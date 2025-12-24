Φως στο πέπλο μυστηρίου που προσώρας καλύπτει το ποιοι (και με ποια κριτήρια) θα απαρτίζουν την επιτροπή «σοφών» – η οποία, θυμίζω, επεξεργάζεται θέματα για το υπό διαμόρφωση κίνημα που προανήγγειλε εσχάτως η Μαρία Καρυστιανού – έριξε μιλώντας στο Kontra η δικηγόρος και στενή συνεργάτριά της Μαρία Γρατσία. Σύμφωνα με την ίδια, λοιπόν, πρόκειται για «εξαίρετες προσωπικότητες με πολύ καλό μορφωτικό επίπεδο», που με δική τους πρωτοβουλία προσέγγισαν τη Μαρία Καρυστιανού. Τα εν λόγω άτομα συνδυάζουν γνώση και εμπειρία καθώς προέρχονται από την αγορά ή έχουν στο παρελθόν αναλάβει ευθύνες τέτοιες ώστε να είναι σε θέση να συνδράμουν στη διαμόρφωση απτών και εμπεριστατωμένων λύσεων, ικανών να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες της χώρας. Ως προς την ιδεολογική τους τοποθέτηση, η Μαρία Γρατσία ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχουν ταμπέλες» καθώς το μόνο κίνητρο της κυρίας Καρυστιανού είναι το κοινό καλό.

Μέλη εκτός πολιτικής

Οσον αφορά τους συμμετέχοντες στο κυοφορούμενο κίνημα, η στενή συνεργάτρια της Μαρίας Καρυστιανού δήλωσε πως στη συντριπτική πλειοψηφία τους θα είναι άτομα που δεν θα έχουν σχέση με την πολιτική. Προσεγγίσεις από πολιτικά πρόσωπα υπήρξαν, όπως η ίδια αποκάλυψε, ωστόσο η Μαρία Καρυστιανού «δεν αφήνει παραθυράκια». Οσο για το κατά πόσο η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δύναται να μετασχηματιστεί σε κόμμα, η Μαρία Γρατσία, μιλώντας εξ ονόματος της Μαρίας Καρυστιανού, εξήγησε πως «αυτό που περισσότερο την ενδιαφέρει είναι να υπάρξει αυτό το κίνημα», το οποίο, όπως σημείωσε, «θα αναδείξει το ίδιο ποιος θα ηγείται».

Τα Χριστούγεννα των πολιτικών

Σε αυτό το κάθε άλλο παρά εορταστικό – πολιτικά μιλώντας πάντα – κλίμα, ο Κωνσταντίνος Τασούλας υποδέχεται σήμερα το πρωί συλλόγους, μαθητές και άλλες «ομάδες» για τα πρώτα του πατροπαράδοτα χριστουγεννιάτικα κάλαντα στο Προεδρικό Μέγαρο. Το «πρόγραμμα», βλέπω, ξεκινάει με την Μπάντα Ενόπλων Δυνάμεων και την «Αγια νύχτα», συνεχίζεται με την Προεδρική Φρουρά που επέλεξε κάλαντα Δωδεκανήσου και βυζαντινά κάλαντα και ακολουθεί το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Ιωαννιτών (με δύο γιαννιώτικους χορούς, παρακαλώ, και παραδοσιακά κάλαντα Ηπείρου), τη ΧΑΝ, τη Χορωδία Συλλόγου Υπαλλήλων της Βουλής (αναμενόμενο) και τους μαθητές και μαθήτριες του 2ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού. Την ίδια ώρα περίπου, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ακούει τα κάλαντα των Χριστουγέννων από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου, ενώ λίγο αργότερα το κατώφλι του πρωθυπουργικού μεγάρου θα περάσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ερέτριας «Κωνσταντίνος Κανάρης». Στη Χαριλάου Τρικούπη τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα θα ψάλλει η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας, καθώς επίσης και στην Κουμουνδούρου (με τη συγκεκριμένη σύμπτωση να αποτελεί το μόνο σημείο ταύτισης ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ), ενώ στον Περισσό ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα ακούει κάλαντα από την Αδελφότητα Αθηνών Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας – Το «Κεράσοβο» και το συγκρότημα του γιαννιώτη κλαριντζή Νίκου Φιλιππίδη.

Αγωγή Συρεγγέλα εναντίον Ζωής

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η κόντρα που ξέσπασε μεταξύ Μαρίας Συρεγγέλα και Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την πρώτη να καταθέτει αγωγή εναντίον της δεύτερης με κύριο επίδικο την επιμονή της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας να συνδέει τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου, πρόσωπο που ερευνάται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ισχυρισμός που συγκεκριμένα ερέθισε τη Μαρία Συρεγγέλα, ωθώντας τη στην κατάθεση αγωγής, ήταν η επαναλαμβανόμενη διατύπωση της πεποίθησης πως η Σεμερτζίδου είναι συνεργάτριά της.

Συγκίνηση για την απώλεια της Σύλβας Ακρίτα

Εφυγε χθες, σε ηλικία 97 ετών, η Σύλβα Ακρίτα, ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και πρώτη γυναίκα βουλευτής του κόμματος. Η Ακρίτα γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου του 1928 στη Θεσσαλονίκη και είχε μικρασιατική καταγωγή. Παντρεύτηκε τον πολιτικό Λουκή Ακρίτα, το 1957, με τον οποίο έκαναν μια κόρη, την Ελενα. Το 1967, μετά τον πρόωρο θάνατο του συζύγου της, η Ακρίτα υπήρξε η μοναδική γυναίκα υποψήφια της Ενωσης Κέντρου. Στη δικτατορία εντάχθηκε στο ΠΑΚ και ήταν παρούσα στην Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ την 3η Σεπτέμβρη του 1974. Στις πρώτες μεταπολιτευτικές κάλπες εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, αξίωμα που κατείχε έκτοτε από το 1981 έως το 1996. Το 1986 υπηρέτησε ως υφυπουργός Υγείας.