίνο αποδείχθηκε σκληρό καρύδι, όπως αποδείχθηκε και στη σύνοδο της Αλάσκας. Ευρωπαίοι και Ζελένσκι νιώθουν ολοένα πιο µόνοι.

Οι νέοι «τιμονιέρηδες»

ΗΠΑ

Η επιστροφή του Ντόναλντ Τραµπ στον Λευκό Οίκο αποτέλεσε, αναµφίβολα, την πιο σηµαντική πολιτική αλλαγή του 2025, η οποία επέδρασε καθοριστικά τόσο στο εσωτερικό των ΗΠΑ, στις οποίες µοιάζει να µαίνεται ένας ακήρυχτος εµφύλιος όσο και στις διεθνείς ισορροπίες και εξελίξεις.

Γερμανία

Ο Φρίντριχ Μερτς ανέλαβε τα ηνία της Γερµανίας τον Μάιο, έπειτα από 16 χρόνια κυριαρχίας της Ανγκελα Μέρκελ και µια «παρένθεση» του Ολαφ Σολτς. Θεωρείται ως ο πλέον αδύναµος καγκελάριος εδώ και δεκαετίες, όπως έδειξε και το σοκ της πρώτης ψηφοφορίας στη βουλή, για την ψήφο εµπιστοσύνης.

Καναδάς

Ενα ακόµη κράτος – µέλος της G7, της οµάδας των πιο ισχυρών της «∆ύσης», απέκτησε νέο ηγέτη τη φετινή χρονιά. Ο Μαρκ Κάρνεϊ, πρώην διοικητής των κεντρικών τραπεζών τόσο του Ηνωµένου Βασιλείου όσο και του Καναδά, διαδέχθηκε τον παραιτηθέντα Τζάστιν Τριντό και έπεσε αµέσως στα… βαθιά.

Ιαπωνία

Η Σανάε Τακαΐτσι, αποκαλούµενη και «Θάτσερ της Ιαπωνίας», επευφηµήθηκε από την Ουάσιγκτον, αλλά σήµανε συναγερµό στο Πεκίνο µε την ανάληψη της πρωθυπουργίας. Κι αυτό διότι θεωρείται «γεράκι» και υπέρµαχος µιας πιο επιθετικής πολιτικής, σηµατοδοτώντας το τέλος µιας ολόκληρης εποχής.

Βατικανό

Η τιάρα άλλαξε κεφαλή και αντί του «Πάπα των Φτωχών», όπως χαρακτηριζόταν ο Φραγκίσκος, φοριέται πλέον από τον νέο επικεφαλής του Βατικανού, Λέοντα Ι∆’, που όχι µόνο είναι ο πρώτος αµερικανός ποντίφικας, αλλά έχει και εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον προκάτοχό του.

Τέσσερα πρόσωπα, τέσσερα μηνύματα

Νικολά Σαρκοζί

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας πέρασε τις πύλες της διαβόητης φυλακής La Sante στις 21 Οκτωβρίου, καταδικασµένος σε πέντε χρόνια για την κατηγορία της «εγκληµατικής συνωµοσίας» µε τον πρώην δικτάτορα της Λιβύης Μουαµάρ Καντάφι. Αν και εξήλθε από το κελί τρεις εβδοµάδες αργότερα, η υπόθεσή του έκανε πολλούς, σε άλλες χώρες, να ευχηθούν «και στα δικά µας».

Τσάρλι Κερκ

Ο άνθρωπος που πάτησε τη σκανδάλη και τον δολοφόνησε σε δηµόσια εκδήλωση στη Γιούτα, στις 10 Σεπτεµβρίου, χάρισε στο κίνηµα MAGA έναν «µάρτυρα». Το µήνυµα του Τσάρλι Κερκ, ο οποίος συνέβαλε όσο κανείς στον διεµβολισµό της αµερικανικής νεολαίας από τον «τραµπισµό», ενδέχεται να ακουστεί ακόµη πιο δυνατά – τη σκυτάλη έχει αναλάβει ο αντιπρόεδρος Βανς.

Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα – συνέντευξη της οποίας φιλοξένησαν πρόσφατα «ΤΑ ΝΕΑ» – αποτελεί µια ιδιότυπη περίπτωση νοµπελίστριας. Αν και επισήµως τιµήθηκε για τη συνεισφορά της στην ειρήνη, αφιέρωσε το βραβείο στον Τραµπ, ο οποίος πρακτικά το αξιοποίησε για να κηρύξει… πόλεµο στη χώρα της, αποκλείοντάς την από αέρος και θαλάσσης.

Αχµέντ αλ-Σάρα

Μπορεί ένας τζιχαντιστής πολέµαρχος να γίνει ένας διεθνώς αναγνωρισµένος πρόεδρος κράτους, ο οποίος µάλιστα θα αποτελεί αξιόπιστο συνοµιλητή και εταίρο; Η περίπτωση της Συρίας και του Αµπού Μοχάµεντ αλ-Τζολάνι, γνωστού σήµερα ως Αχµέντ αλ-Σάρα, ο οποίος έφτασε να διαβεί και την πόρτα του Λευκού Οίκου, αποδεικνύει πως στην πολιτική τίποτα δεν είναι απίθανο.

Η ΑΙ «επελαύνει»

Η τεχνητή νοηµοσύνη και τα εργαλεία της κατακτούν ολοένα περισσότερους τοµείς της κοινωνικής δραστηριότητας, από την τεχνολογία και την ιατρική µέχρι τον αθλητισµό και τα µίντια.

Στις 27 Ιανουαρίου, η κινεζική DeepSeek ανακοίνωσε πως µπορεί να επιτύχει τις ίδιες επιδόσεις µε το ChatGPT της αµερικανικής OpenAI, µε πολύ µικρότερο κόστος. Οι µετοχές της Nvidia και των µετοχών άλλων εταιρειών τεχνολογίας στη Wall Street βυθίστηκαν στα τάρταρα, εξαιτίας του φόβου από τον ανταγωνισµό.

Στις 10-11 Φεβρουαρίου, πραγµατοποιήθηκε στο Παρίσι η δεύτερη διεθνής σύνοδος για την τεχνητή νοηµοσύνη, υπό την προεδρία του Εµ. Μακρόν και του Ναρέντρα Μόντι. Ενώ το 2023 είχαν εκπροσωπηθεί 29 χώρες και µερικές δεκάδες επιχειρήσεις, φέτος το «παρών» έδωσαν πάνω από 1.000 αντιπρόσωποι από 100 χώρες.

Στις 18 Μαρτίου, η ιταλική εφηµερίδα «il Foglio» ανακοίνωσε την κυκλοφορία του πρώτου φύλλου του οποίου το περιεχόµενο παρήχθη εξ ολοκλήρου από την ΑΙ. Στόχος είναι να δούµε την επίπτωση της τεχνολογίας αυτής «στον τρόπο που εργαζόµαστε και την καθηµερινότητά µας», σύµφωνα µε τον εκδότη της.

Στις 15 Αυγούστου, έγινε στο Πεκίνο η τελετή έναρξης των Πρώτων Παγκόσµιων Αγώνων Ροµπότ, µε τη συµµετοχή 500 και πλέον ανθρωποειδών από 16 χώρες. ∆ύο εβδοµάδες αργότερα, έκανε πρεµιέρα στο Λας Βέγκας η ταινία του 1939 «Ο Μάγος του Οζ», που επανακυκλοφόρησε µε τη βοήθεια της ΑΙ.

Στις αρχές Νοεμβρίου, έγινε viral στο Χ η διαφήµιση µιας νέας εφαρµογής, της «2wai», η οποία χρησιµοποιεί την τεχνητή νοηµοσύνη για να φέρει σε επαφή ζωντανούς ανθρώπους µε εκείνους που έχουν εγκαταλείψει τον µάταιο ετούτο κόσµο – πρωταγωνίστρια ήταν µια έγκυος που επικοινώνησε µε τη νεκρή µητέρα της.