Δεν λέει να κοπάσει η οργή των Τούρκων για τα μηνύματα που εξέπεμψε προς κάθε κατεύθυνση (αλλά κυρίως προς την πλευρά της Αγκυρας) η τριμερής σύνοδος κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, που, θυμίζω, διεξήχθη στην Ιερουσαλήμ πριν από πέντε 24ωρα. Μετά τον τουρκικό Τύπο (που χαρακτήρισε την Τριμερή «συμμαχία του κακού») και τον ίδιο τον διευθυντή επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας (ο οποίος αποκάλεσε τη δήλωση Νετανιάχου για όσους φαντασιώνονται την επαναφορά αυτοκρατοριών κωμική, φθηνή και γελοία), τη σκυτάλη των σκληρών απαντήσεων πήρε ο ίδιος ο Ερντογάν. Φωτογραφίζοντας τον Νετανιάχου, ο τούρκος πρόεδρος παρομοίασε το «θράσος» του με «τον κρότο τενεκεδένιων κουτιών» και ξεκαθάρισε «κατηγορηματικά» πως δεν θα επιτρέψει «είτε στην Ανατολική Μεσόγειο, είτε στο Αιγαίο, είτε οπουδήποτε αλλού» να παραβιάζονται τα δικαιώματα της Τουρκίας, τονίζοντας, παράλληλα, πως ούτε οι ίδιοι παραβιάζουν «τα δικαιώματα κανενός». Σχετικά, δε, με τα αποτελέσματα της Τριμερούς στο Ισραήλ, ο Ερντογάν φρόντισε να στείλει το δικό του μήνυμα λέγοντας πως όσον αφορά τη σύναψη συμφωνιών, την επίτευξη υπογραφών ή τη μετάδοση διαφόρων μηνυμάτων μέσω ερωτημάτων για παραγγελίες, η Αγκυρα δεν δεσμεύεται από «τίποτα από αυτά» ούτε και αλλάζει την πολιτική της, ενώ επεσήμανε πως δεν έχει πέσει «θύμα του κόλπου» και ούτε θα πέσει.

Πρόκληση και από το τουρκικό ΥΠΑΜ

Για τις πολλαπλές παραβιάσεις που σημειώθηκαν προ ημερών πάνω από το Αιγαίο από οπλισμένα, μάλιστα, F-16, από τον τούρκο πρόεδρο ούτε λόγος. Το γεγονός σχολίασε όμως ο εκπρόσωπος Τύπου του τουρκικού υπουργείου Αμυνας επιρρίπτοντας την ευθύνη στην προσέγγιση της Ελλάδας. Οπως τόνισε ο υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ κατά την καθιερωμένη εβδομαδιαία ενημέρωση, δεν είναι η Τουρκία εκείνη που κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. «Στη βάση των ισχυρισμών περί παραβιάσεων βρίσκεται η ασυνέπεια της ελληνικής προσέγγισης όσον αφορά τα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο, η οποία δεν έχει προηγούμενο ούτε σήμερα ούτε ιστορικά», δήλωσε, σημειώνοντας πως οι πτήσεις που πραγματοποιεί η Τουρκία στο Αιγαίο διεξάγονται σε διεθνή χώρο. Το τουρκικό υπουργείο Αμυνας σχολίασε και την Τριμερή στο Ισραήλ υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, πως κινήσεις αντίθετες στο πνεύμα της συμμαχίας δεν μπορούν να μεταβάλουν την κατάσταση επί του πεδίου σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Νέα Τριμερής στο Κάιρο

Κι ενώ οι αντιδράσεις για την Τριμερή στην Ιερουσαλήμ συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την παραμονή των Χριστουγέννων ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον αιγύπτιο ομόλογό του Μπαντρ Αμπτελάτι, κατέστη γνωστό πως προ των πυλών βρίσκεται νέα τριμερής συνάντηση, αυτή τη φορά στο Κάιρο, μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου με φόντο τις περιφερειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι τρεις ΥΠΕΞ, θυμίζω, είχαν συναντηθεί υπό το ίδιο σχήμα συνεργασίας και στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο, ενώ στο μενού των διαβουλεύσεων που θα έχουν προσεχώς – χωρίς να αποκαλύπτεται προσώρας ο ακριβής χρόνος της συνάντησης – θα βρίσκεται αναμφίβολα και το ζήτημα της οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών στην περιοχή, το οποίο έτσι κι αλλιώς αποτελεί τη μία από τις πέντε θεματικές της ελληνικής πρωτοβουλίας για φόρουμ «5Χ5».

Δεύτερη ακύρωση επίσκεψης των Τραμπ στην Ελλάδα

Την πρόθεσή της να επισκεφθεί την Ελλάδα μαθαίνω πως αναθεώρησε τελικά η 32χρονη κόρη του προέδρου Τραμπ, Τίφανι, η οποία είναι νυμφευμένη με τον Μάικλ Μπούλος, υιό του Μασάντ Μπούλος που εκτελεί χρέη (στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ) ειδικού συμβούλου του αμερικανού προέδρου σε θέματα που αφορούν την Αφρική και την Ανατολική Μεσόγειο. Την προηγούμενη φορά που μέλος της οικογένειας Τραμπ ακύρωσε την τελευταία στιγμή προγραμματισμένη επίσκεψή του στην Αθήνα ήταν το φθινόπωρο του 2024 όταν ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ σχεδίαζε να επισκεφθεί Ισραήλ και Ελλάδα, συνοδευόμενος τότε από τον νυν υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, με την αποστολή να ματαιώνεται για λόγους ασφαλείας εξαιτίας της σφοδρότητας του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο ίδιος ο Μπούλος (ο πρεσβύτερος) πάντως δεν αποκλείεται σε κάποια φάση να επισκεφθεί τη χώρα μας καθώς πραγματοποιεί συχνά πυκνά ταξίδια πέριξ.

Το αντίο στη Σύλβα

Το τελευταίο αντίο θα πουν συγγενείς, φίλοι και συνοδοιπόροι στη Σύλβα Ακρίτα, το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στις 13.30 στο Α’ Νεκροταφείο, στην Αίθουσα Τελετών. Η κόρη της, Ελενα Ακρίτα, ενημέρωσε μέσω ανάρτησης πως για όποιον επιθυμεί να πραγματοποιήσει στη μνήμη της κάποια δωρεά υπάρχει η δυνατότητα να απευθυνθεί στο Κέντρο Ημέρας Αττικής «Ελένη Αγάθωνος», το οποίο παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά – θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης (IBAN: GR7801717260006726114486518, δικαιούχος: Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Τράπεζα Πειραιώς).

Ηχηρή απάντηση στην Αγκυρα από Δένδια

Από τη Σάμο όπου βρέθηκε χθες ο Νίκος Δένδιας (φωτογραφία δεξιά), μαζί με τις χριστουγεννιάτικες ευχές, έστειλε και ηχηρό μήνυμα προς τη γειτονική Τουρκία υπενθυμίζοντας κατ’ ουσίαν ποιος είναι αυτός που απειλεί με πόλεμο. Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, με τόνο νηφάλιο αλλά αποφασιστικό, σε μια προσπάθεια να βάλει τα πράγματα στη θέση τους ύστερα από τα όσα είπε και έκανε η Αγκυρα τα τελευταία 24ωρα, τόνισε πως η πατρίδα μας δεν απειλεί κανέναν. «Η Ελλάδα δεν έχει εκφράσει αναθεωρητικό λόγο, δεν έχει διατυπώσει απειλή για οιονδήποτε εκ των γειτόνων της, δεν έχει καταγράψει εδαφική ή άλλη διεκδίκηση εναντίον άλλης χώρας, πόσω μάλλον δεν έχει εκπέμψει απειλή πολέμου» εναντίον κανενός, δήλωσε ο ίδιος επισημαίνοντας, εντούτοις, πως η χώρα μας είναι «απολύτως αποφασισμένη να υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα», στο πλαίσιο συνταγματικής υποχρέωσης τόσο των Ενόπλων Δυνάμεων όσο και κάθε Ελληνίδας και κάθε Ελληνα.