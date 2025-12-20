Δύο από τους μεγαλύτερους οίκους δημοπρασιών παγκοσμίως, οι Christie’s και Sotheby’s, καταγράφουν τα πρώτα σαφή σημάδια ανάκαμψης της διεθνούς αγοράς τέχνης, έπειτα από τρία συνεχόμενα χρόνια συρρίκνωσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις πωλήσεων για το 2025 που ανακοίνωσαν την Τετάρτη.

Οι Sotheby’s, εκτιμούν ότι η χρονιά θα κλείσει με τζίρο 7 δισ. δολαρίων σημειώνοντας αύξηση 17% σε σχέση με το 2024. Από το σύνολο αυτό, οι πωλήσεις μέσω δημοπρασιών αναμένεται να ανέλθουν στα 5,7 δισ. δολάρια, αυξημένες κατά περισσότερο από 25% σε ετήσια βάση, ενώ οι ιδιωτικές πωλήσεις ανήλθαν σε 1,2 δισ. δολάρια, παρουσιάζοντας μικρή υποχώρηση σε σχέση με πέρυσι.

Ο τομέας των έργων τέχνης κατέγραψε άνοδο 15%, φτάνοντας τα 4,3 δισ. δολάρια, με τις υπόλοιπες δραστηριότητες του οίκου να συμπληρώνουν το συνολικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, οι Sotheby’s ανακοίνωσαν την καλύτερη χρονιά στην ιστορία τους στον τομέα των πολυτελών ειδών, με πωλήσεις αυξημένες κατά 22%, στα 2,7 δισ. δολάρια.

Ο βασικός τους ανταγωνιστής, οι Christie’s, προβλέπουν συνολικές πωλήσεις ύψους 6,2 δισ. δολαρίων, αυξημένες κατά περίπου 6% σε σχέση με τα 5,8 δισ. του 2024. Οι δημοπρασίες του οίκου ανήλθαν στα 4,7 δισ. δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 8% από τα 4,4 δισ. της προηγούμενης χρονιάς.

Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν πωλήσεις ύψους 234 εκατ. δολαρίων από την Gooding, τον εξειδικευμένο οίκο δημοπρασιών πολυτελών αυτοκινήτων που απέκτησε ο Christie’s το 2024. Οι ιδιωτικές πωλήσεις των Christie’s παρέμειναν σταθερές στα 1,5 δισ. δολάρια, ελαφρώς υψηλότερες από εκείνες των Sotheby’s. Στον τομέα των πολυτελών ειδών, οι Christie’s κατέγραψαν αύξηση 17%, με πωλήσεις που ανήλθαν στα 795 εκατ. δολάρια.

Ο διευθύνων σύμβουλος των Sotheby’s, Τσαρλς Στιούαρτ, έκανε λόγο για «επιστροφή στην ανάπτυξη», επισημαίνοντας ότι ο οίκος κατέγραψε επίπεδα ρεκόρ όσον αφορά στη ζήτηση σε περισσότερες από 450 δημοπρασίες που πραγματοποιήθηκαν σε εννέα χώρες. Αντίστοιχα, η διευθύνουσα σύμβουλος των Christie’s, Μπόνι Μπρέναν, ανέφερε ότι η θετική ενέργεια έχει επιστρέψει στην αίθουσα των δημοπρασιών, στο Διαδίκτυο και συνολικά στην αγορά.

Το ακριβότερο έργο ζωγραφικής που πούλησε φέτος ο οίκος ήταν το «No. 31 (Yellow Stripe)» (1958), του Μαρκ Ρόθκο, το οποίο έφτασε τα 62,1 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία στο Μανχάταν. Ωστόσο, οι Christie’s αποκάλυψαν ότι τα τρία ακριβότερα έργα τους για τη χρονιά πωλήθηκαν σε ιδιωτικές συναλλαγές.

Οι Sotheby’s, από την πλευρά τους, βρέθηκαν στο επίκεντρο της επικαιρότητας με το εξαιρετικά σπάνιο έργο του Γκούσταβ Κλιμτ «Το πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ» πωλήθηκε έπειτα από έντονη μάχη έναντι 236 εκατ. δολαρίων. Η τιμή αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ για έργο μοντέρνας τέχνης σε δημοπρασία και τη δεύτερη υψηλότερη συνολικά, σε απόλυτα νούμερα, στην ιστορία των δημοπρασιών έργων τέχνης.