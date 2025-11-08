Ακόμη κι αν ο κανονισμός μιας πολυκατοικίας το γράφει, κανείς δεν μπορεί να απαγορεύσει τη διατήρηση ζώων συντροφιάς μέσα σε μια κατοικία. Ο νόμος 4830/2021 είναι ξεκάθαρος: τα ζώα συντροφιάς επιτρέπονται σε κάθε σπίτι, πολυκατοικία ή μονοκατοικία, αρκεί να τηρούνται οι βασικοί κανόνες ευζωίας, υγιεινής και κοινής ησυχίας.

Στις πολυκατοικίες, τα ζώα μπορούν να διαμένουν στο ίδιο διαμέρισμα με τον ιδιοκτήτη ή τον ανάδοχό τους, ενώ δεν επιτρέπεται να παραμένουν μόνιμα σε μπαλκόνια ή βεράντες. Εφόσον υπάρχει ομόφωνη απόφαση γενικής συνέλευσης, μπορούν να φιλοξενούνται και σε κοινόχρηστους χώρους – όπως πιλοτή ή ταράτσα – πάντα υπό τον όρο ότι δεν παραβιάζονται οι κανόνες ευζωίας.

Ο κανονισμός μιας πολυκατοικίας δεν μπορεί να απαγορεύσει την ύπαρξη ζώων, μπορεί όμως να ορίσει αριθμητικό περιορισμό, έως τρία ζώα (σκύλους ή γάτες) ανά διαμέρισμα. Ακόμη κι αυτός ο περιορισμός όμως, αν αποφασιστεί, τίθεται σε ισχύ μόνο ύστερα από δώδεκα μήνες από την ψήφισή του. Και ακόμη πιο σημαντικό: ποτέ δεν μπορεί να μειώσει τον αριθμό κάτω από τρία.

Δεν προβλέπεται, επίσης, κανένας περιορισμός ανάλογα με τα τετραγωνικά ή το μέγεθος του διαμερίσματος. Αν δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη στον κανονισμό, ένας ιδιοκτήτης μπορεί να διατηρεί όσα ζώα επιθυμεί, αρκεί να τηρεί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις ευζωίας.

Τέλος, ο αριθμητικός περιορισμός αφορά μόνο σκύλους και γάτες. Τα υπόλοιπα ζώα συντροφιάς – όπως πτηνά, κουνέλια ή χάμστερ – δεν εμπίπτουν σε αυτόν τον κανόνα, αρκεί φυσικά να τηρούνται οι γενικοί κανόνες καθαριότητας και ησυχίας.