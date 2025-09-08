Η Γαλλία παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τη δίκη του αναισθησιολόγου Φρεντερίκ Πεσιέ, ο οποίος κατηγορείται για τη δηλητηρίαση 30 ασθενών κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων σε ιδιωτικές κλινικές της Μπεζανσόν, υπόθεση που συγκλονίζει τη γαλλική δικαιοσύνη και την κοινωνία. Δώδεκα από τα φερόμενα θύματα κατέληξαν, ενώ η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται να ανακοινωθεί στις 19 Δεκεμβρίου, μετά από μια μακρά και φορτισμένη διαδικασία.

Στο εδώλιο βρέθηκε ο 53χρονος γιατρός, αντιμέτωπος με περισσότερους από 150 ενάγοντες και περίπου 50 δικηγόρους, σε μία υπόθεση που έχει χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη δίκη ιατρικής κακοδιαχείρισης στη Γαλλία. Μεταξύ των εναγόντων βρίσκεται και η Αμαντίν Ιελέν, πρόεδρος της ένωσης θυμάτων, η οποία έχασε τον πατέρα της το 2008 εξαιτίας υπερβολικής δόσης λιδοκαΐνης. Όπως ανέφερε η ίδια στους δημοσιογράφους, *«ανυπομονεί να ακούσει τη φωνή του Δρ Πεσιέ και να πάρει απαντήσεις»*.

Οι κατηγορίες που βαρύνουν τον Πεσιέ αφορούν τη σκόπιμη χορήγηση θανατηφόρων ουσιών, κυρίως μέσω των ορών των ασθενών, με στόχο να προκαλέσει καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια εγχειρήσεων. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, ο ίδιος συμβάδιζε με τους συναδέλφους του στις προσπάθειες ανάνηψης, ενισχύοντας ίσως έτσι την εικόνα της επαγγελματικής του ικανότητας.

Μαρτυρίες Επιζώντων και ο Ρόλος του Κατηγορουμένου

Ανάμεσα στα περιστατικά που αναφέρονται στη δίκη, ξεχωρίζει εκείνο της Σάντρα Σιμάρ, 36 ετών, που το 2017 υπέστη ανακοπή σε χειρουργική επέμβαση καθώς, όπως αποκαλύφθηκε, της χορηγήθηκε φονική δόση καλίου μέσω του ορού αναισθησίας. Παρόλο που η γυναίκα επέζησε, το περιστατικό καταδεικνύει τη σοβαρότητα των κατηγοριών. Ο Ζαν-Κλοντ Γκαντόν, 70 ετών τότε, περιλαμβάνεται στα θύματα που, αν και δηλητηριάστηκαν, τελικά επέζησαν.

Η δικαστική έρευνα, που διήρκησε οκτώ χρόνια, στηρίχθηκε τόσο σε ιατροδικαστικές εξετάσεις όσο και σε καταθέσεις συναδέλφων και συγγενών των θυμάτων. Κατά την πρώτη ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας, δόθηκε έμφαση στην επιλογή των ενόρκων, ενώ ο Πεσιέ εμφανίστηκε ιδιαίτερα καταβεβλημένος, χωρίς ωστόσο να διαφοροποιήσει τη θέση του περί αθωότητας. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε στους δημοσιογράφους, *«την καταλαβαίνω απολύτως αλλά, από την άλλη, δεν ευθύνομαι εγώ για αυτήν»*, αναφερόμενος στην οδύνη των οικογενειών.

Η Στάση της Δικαιοσύνης και οι Αντιδράσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο γιατρός δεν προφυλακίστηκε ποτέ, ενώ το 2023 του επετράπη – υπό όρους – να ασκεί το ιατρικό επάγγελμα, χωρίς ωστόσο να έρχεται σε επαφή με ασθενείς. Παρά τη νομική αυτή δυνατότητα, ο ίδιος έχει διακόψει την ιατρική δραστηριότητα από το 2017.

Ένας από τους συνηγόρους του, ο Ραντάλ Σβερντορφέρ, δήλωσε ότι αυτή είναι *«η πρώτη φορά»* που ο Πεσιέ θα έχει τη δυνατότητα να δώσει εκτενείς εξηγήσεις μετά από οκτώ χρόνια έρευνας, «ενώ όλοι τον θεωρούν ένοχο».

Από τη δική του πλευρά, ο εισαγγελέας Ετιέν Μαντό χαρακτηρίζει την υπόθεση ως «άνευ προηγουμένου στα δικαστικά χρονικά της Γαλλίας». Υποστηρίζει μάλιστα ότι ο αναισθησιολόγος δηλητηρίαζε συστηματικά ασθενείς, ώστε να πλήξει συναδέλφους με τους οποίους είχε προσωπικές διαφορές ή για να επιδείξει τις δεξιότητές του επαναφέροντας θύματα στη ζωή.

Το δικαστήριο καλείται πλέον να αποφασίσει αν ο Φρεντερίκ Πεσιέ είναι πράγματι θύτης μια σειράς ανεξήγητων θανάτων, ή αν πρόκειται για έναν αθώο επιστήμονα που εμπλέκεται άδικα σε μία από τις πιο σκοτεινές υποθέσεις της γαλλικής ιατροδικαστικής ιστορίας. Το διακύβευμα παραμένει τεράστιο, καθώς για τον κατηγορούμενο διακυβεύεται ακόμη και η ποινή της ισόβιας κάθειρξης.