Αυξανόμενη ανησυχία για το ενδεχόμενο πολέμου με τη Ρωσία εκφράζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε σε εννέα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημοσιεύθηκε στο γαλλικό περιοδικό “Le Grand Continent”.

Περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (51%) θεωρούν ότι υπάρχει “αυξημένος” ή “πολύ αυξημένος” κίνδυνος η Ρωσία να ξεκινήσει πόλεμο με τη χώρα τους τα επόμενα χρόνια. Η έρευνα βασίστηκε σε δείγμα 9.553 ατόμων από διαφορετικά κράτη-μέλη.

Οι χώρες που συμμετείχαν ήταν η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Κροατία, το Βέλγιο και η Ολλανδία, με περισσότερους από 1.000 συμμετέχοντες σε καθεμία. Το ερώτημα τέθηκε στα τέλη Νοεμβρίου από την εταιρεία δημοσκοπήσεων Cluster 17 για λογαριασμό του περιοδικού.

Μεγάλες διαφορές ανά χώρα

Η αντίληψη για τον βαθμό κινδύνου ποικίλλει σημαντικά. Στην Πολωνία, που συνορεύει με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, το 77% των πολιτών θεωρεί ότι ο κίνδυνος είναι υψηλός ή πολύ υψηλός. Στη Γαλλία το ποσοστό ανέρχεται σε 54%, ενώ στη Γερμανία φτάνει το 51%.

Αντίθετα, στην Ιταλία το 65% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι ο κίνδυνος πολέμου είναι μικρός ή ανύπαρκτος, αποτυπώνοντας διαφορετική οπτική σε σχέση με τα κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Αντίληψη για άλλες απειλές

Η έρευνα κατέδειξε επίσης ότι η συντριπτική πλειονότητα των Ευρωπαίων (81%) θεωρεί απίθανο ένα ενδεχόμενο πολέμου με την Κίνα τα επόμενα χρόνια. Όπως σχολίασε το Le Grand Continent, “η Ρωσία αποτελεί μακράν την πιο δομική απειλή κρατικού πολέμου στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη”.

Αμφιβολίες για την αμυντική ικανότητα

Περισσότεροι από τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων (69%) πιστεύουν ότι η χώρα τους δεν θα ήταν “καθόλου” ή “μάλλον καθόλου” ικανή να αμυνθεί σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης. Στη Γαλλία, τη μόνη χώρα της έρευνας με πυρηνικά όπλα, οι πολίτες εμφανίζονται λιγότερο απαισιόδοξοι: το 44% θεωρεί ότι η χώρα τους είναι “απολύτως” ή “αρκετά” ικανή να αμυνθεί.

Στον αντίποδα, Βέλγοι, Ιταλοί και Πορτογάλοι δηλώνουν σε ποσοστά 87%, 85% και 85% αντίστοιχα ότι οι χώρες τους δεν διαθέτουν επαρκή αμυντική ικανότητα.

Ευρύτερες γεωπολιτικές στάσεις

Η έρευνα εξετάζει και άλλες πτυχές της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης. Το 55% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι η Ευρώπη πρέπει να τηρεί ισορροπημένη στάση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Παράλληλα, σχεδόν ένας στους δύο (48%) χαρακτηρίζει τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ “εχθρό της Ευρώπης”, με σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών.

Τέλος, η πλειονότητα των Ευρωπαίων αντιλαμβάνεται τη μετανάστευση ως “απειλή για τη συνοχή της χώρας”, κυρίως στις βόρειες και ανατολικές χώρες. Οι ερωτηθέντες τάσσονται επίσης υπέρ της μείωσης των δημόσιων δαπανών και του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων.