Δημοφιλή
- 1
Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου: Οι υποχρεώσεις σας πριν τα πρόστιμα χιλιάδων ευρώ
- 2
Oι εξομολογήσεις σας στο ChatGPT δεν είναι κρυφές - Πουλήθηκαν 6 εκατομμύρια συνομιλίες σε data brokers
- 3
Δεν λαμβάνετε σύνταξη; Δείτε πώς μπορείτε να πάρετε 409 κάθε μήνα - Οδηγός για να κάνετε αίτηση
- 4
Μεγα-μετρό στην Ευρώπη: Ποιες 40 πόλεις θα ενωθούν με πέντε γραμμές, πώς εντάσσεται η Αθήνα
- 5
Οδύσσεια: Ξεκίνησαν οι προκρατήσεις και στην Ευρώπη - Όσα ξέρουμε μέχρι τώρα για την ταινία
- 6
Το «λογαριασμό» πληρώνουν οι συνταξιούχοι - Η κυβέρνηση θα τους πάρει 3,5 δισ. ευρώ το 2026
- 7
Συνταγή: Είναι αφράτη, γλυκιά και ακαταμάχητη - Η μυστική σοκολατίνα γάλακτος της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου
- 8
Διαιτητής και VAR δεν είδαν τα φάουλ πριν τα δύο γκολ της ΑΕΚ
- 9
Αδιανόητη ανακάλυψη στην Αίγυπτο: Βρήκαν τον χαμένο Ναό του Ρα μετά από 4.500 χρόνια
- 10
Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει στις συναλλαγές με τις τράπεζες και τον ιδιωτικό τομέα
Στεγαστική κρίση: Nέα μέτρα, μεγάλες προσδοκίες – H εφαρμογή τους
Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα δεν είναι πλέον μια «δύσκολη συγκυρία» αλλά ένα σταθερό, διαρθρωτικό πρόβλημα που πιέζει νοικοκυριά, νέους, εργαζόμενους και βασικούς δημόσιους λειτουργούς. Η ανακοίνωση νέων στεγαστικών μέτρων δημιουργεί εύλογες προσδοκίες, όμως η ουσία δεν κρίνεται στις εξαγγελίες: κρίνεται στη δυνατότητα των παρεμβάσεων να αυξήσουν πραγματικά την προσφορά κατοικίας, να λειτουργήσουν με ρεαλιστικά […]
Oλα τα παράξενα συνέβησαν μαζί
Ανεξάρτητα από τα πολλά που έχουν συμβεί φέτος στον Παναθηναϊκό και για τα οποία φέρει ευθύνη και ο ίδιος, η κακοδαιμονία που τον κυνηγά φέτος είναι χωρίς προηγούμενο. Κάτι μου λέει πως μόλις φύγει το 2025 θα κάνουν πάρτι οι άνθρωποι της ομάδας για να το αποχαιρετίσουν ελπίζοντας να μην ξανάρθει. Χθες ο ΠΑΟ έδινε […]
Η Μυλωνού τον άνδρα της κ.λπ. κ.λπ.
Σήμερα ολοκληρώνεται η League phase του Κυπέλλου Ελλάδος. O Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ηρακλή στο «Καραϊσκάκης», ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην Καβάλα για να δώσει ένα ματς με την τοπική ομάδα και ο ΠΑΟΚ περιμένει στην Τούμπα τη Μαρκό. Τα παιχνίδια είχαν αναβληθεί λόγω υποχρεώσεων του Ολυμπιακού, του ΠΑΟ και του ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η αναβολή […]
Είναι απλά η Πρέμιερ Λιγκ!
Οποιος δεν παρακολούθησε το βραδινό ματς της Δευτέρας, αυτό ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Μπόρνμουθ, απλά έχασε. Καλό το Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά όταν έχει θρίλερ το αγγλικό πρωτάθλημα, μιλάμε πως μπορεί να ζηλέψει και ο …Στάνλεϊ Κιούμπρικ. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ –Μπόρνμουθ 4-4 και ό,τι έχετε δει έως τώρα, ξεχάστε το. Δεν μετρά μπροστά σε αυτή […]
Δυο ολότελα διαφορετικές Κυριακές
Θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια όταν είχε ανακοινωθεί από την UEFA η διεύρυνση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων πολλοί μιλούσαν για το τέλος των εθνικών πρωταθλημάτων κ.λπ. Τίποτα τέτοιο δεν συνέβη: ίσα – ίσα που η κατάκτηση του τίτλου στο πρωτάθλημα της χώρας σου ακριβώς επειδή είναι δύσκολη υπόθεση αποκτά όλο και μεγαλύτερη λάμψη. Το σαββατόβραδο έβλεπα […]