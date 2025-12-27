Η εορταστική περίοδος είναι συνυφασμένη με χαρά, οικογενειακά τραπέζια και στιγμές χαλάρωσης. Για τα ζώα συντροφιάς, ωστόσο, αυτή η περίοδος συχνά κρύβει κινδύνους που δεν είναι πάντα ορατοί. Από τα γιορτινά εδέσματα μέχρι τα πυροτεχνήματα της Πρωτοχρονιάς, η απροσεξία – έστω και στιγμιαία – μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά, ακόμη και απειλητικά για τη ζωή περιστατικά. Ο Μιχάλης Κατσιμπούλας, καθηγητής Κτηνιατρικής, κτηνίατρος χειρουργός και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Αττικού Νοσοκομείου Ζώων, μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» και εξηγεί τι πρέπει να προσέχουμε αυτές τις ημέρες.

«Τα γλυκά δεν είναι αθώα – μπορεί να γίνουν ζήτημα ζωής και θανάτου». Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι των γιορτινών γλυκών για τα ζώα;

«Κάθε χρόνο τις ημέρες των γιορτών αντιμετωπίζουμε επαναλαμβανόμενα και σοβαρά περιστατικά. Πρόσφατα, ένα φιλικό, ημίαιμο σκυλάκι κατάπιε ένα ολόκληρο πανετόνε με σοκολάτα, σταφίδες και πιθανώς ξένα σώματα. Η ποσότητα και το περιεχόμενο δεν επέτρεπαν ούτε πρόκληση εμετού ούτε γαστροσκόπηση. Η μόνη ασφαλής λύση ήταν το χειρουργείο, ώστε να αφαιρεθεί το περιεχόμενο του στομάχου πριν προκληθούν μη αναστρέψιμες επιπλοκές».

Ο Μ. Κατσιμπούλας τονίζει ότι «η σοκολάτα είναι τοξική για τους σκύλους, ενώ οι σταφίδες μπορεί να προκαλέσουν οξεία νεφρική ανεπάρκεια ακόμη και σε μικρές ποσότητες». Σε μεγάλες καταποσίες προστίθεται και ο κίνδυνος μηχανικής απόφραξης, διάτασης ή ρήξης του στομάχου.

«Η ζάχαρη κάνει κακό στο πεπτικό σύστημα όλων των ζώων – όχι μόνο σε σκύλους και γάτες, αλλά και σε κουνέλια ή χάμστερ. Τα γλυκά βρίσκονται συχνά σε χαμηλά τραπέζια ή σακούλες. Ενα λεπτό απροσεξίας αρκεί».

«Το γιορτινό τραπέζι δεν είναι για σκύλους». Ποια τρόφιμα του γιορτινού τραπεζιού είναι επικίνδυνα;

«Λίγο ψητό, μια κουταλιά σάλτσα, ένα κόκαλο “για να χαρεί” – όλα αυτά οδηγούν συχνά σε παγκρεατίτιδα, γαστρεντερίτιδα ή απόφραξη του πεπτικού. Πρόκειται για καταστάσεις που απαιτούν νοσηλεία ή και χειρουργική αντιμετώπιση».

Ιδιαίτερα επικίνδυνο, όπως επισημαίνει, είναι ότι «τα συμπτώματα δεν εμφανίζονται πάντα άμεσα. Ενα ζώο μπορεί να δείχνει καλά το βράδυ και να καταρρεύσει ώρες ή ημέρες αργότερα».

Η σύστασή του είναι ξεκάθαρη: «Το να μην προσφέρουμε γιορτινές λιχουδιές δεν είναι στέρηση, είναι φροντίδα. Η αγάπη δεν αποδεικνύεται με το φαγητό».

«Η Πρωτοχρονιά δεν είναι γιορτή για όλα τα ζώα». Τι συμβαίνει στα ζώα την ώρα των πυροτεχνημάτων;

«Οι αιφνίδιοι, δυνατοί και απρόβλεπτοι θόρυβοι ενεργοποιούν μηχανισμούς πανικού. Κάθε χρόνο καταγράφουμε αυξημένα περιστατικά φυγής, τραυματισμών και πτώσεων από μπαλκόνια ή φράχτες». Ο φόβος, όπως εξηγεί, «δεν είναι υπερβολή ή κακή εκπαίδευση. Είναι φυσιολογική αντίδραση σε ερεθίσματα που το ζώο δεν μπορεί να ερμηνεύσει». Σε ζώα με καρδιολογικά ή αναπνευστικά προβλήματα, το έντονο στρες μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα επικίνδυνο.

«Η πρόληψη ξεκινά πριν αλλάξει ο χρόνος»

Ο Μιχάλης Κατσιμπούλας υπογραμμίζει ότι «η πρόληψη είναι το σημαντικότερο εργαλείο μας». Η δημιουργία ήσυχου περιβάλλοντος, η παραμονή των ζώων εντός σπιτιού, η αποφυγή νυχτερινών βολτών και η έγκαιρη επικοινωνία με τον κτηνίατρο είναι κρίσιμες κινήσεις. «Η έγκαιρη παρέμβαση σώζει ζωές. Και στις γιορτές, αυτή η φράση αποκτά κυριολεκτική σημασία».