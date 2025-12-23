Το 52ο έτος της ηλικίας τους, εάν πρόκειται για παλαιούς – έως τις 31 Δεκεμβρίου 1992 – και το 62ο εφόσον έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση μετά την 1η Ιανουαρίου 1993, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει οι δημόσιοι υπάλληλοι που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με καθεστώς διαδοχικής ασφάλισης.

Νέες οδηγίες για τον τρόπο συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν ασφαλιστεί σε περισσότερα από ένα Ταμεία δίνει εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ, επιχειρώντας να ξεκαθαρίσει ένα πλαίσιο που επί χρόνια δημιουργούσε σύγχυση. Η διαδοχική ασφάλιση αφορά χιλιάδες εργαζομένους του Δημοσίου, οι οποίοι πλέον χρειάζονται σαφείς κανόνες για τα όρια ηλικίας και τις προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος συνταξιοδότησης. Η εγκύκλιος επιχειρεί να βάλει τέλος στις ασάφειες που καθυστερούσαν την απονομή συντάξεων, ειδικά για όσους είχαν ασφάλιση σε περισσότερους φορείς. Οι δημόσιοι υπάλληλοι καλούνται πλέον να εξετάσουν προσεκτικά το ασφαλιστικό τους προφίλ, ώστε να γνωρίζουν σε ποιο καθεστώς υπάγονται, ποιο όριο ηλικίας ισχύει για αυτούς, και ποιος φορέας θα είναι τελικά αρμόδιος για την έκδοση της σύνταξής τους.

Ο διαχωρισμός

Με βάση τις ισχύουσες καταστατικές διατάξεις, το Δημόσιο εξακολουθεί να διαχωρίζει τους ασφαλισμένους ανάλογα με το πότε ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά:

Οσοι είχαν ασφαλιστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 1992 μπορούν να αποχωρήσουν μετά τη συμπλήρωση του 52ου έτους.

Οσοι μπήκαν στην ασφάλιση από 1ης Ιανουαρίου 1993 και μετά συνταξιοδοτούνται στο 62ο έτος.

Αυτό σημαίνει ότι υπάλληλος ο οποίος είχε ασφαλιστεί την περίοδο 1983-1992 και είχε κλείσει τα 52 πριν από το τέλος του 1992 μπορεί να αποχωρήσει με βάση το παλαιό, ευνοϊκότερο καθεστώς.

Οσοι εντάχθηκαν στην ασφάλιση από το 1993 και έπειτα διέπονται αποκλειστικά από το νέο πλαίσιο, το οποίο ορίζει ως όριο ηλικίας τα 62 έτη.

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης στο Δημόσιο έχουν αποσαφηνιστεί με τον νόμο 4670/2020 (νόμος Βρούτση). Για να εξεταστεί αίτημα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος απαιτούνται τουλάχιστον 1.000 ημέρες ασφάλισης στο Δημόσιο, από τις οποίες 300 ημέρες πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία πενταετία πριν από τη διακοπή της υπηρεσίας. Παράλληλα, ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει καλύψει μία από τις προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος (όριο ηλικίας ή λοιπές ειδικές προϋποθέσεις).

Το αίτημα

Εάν ο ασφαλισμένος δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από το Δημόσιο, το αίτημα μεταφέρεται στον φορέα στον οποίο έχει πραγματοποιήσει τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης. Η μεταφορά γίνεται μόνο εφόσον ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει το ηλικιακό όριο που απαιτείται από τη νομοθεσία του Δημοσίου.

Αν ο φορέας με τον περισσότερο χρόνο δεν μπορεί να απονείμει σύνταξη, το αίτημα εξετάζεται από τον επόμενο φορέα με λιγότερες ημέρες ασφάλισης. Η διαδικασία συνεχίζεται κατά φθίνουσα σειρά μέχρι να βρεθεί αρμόδιος φορέας.

Αν κανένας φορέας (πλην του τελευταίου, δηλαδή του e-ΕΦΚΑ) δεν πληροί τις προϋποθέσεις, το αίτημα απορρίπτεται.