Το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό έχει πλέον στον στόλο του την πρώτη γαλλική Belh@rra, τη φρεγάτα «Κίμων». Ενα εντελώς ψηφιακό πλοίο, που δίνει τη δυνατότητα της δικτυοκεντρικής διαλειτουργικότητας με όλο το φάσμα των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες κάνουν ένα μεγάλο άλμα εκσυγχρονισμού, μαζί με τα επίσης γαλλικά μαχητικά Rafale και τα F-16 Viper. Με κεντρικό στόχο την εμπέδωση της αποτρεπτικής ισχύος της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνον, καθώς, όπως έχει τονιστεί από έλληνες αξιωματούχους, τα συμφέροντα της Ελλάδας με τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο είναι σε όλη την υφήλιο.

«Η Ελλάδα είναι μια νησιωτική χώρα, με θαλάσσιες οδούς επικοινωνίας. Ζει, αναπνέει μέσα από τη θάλασσα, όχι ως σχήμα λόγου, αλλά ως πραγματικότητα. Διαθέτει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον πλανήτη. Και γι’ αυτό δεν νοείται Πολεμικό Ναυτικό στην Ελλάδα χωρίς ισχυρές δυνατότητες. Χωρίς την ικανότητα, τη δυνατότητα να βρίσκεται, έγκαιρα και αξιόπιστα, εκεί όπου διαμορφώνονται τα συμφέροντα του Ελληνισμού», είπε σχετικά ο υπουργος Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Καλοκαίρι του 2026 η ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας

Πρέπει να τονιστεί πως η συνεργασία με τη γαλλική πλευρά βρίσκεται σε εξαιρετικό επίπεδο και για αυτό σύντομα θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις ώστε μέσα στο καλοκαίρι του 2026 Αθήνα και Παρίσι να υπογράψουν την ανανέωση και χρονική επέκταση της στρατηγικής συνεργασίας τους για μία πενταετία, συμπεριλαμβάνοντας, όπως επισημάνθηκε από πηγές του υπουργείου, και τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής σε περίπτωση επιθετικής ενέργειας άλλης χώρας στην επικράτεια μιας από τις συμβαλλόμενες χώρες.

«Η Ελλάδα ισχυροποιείται αλλά όχι για να απειλεί, ισχυροποιείται για να προστατεύει, για να αποτρέπει, για να εγγυάται το διεθνές δίκαιο, μια διεθνής αντίληψη η οποία προτάσσει το δίκαιο απέναντι στην ισχύ», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας κατά την τελετή ονοματοδοσίας στο βροχερό Λοριάν, όπου οι καταιγίδες του Ατλαντικού έδωσαν το έναυσμα στον υπουργό να αστειευτεί λέγοντας «βεβαίως ο καιρός είναι πολύ κακός, αλλά είναι ακριβώς το αντίθετο από τις ελληνογαλλικές σχέσεις, που είναι θερμότατες και “λούζονται στη λιακάδα”».

Αλμα τεχνολογίας και πολλαπλασιαστής ισχύος

Ο «Κίμων» θα αποπλεύσει από το Λοριάν μετά τις γιορτές και αφού κάνει μια σύντομη στάση στη Βρέστη, προκειμένου να φορτωθούν τα όπλα που θα φέρει, αναμένεται να καταπλεύσει στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας εκτός απροόπτου στα μέσα Ιανουαρίου.

Είναι το πρώτο καινούργιο πολεμικό πλοίο που παραλαμβάνει η Ελλάδα εδώ και σχεδόν 28 χρόνια από όταν παρέλαβε τη «Σαλαμίνα». Η φρεγάτα FDI είναι κάτι το εντελώς καινούργιο σχεδιαστικά και κατασκευαστικά. Οπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, κομίζει τεχνολογία αντίστοιχη σε άλμα με εκείνη που είχε κομίσει ο θρυλικός «Αβέρωφ» όταν εντάχθηκε στον ελληνικό στόλο. Στην παρούσα φάση ο «Κίμων» θα έχει τον εξής οπλισμό: 32 αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster σε κάθετους εκτοξευτές, που δίνουν στο Πολεμικό Ναυτικό για πρώτη φορά μετά την εποχή των θρυλικών αντιτορπιλικών Adams τη δυνατότητα αντιαεροπορικής άμυνας περιοχής και όχι σημείου. Κάτι που σε συνδυασμό με το πανίσχυρο ψηφιακό ραντάρ τεχνολογίας AESA που διαθέτει, με την εμβέλεια εντοπισμού των 500 χιλιομέτρων για αεροσκάφη και άνω των 80 για πλοία, και με τα άλλα τρία πλοία της κλάσης που θα παραλάβει η Ελλάδα, θα μπορεί να «κλειδώσει» όλη την Ανατολική Μεσόγειο και σίγουρα το Αιγαίο, αν και, όπως έχει αναφερθεί, η αποστολή άμυνας του Αιγαίου θα αναληφθεί πρωτίστως από άλλα συστήματα.

Ο «Κίμων» διαθέτει επίσης οκτώ πυραύλους κατά πλοίων Exocet, σύστημα εγγύς άμυνας RAM για την τελική ζώνη προστασίας, ανθυποβρυχιακές τορπίλες MU90 και ανθυποβρυχιακά αντίμετρα CANTO και φυσικά ένα ναυτικό πυροβόλο 76 χιλιοστών για εμπλοκές επιφανείας και αεράμυνα σημείου. Στα οπλικά συστήματα θα πρέπει να συνυπολογίζει κανείς και τα ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα ROMEO που αποκτά η Ελλάδα, ως αντιστάθμισμα στα τουρκικά υποβρύχια της κλάσης REIS που ναυπηγεί η Τουρκία και είναι εφάμιλλα των ελληνικών «Παπανικολής». Με την προοπτική μάλιστα του φρενήρους ρυθμού που έχει δώσει η Τουρκία και στην ανάπτυξη των δικών της εγχώριων υποβρυχίων που θα ενταχθούν μετά της REIS στον τουρκικό στόλο, ο συνδυασμός των φρεγατών της κλάσης «Κίμων» με τα ελικόπτερα ROMEO θα προσδώσει στον ελληνικό στόλο ένα χρήσιμο όπλο που θα δώσει «ανάσες» στα ελληνικά υποβρύχια μέχρι να αποφασιστεί η αγορά νέων, για τα οποία, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, υπάρχουν ήδη συζητήσεις με τη γαλλική εταιρεία που φτιάχνει τις FDI καθώς επίσης με τη Γερμανία και τη Σουηδία.

Μετά τους πυραύλους κρουζ SCALP NAVAL, η Ελλάδα αναμένει να μπει σε φάση παραγωγής ο διάδοχος πύραυλος ELSA που θα έχει βεληνεκές άνω των 1.000 χιλιομέτρων και αυτός. Με αυτόν το Πολεμικό Ναυτικό θα αποκτήσει για πρώτη φορά στην ιστορία του δυνατότητα στρατηγικής κρούσης. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, μέχρι το 2030 αναμένεται να τον έχουν και οι ελληνικές φρεγάτες.

Οι φρεγάτες FDI θεωρούνται από όλες τις απόψεις καλύτερες από τις φρεγάτες της τουρκικής κλάσης ISTIF, ενώ έως έναν βαθμό θα μπορούν να θεωρηθούν ισάξιά τους τα υπό κατασκευή τουρκικά αντιτορπιλικά TF-2000, με τα οποία θα βρεθούν αντιμέτωπες αναπόφευκτα, καθώς τόσο οι ελληνικές FDI όσο και τα τουρκικά πλοία κατασκευάζονται με κύρια αποστολή την υπεράσπιση της ΑΟΖ.

Ο «Νέαρχος» το πρώτο εξάμηνο του 2026

Οι επόμενες φρεγάτες που θα παραληφθούν θα είναι ο «Νέαρχος» και ο «Φορμίων», με την παράδοση του «Νέαρχου» να αναμένεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 και του «Φορμίωνα» στο τέλος του ίδιου έτους, ενώ ο «Θεμιστοκλής» εκτός απροόπτου θα ενταχθεί στον στόλο μέχρι το 2028.

Βέβαια πρέπει να επισημάνουμε πως σύντομα οι φρεγάτες της κλάσης «Κίμων» δεν θα είναι μόνες τους καθώς βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις με την Ιταλία προκειμένου η Ελλάδα να αποκτήσει και τις τέσσερις φρεγάτες της κλάσης Bergamini με τη διαδικασία της απόκτησης «2 συν 2».

Οι οκτώ αυτές φρεγάτες μαζί με τις ΜΕΚΟ που θα εκσυγχρονιστούν θα χρειαστεί να κρατήσουν σταθερά μέχρι να αποφασιστεί ποιο θα είναι το πλοίο που θα αποκτήσει η Ελλάδα μετά τα μέσα της δεκαετίας του 2030, καθώς το «ναυάγιο» των αμερικανικών Constellation έχει αφήσει ένα κενό που όλα δείχνουν πως και οι Γάλλοι ενδιαφέρονται να καλύψουν είτε με αναβαθμισμένες FDI είτε με κάποιο άλλο πλοίο που θα έχει προκύψει σχεδιαστικά μέχρι τότε. Η ουσία είναι ότι η Ελλάδα μετά τα χρόνια των Μνημονίων ανακάμπτει και εξοπλιστικά και η τελετή που θα πραγματοποιηθεί κατά τον κατάπλου του «Κίμωνα» στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας θα έχει και αυτόν τον συμβολισμό.