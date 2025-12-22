Αντιμέτωποι με τρεις φοροαλλαγές θα βρεθούν το 2026 οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Το νέο έτος φέρνει «φουσκωμένα» εκκαθαριστικά για περίπου 400.000 επαγγελματίες που πιάνονται στην τσιμπίδα του τεκμαρτού εισοδήματος αλλά και μικρότερες ή ακόμη και μηδενικές επιβαρύνσεις σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους που έχουν την έδρα τους σε μικρούς οικισμούς και σε νέες μητέρες – επαγγελματίες.

Η ουσιαστική φορολογική ανάσα για όλους τους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους θα έρθει την άνοιξη του 2027, όταν θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στην εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων οι μειώσεις φόρων που θα προκύψουν με την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 830 ευρώ στα 880 ευρώ από 1ης Απριλίου 2025 έχει ανεβάσει το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα για το 2025 στα 12.320 ευρώ, από 11.620 ευρώ που ίσχυε το 2024. Αυτό σημαίνει ότι ο ελάχιστος φόρος αυξήθηκε από τα 1.256 στα 1.410 ευρώ, επιβαρύνοντας όσους επαγγελματίες εμφανίζουν στη φορολογική τους δήλωση χαμηλότερα εισοδήματα σε σχέση με το τεκμαρτό εισόδημα. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος υπολογίζεται με βάση το τεκμαρτό και όχι το δηλωθέν εισόδημα.

Οι φετινές φορολογικές δηλώσεις έδειξαν ότι το 49,7% των επαγγελματιών δήλωσε χαμηλά εισοδήματα και φορολογήθηκε με βάση τα τεκμήρια. Συγκεκριμένα, η τσιμπίδα του ελάχιστου φορολογητέου εισοδήματος ενεργοποιήθηκε για 387.532 φορολογουμένους σε σύνολο 714.465, με το μέσο εισόδημά τους να ανεβαίνει αυτόματα στα 13.107 ευρώ και το μέσο φόρο στα 1.815 ευρώ.

Εξαιρέσεις, ελαφρύνσεις

Με το μικρό λίφτινγκ που έγινε στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης και ισχύει από τα φετινά εισοδήματα, κερδισμένοι θα είναι το 2026:

Επαγγελματίες με έδρα και κατοικία σε οικισμούς, εκτός Αττικής, με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους καθώς το τεκμαρτό «κουρεύεται» κατά 50%, περιορίζοντας την επιβάρυνση. Ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Εβρου και τους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Περιφέρειας Ηπείρου που εφάπτονται με τα σύνορα της χώρας, το μέτρο ισχύει για οικισμούς έως 1.700 κατοίκους.

Οι νέες μητέρες – επαγγελματίες οι οποίες εξαιρούνται από το τεκμήριο κατά το έτος γέννησης του παιδιού και για τα επόμενα δύο χρόνια. Το μέτρο εκτιμάται ότι αφορά περίπου 6.000 μητέρες.

Εκτός από τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά 50% για:

Επαγγελματίες με ποσοστό αναπηρίας 67% – 79% .

. Φορολογουμένους σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

κατοίκων. Μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, εφόσον αποδεικνύεται η αποκλειστική επιμέλεια.

Γονείς εξαρτώμενων τέκνων με αναπηρία τουλάχιστον 67%.

Πολύτεκνες οικογένειες.

Εκμεταλλευτές ταξί με ποσοστό ιδιοκτησίας στο όχημα έως 25%.

Εκμεταλλευτές σχολικών κυλικείων.

Ποιοι εξαιρούνται

Μαζί με τις νέες μητέρες, εξαιρούνται πλήρως από τεκμαρτό σύστημα και φορολογούνται με βάση το δηλωθέν εισόδημα:

Οι αγρότες, ανεξαρτήτως μεγέθους δραστηριότητας.

Οσοι αμείβονται με «µπλοκάκι», εφόσον εργάζονται σε έως τρεις εργοδότες.

εφόσον εργάζονται σε έως τρεις εργοδότες. Τα άτοµα με αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.

Τα καφενεία σε κοινότητες με πληθυσμό έως 500 κατοίκους

Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που συνεργάζονται με έως δύο ασφαλιστικές εταιρείες και έχουν δηλώσει ως επαγγελματική έδρα την κατοικία τους.

Οι νέοι επαγγελματίες κατά τα τρία πρώτα έτη από την έναρξη δραστηριότητας.

Οι υποδιανομείς και υποπράκτορες τύπου, εφόσον συμβάλλονται με έως 3 κεντρικά ή περιφερειακά πρακτορεία διανομής ημερήσιου Τύπου, περιοδικού Τύπου και εν γένει εντύπων, για τις προμήθειες που εισπράττουν από την παροχή υπηρεσίας προς τα πρακτορεία.

Οι πλανόδιοι λαχειοπώλες.

Ωστόσο, για να «κλειδώσουν» τις μειώσεις και την εξαίρεση από τον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματός τους, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η λίστα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πιστοποιητικά απόδειξης ιδιότητας (π.χ. πολυτέκνου, µονογονεϊκής οικογένειας µε συγκεκριμένα έγγραφα επιμέλειας, άδεια κυκλοφορίας για ταξί κ.λπ.).