Αν βρεθείτε ποτέ αντιμέτωποι με έναν δράκοντα του Κομόντο, το χειρότερο που μπορείτε να κάνετε είναι να τρέξετε. Ο δράκοντας του Κομόντο, η μεγαλύτερη σαύρα στον κόσμο, ζει στα νησιά της Ινδονησίας και είναι εξαιρετικά γρήγορος και ευέλικτος. Αν προσπαθήσετε να ξεφύγετε, θα σας θεωρήσει θήραμα. Με τα ισχυρά του σαγόνια και τα κοφτερά του δόντια, μπορεί να φάει ζώα πολύ μεγαλύτερα από το μέγεθός του. Αν βρεθείτε πρόσωπο με πρόσωπο μαζί του, απομακρυνθείτε αργά, χωρίς να του γυρίσετε την πλάτη.

Ο δράκοντας του Κομόντο είναι ένα επικίνδυνο πλάσμα, αλλά δεν είναι το μόνο που πρέπει να φοβάστε στη φύση. Από το θανατηφόρο δηλητήριο των θαλάσσιων φιδιών έως τη μανία των λιονταριών και των κροκοδείλων, ο κόσμος των ζώων δεν συγχωρεί τους απροετοίμαστους. Παρακάτω ακολουθούν μερικές βασικές συμβουλές επιβίωσης σε ακραίες καταστάσεις.

Πώς να αντιδράσετε

Μην κάνετε πιτσιλιές αν βρεθείτε σε νερά με πιράνχας. Τα πιράνχας προσελκύονται από την κίνηση του νερού και τις απότομες κινήσεις. Κινηθείτε αργά και ομαλά, αποφεύγοντας τα τινάγματα.

Αν βρεθείτε κατά λάθος κοντά στο στόμα μιας φάλαινας, κρατήστε την ψυχραιμία σας. Οι φυσητήρες έχουν πανίσχυρα δόντια, ικανά να συνθλίψουν σχεδόν τα πάντα. Μαζέψτε τα χέρια και τα πόδια κοντά στο σώμα σας και χαμηλώστε το κεφάλι για να μειώσετε την επιφάνεια του σώματος που εκτίθεται στα δόντια.

Τα άλογα μπορεί να φαίνονται ήρεμα, αλλά ένα δυνατό λάκτισμα μπορεί να αποβεί επικίνδυνο. Αν δείτε έντονη κίνηση της ουράς, «χτύπημα» του εδάφους με τα πόδια ή χαμήλωμα του κεφαλιού, απομακρυνθείτε αμέσως – είναι σημάδια εκνευρισμού.

Σε περίπτωση που συναντήσετε τίγρη, αποφύγετε την άμεση οπτική επαφή. Οι τίγρεις τη θεωρούν απειλή και μπορεί να επιτεθούν. Κάντε πίσω αργά, χωρίς να στρέψετε το βλέμμα σας αλλού.

Συμβουλές για διαφορετικά περιβάλλοντα

Μην πλησιάζετε καγκουρό με μικρό. Οι μητέρες είναι εξαιρετικά προστατευτικές και επιτίθενται αν νιώσουν ότι απειλείται το μικρό τους. Παρατηρήστε από απόσταση.

Μετά από δραστηριότητες στη φύση, ελέγξτε το σώμα σας για τσιμπούρια. Αν βρείτε κάποιο, αφαιρέστε το με τσιμπιδάκι πιάνοντάς το όσο πιο κοντά στο δέρμα γίνεται και τραβώντας το ευθεία έξω, χωρίς περιστροφές.

Η στάση των αυτιών του λιονταριού μαρτυρά τη διάθεσή του. Αν είναι χαλαρά και στραμμένα μπροστά, το ζώο δεν αισθάνεται απειλή. Αν όμως είναι κολλημένα πίσω, προετοιμάζεται για επίθεση.

Αν σας τσιμπήσει σαλάχι, αφαιρέστε προσεκτικά το αγκάθι με τσιμπιδάκι για να περιορίσετε τη διάδοση του δηλητηρίου.

Επιβίωση σε νερό και ξηρά

Σε περιοχές με κροκόδειλους, αποφύγετε να περπατάτε κοντά στην όχθη. Αν χρειαστεί να περάσετε ποτάμι, προτιμήστε ρηχό σημείο ή γέφυρα.

Αν σας δαγκώσει δηλητηριώδες φίδι, μην προσπαθήσετε να ρουφήξετε το δηλητήριο. Αυτή η πρακτική είναι επικίνδυνη και αναποτελεσματική. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Για τσιμπήματα από μέδουσα τύπου box jellyfish, ξεπλύνετε την περιοχή με ξύδι για να εξουδετερώσετε το δηλητήριο.

Αν σας δαγκώσει θαλάσσιο φίδι στους τροπικούς ωκεανούς, βγείτε αμέσως από το νερό. Τα συμπτώματα εμφανίζονται μέσα σε λίγες ώρες και περιλαμβάνουν μυϊκό πόνο, θολή όραση και παράλυση. Η άμεση ιατρική φροντίδα είναι ζωτικής σημασίας.

