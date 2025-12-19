Παρατηρώ στο Χ, το πρώην Twitter, στη μεγάλα φάρμα των τρολ, λογαριασμούς φίλα προσκείμενους προς τον Αλέξη Τσίπρα να επιτίθενται, μαζί με τους δεξιούς, στη Μαρία Καρυστιανού. Την εγκαλούν για τα πολιτικά της σχέδια. Της απευθύνουν αιτιάσεις για υστεροβουλία και εκμετάλλευση της προσωπικής τραγωδίας προκειμένου να οικοδομήσει πολιτική καριέρα. Οι ίδιοι λογαριασμοί εισέπνεαν καθαρό ξυλόλιο και είχαν φτιάξει ψηφιακά λάβαρα με τη «Μαρία των Τεμπών». Βαδίζοντας στα χωράφια της πολιτικής η Μαρία Καρυστιανού, οι πρώτες νάρκες που θα πατήσει τοποθετήθηκαν από παλιούς φίλους και συμπαραστάτες. Λογικό. Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν ποσοστό δυνητικών ψηφοφόρων που προσεγγίζει το 32%. Είναι πολλά τα κομμάτια από την πίτα της διαμαρτυρίας για να καταλήξουν όλα στο δικό της τραπέζι. Και πράγματι, αν τελικά το αποτολμήσει, δεν θα ανακατέψει, απλώς, την τράπουλα. Θα μοιράσει χαρτιά για καινούργιο παιχνίδι.

Στην περίπτωση αυτή, θα προκύψει πληθωρισμός, κανονικός συνωστισμός, στο στρατόπεδο της διαμαρτυρίας. Σε πολλά θέματα δε, ο ψηφοφόρος δεν θα μπορεί να αντιστοιχίσει εύκολα τις θέσεις με τα κόμματα, καθώς οι τοποθετήσεις θα ταυτίζονται σχεδόν σε απόλυτο βαθμό. Αυτή η συνθήκη, λοιπόν, θα σκάψει ένα τεράστιο χαράκωμα στην πολιτική σκηνή. Από τη μία πλευρά θα βρίσκονται τα κόμματα διαμαρτυρίας με συνθήματα κατά της «χούντας», χωρίς προγραμματικό λόγο και πρόταση διακυβέρνησης. Και από την άλλη, η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ, τα μοναδικά σχήματα που, προς το παρόν, διαθέτουν προγραμματικό πλαίσιο. Θα μπορούσε να τους ακολουθήσει και ο Τσίπρας, αλλά, λογικά, θα βάλει και αυτός τις μάρκες του πάνω στη διαμαρτυρία.

Εννοείται ότι στο Μαξίμου θα κάνουν πάρτι με μπαλόνια που θα φέρουν το πρόσωπο της Μαρίας Καρυστιανού. Και κάπου εδώ ξεκινάει ο γρίφος του ΠΑΣΟΚ. Θα σταθεί στην πλευρά στην οποία ετάχθη ως συστημικό κόμμα με προγραμματικό πλαίσιο ή θα πάρει και αυτό την πέτρα στο χέρι; Γιατί θα βρεθεί απέναντι στο εξής παράδοξο: θα είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά, πολιτικά, προγραμματικά, αισθητικά, θα βρίσκεται πιο κοντά στην κυβέρνηση και πολύ μακριά από τους υπόλοιπους. «Θα είναι σαν να πρέπει να κυβερνήσει, αλλά θα παριστάνει ότι δεν θέλει», θα έλεγε ο γέροντας.

Η σύζυγος του υπουργού

Αποφεύγω να γράφω για ανθρώπους με τους οποίους διατηρώ προσωπική σχέση για ευνόητους λόγους. Ωστόσο επιτρέψτε μου μια εξαίρεση. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επιτιθέμενη στον Ακη Σκέρτσο, αναφέρθηκε στη σύζυγο του υπουργού, η οποία είναι δικαστικός. Επανέλαβε ισχυρισμούς που είχαν δημοσιευθεί στην «Αυγή» περί εύνοιας της συγκεκριμένης λειτουργού. Η «Αυγή» ανακάλεσε. Κάποια στιγμή θα κάνει το ίδιο και η πρόεδρος της Πλεύσης καθώς ο Σκέρτσος κινείται νομικά εναντίον της. Γνωρίζω τη σύζυγο του υπουργού πολλά χρόνια, πριν καν ο Σκέρτσος σκεφτεί να εμπλακεί στην πολιτική. Και στην περίπτωσή της, τα περί αδαμάντινου χαρακτήρος και ηθικής ακεραιότητας δεν είναι κλισέ. Περιγράφουν τη γυναίκα. Η δε υπουργοποίηση του συζύγου της όχι απλώς δεν την ευνόησε υπηρεσιακά, αλλά της άσκησε τεράστια πίεση. Κάθε μέρα έπρεπε να αποδεικνύει ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια ευσυνείδητη λειτουργός.

Μόνο με λίστα

Οσο ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς παριστάνει τον «Πεταλούδα», αποφεύγοντας την αυτόφωρη διαδικασία στη Γαλλία, διαβάζω τα σχόλια του λαού κάτω από τις σχετικές αναρτήσεις. Και στέκομαι στον μεγάλο αριθμό των σχολιαστών που επικροτούν τη στάση του επειδή χειροδίκησε εις βάρος δημοσιογράφου. Θα ήθελα να γράψω κάτω από τις σχετικές αναρτήσεις ότι οι άνθρωποι είναι Χρυσαυγίτες με βαθμό καθαρότητας άνω του 90%. Και αναρωτιέμαι αν τα κόμματα θα σταματήσουν να απευθύνονται στα ταπεινότερα ή στα lifestyle ένστικτα των ψηφοφόρων τους προκειμένου να βάλουν ψήφους στο καλάθι. Δύσκολο. Τα κόμματα είναι μαγαζιά και ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Ομως όσον αφορά την Ευρωβουλή, που υποτίθεται ότι πρέπει να γίνεται σοβαρή δουλειά, ας αποκλίνουν από τον κανόνα. Ψηφοδέλτια με λίστα, αποτελούμενα από σοβαρούς ανθρώπους. Απλό και καθαρό.

O star της ημέρας

Ο τύπος λέγεται Φρεντερίκ Πεσιέ και ήταν αναισθησιολόγος στη Γαλλία. Καταδικάστηκε σε ισόβια για τη δολοφονία 12 ανθρώπων ηλικίας από 4 ως 89 ετών. Τι έκανε; Νόθευε τα φάρμακα ασθενών προκαλώντας καρδιακή προσβολή. Γιατί το έκανε; Του άρεσε να σκοτώνει και να φέρνει σε δύσκολη θέση συναδέλφους του. Ναι, ζουν ανάμεσά μας…