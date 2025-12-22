Καληνύχτα και καλή τύχη, Παναθηναϊκέ. Ισως η χειρότερη ομάδα των τελευταίων χρόνων παρέδωσε πνεύμα στην Τούμπα. Μια ντροπιαστική εμφάνιση απέναντι σε έναν ψυχωμένο ΠΑΟΚ, που αποτελεί όνειδος για τη μεγάλη ιστορία του.

Από τον Δεκέμβριο το Τριφύλλι μαράθηκε και αποχαιρέτησε επίσημα κάθε πιθανότητα διεκδίκησης του τίτλου. Ο Παναθηναϊκός θα είναι τυχερός αν καταφέρει να πλασαριστεί στην πρώτη τετράδα για τα πλέι οφ και δεν υποχρεωθεί να παίξει για μία θέση στο επόμενο Κόνφερενς Λιγκ.

Πράσινοι χωρίς ψυχή, άδειες φανέλες απέναντι σε έναν ακαταγώνιστο Τάισον. Σε λίγες ημέρες 38 ετών και παίζει σαν 18, με πάθος που καίει το νερό. Παράδειγμα προς μίμηση για τον Μύθο(υ) και όχι βαυκαλισμένες υποσχέσεις από τον περιπατητή Τάσο Μπακασέτα. Τον χειρότερο από τους χειρότερους, σημείο αναφοράς της κατάρρευσης του άλλοτε κραταιού Παναθηναϊκού. Ισως από τα μεγαλύτερα και πιο ακριβοπληρωμένα λάθη του Γιάννη Αλαφούζου που πίστεψε πως μπορεί να ηγηθεί της ομάδας στην πορεία προς την κορυφή.

Τόσους μήνες ο Παναθηναϊκός κοροϊδεύει πρώτα τον εαυτό του πιστεύοντας πως είναι κάτι άλλο απ’ αυτό που πραγματικά είναι και κατ’ επέκταση τους φίλους της ομάδας που ελπίζουν πως έχει απομείνει έστω και ένα ίχνος φιλότιμου, μια στάλα πάθους, ένα δράμι ποδοσφαιρικής αξιοπρέπειας για να σηκώσουν επιτέλους ανάστημα οι παίκτες.

Κάποιοι θα πουν πως το πρόβλημα είναι το ταλέντο, η αξία, η ανάγκη για μεταγραφές. Σε όλα αυτά το ποδόσφαιρο απαντά «Τάισον». Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ξήλωμα από τα θεμέλια και χτίσιμο από την αρχή. Αν πιστεύει στον Ράφα Μπενίτεθ ας του προσφέρει λευκή επιταγή και κυρίως χρόνο. Διαφορετικά θα συνεχίσει να είναι ο Σίσυφος του ποδοσφαίρου. Μια ψεκτή ομάδα χωρίς αρχή, μέση και τέλος, όπως ήταν στην Τούμπα. Με μόλις ένα σουτ στην αντίπαλη εστία. Με 0,13 xG , δηλαδή ανύπαρκτη επίθεση, με μηδέν μεγάλες ευκαιρίες, με 35 κερδισμένες μονομαχίες έναντι 58. Με μόλις δύο επιτυχημένες σέντρες στις 13 και οκτώ αποκρούσεις του τερματοφύλακά της. Ισως να αποτελεί ρεκόρ στη φετινή σεζόν. Ενας πραγματικός χλευασμός στην ιστορία του, που δεν πρέπει να επαναληφθεί.