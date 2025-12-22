Πού πάει ο Παναθηναϊκός; Οσοι είδαν την απόδοση των ποδοσφαιριστών του Μπενίτεθ στην Τούμπα, προφανώς και θα ένιωσαν αφόρητη θλίψη. Γιατί αντί να βελτιώνονται οι Πράσινοι, μοιάζει να οπισθοχωρούν και να χάνουν εκτός από βαθμούς και εντυπώσεις.

Ο μήνας του μέλιτος περνά γρήγορα. Σύντομα η κριτική θα ακουμπήσει και τον Ισπανό προπονητή γιατί πολύ απλά το σύνολό του καθόλου δεν θυμίζει τον πάλαι ποτέ πράσινο γίγαντα.

Ο ΠΑΟΚ έκανε περίπατο. Με τον μαγικό στο παιχνίδι του Κωνσταντέλια αλλά και με τον Μύθου να επιβεβαιώνει πως πρόκειται για μεγάλο ταλέντο. Οι διαφημισμένοι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού ήταν αδύνατο να σταματήσουν τους γηπεδούχους και δη τον Τάισον.

Όσο για ερώτημα «αν προλάβει την τετράδα ο Παναθηναϊκός», αυτό έρχεται φυσιολογικά. Η ΑΕΚ έχει 37 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός 36, ο ΠΑΟΚ 35 και από 25 μετρούν Λεβαδειακός και Βόλος. Το Τριφύλλι έφτασε στους 22 βαθμούς και αν το βράδυ της Δευτέρας ο Λεβαδειακός περάσει από τις Σέρρες, τότε θα αποσπαστεί από τους Πράσινους της πρωτεύουσας.

Τι άλλο έκανε εντύπωση στον Παναθηναϊκό; Πως πλέον θα πορευτεί και έως βρεθεί αξιόπιστος «άσος», με τον Κότσαρη κάτω από τα δοκάρια. Ηταν σωτήριες οι επεμβάσεις του γκολκίπερ αλλά ο ΠΑΟΚ έκανε φάσεις συνέχεια, οπότε ο Κότσαρης έπρεπε να είναι πάντα σε εγρήγορση. Οι τρεις κεντρικοί μπακ αυτή τη φορά δυσκολεύτηκαν απέναντι σε ταχύτατους αντιπάλους, ο Ζαρουρί μολονότι έχει την εμπιστοσύνη του Μπενίτεθ δεν δίνει το παραπάνω και οι Μπακασέτας-Σφιντέρσκι έδειξαν σκιά του καλού εαυτού τους, αδυνατώντας να απειλήσουν ή να κάνουν σουτ.

Με τέτοια απόδοση, πού αλήθεια μπορεί να φτάσει ο Παναθηναϊκός; Και αν συνεχίσει έτσι ο Μπενίτεθ, αν δεν φτιάξει άμεσα τα πράγματα στο Κορωπί, ορισμένοι θα αρχίσουν να σκέφτονται μια πορεία ανάλογη αυτής του Τερίμ…