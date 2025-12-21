Στην Ουάσιγκτον υπάρχει μια σιωπή που είναι αντιστρόφως ανάλογη του θορύβου στην Αθήνα. Τα σενάρια για μια επικείμενη επίσκεψη του έλληνα Πρωθυπουργού στον Λευκό Οίκο μπορεί να δίνουν και να παίρνουν επί ελληνικού εδάφους. Στην αμερικανική πρωτεύουσα, ωστόσο, μια τέτοια συζήτηση μοιάζει σε αυτή τη φάση άτοπη. Με όσα άλλωστε συμβαίνουν είναι λογικό μια τέτοια επίσκεψη να βρίσκεται εκτός του ραντάρ των άμεσων προτεραιοτήτων.

Για να είμαστε δίκαιοι, η αφετηρία των περισσότερων πρωθυπουργικών επισκέψεων στον Λευκό Οίκο βρίσκεται συνήθως στην Αθήνα. Η άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ήταν επομένως αναμενόμενο να ανοίξει τη συζήτηση, έχοντας ήδη ξεκινήσει προεργασίες που παραμένουν σε πρώιμο στάδιο. Αλλωστε η νέα πρεσβευτής δεν έχει κρύψει τις φιλοδοξίες και προσδοκίες της για τη διμερή σχέση, φτάνοντας μέχρι στην ιδέα μιας ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ με φόντο την Ακρόπολη. Με αυτό το δεδομένο, θεωρείται βέβαιο ότι θα επιχειρήσει να κρατήσει την Ελλάδα στο επίκεντρο του αμερικανικού ενδιαφέροντος. Σε αυτό αναμφίβολα θα μπορούσε να συμβάλει μια επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Οβάλ Γραφείο.

Αν όμως κανείς δει το θέμα από τη σκοπιά των Αμερικανών, θα διαπιστώσει ότι οι επισκέψεις ξένων ηγετών στον Λευκό Οίκο υπακούουν σε συγκεκριμένη λογική. Πλέον δεν προσκαλούνται οι καλοί σύμμαχοι για «τσάι και συμπάθεια».

Για να περάσει κανείς το κατώφλι, θα πρέπει να υπάρχει ουσιαστικός λόγος ή ένα ντιλ που θα προσφέρει στον πρόεδρο Τραμπ μια απτή πολιτική, οικονομική ή διπλωματική νίκη. Στην περίπτωση της Ελλάδας, το ερώτημα είναι ποιο θα είναι το παραδοτέο που θα δικαιολογούσε μια αυτοτελή πρωθυπουργική επίσκεψη. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στον οποίο τέθηκε το θέμα σχολίαζε ότι οι πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες αναγνωρίζονται όντως ως στρατηγική επιτυχία γιατί σηματοδοτούν το πρώτο μακροχρόνιο συμβόλαιο εξαγωγής αμερικανικού LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Την ίδια στιγμή, όμως, εξηγούσε ότι τα οικονομικά μεγέθη δεν είναι αυτά που θα δικαιολογούσαν μια πρόσκληση με fast track διαδικασία.

Παρ’ όλα αυτά, οι «άγραφοι κανόνες» της νέας πραγματικότητας δεν είναι απόλυτοι. Για αυτόν τον λόγο, ο ίδιος αξιωματούχος θεωρεί ότι η ετήσια δεξίωση για την ημέρα της ελληνικής ανεξαρτησίας θα μπορούσε να αποτελέσει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για μια συνάντηση των δύο ηγετών στον Λευκό Οίκο.