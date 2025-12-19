Το δημοσκοπικό καρδιογράφημα της Πλεύσης Ελευθερίας επιβεβαιώνει απόλυτα την εμπειρική διάγνωση που ακουγόταν από κάθε πλευρά των κοινοβουλευτικών εδράνων: τα νούμερα του κόμματος ανεβαίνουν όταν η αρχηγός του έχει ευκαιρίες για αντιπολιτευτικές περφόρμανς στο ρεπερτόριο που την καθιέρωσε στο πολιτικό παλκοσένικο. Σύμφωνα με τη διαφάνεια της προχθεσινής έρευνας της Pulse, τον Ιανουάριο του 2025 έγραφε 4,5%. Τον Φεβρουάριο, όταν τα συλλαλητήρια για τα Τέμπη δονούσαν τις πλατείες, εκτοξεύτηκε στο 8%. Τον Μάρτιο, στην επέτειο των δύο χρόνων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα (κι ενώ η πολιτική ατμόσφαιρα μύριζε ξυλόλιο), έφτασε στο 14%.

Τον Απρίλιο, το κόμμα είχε καταλάβει τη δεύτερη θέση στα γκάλοπ κι η πρόεδρός του είχε αρχίσει να συζητάει με τον εαυτό της το ενδεχόμενο να γίνει πρωθυπουργός (κατά τα δικά της λεγόμενα), δηλώνοντας «ετοιμαζόμενη» για το αξίωμα. Μετά, όταν η επικαιρότητα έπαψε να είναι μονοθεματική, τα ποσοστά άρχισαν να πέφτουν. Tον Νοέμβριο βρισκόταν στο 8,5%. Και ξαφνικά, τώρα, χτύπησε πάλι 11%. Η εξήγηση φαίνεται στα τηλεοπτικά πλάνα της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Κωνσταντοπούλου παίζει τον ρόλο του «θηλυκού Ιαβέρη» – που έλεγαν και στην Προανακριτική για τη λίστα Λαγκάρντ το 2013 – και το Κανάλι της Βουλής σπάει ρεκόρ τηλεθέασης.

Ορια

Πριν από δώδεκα χρόνια, ο εξεταζόμενος από εκείνη Βενιζέλος είχε παρατηρήσει πως στο «δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το να επαναλαμβάνεις στον μάρτυρα την ίδια ερώτηση θεωρείται βασανιστήριο». Σήμερα, έχει τελειοποιήσει τις ανακριτικές της μεθόδους. Χάρη σ΄αυτές τα βίντεο που ανεβάζει η Πλεύση Ελευθερίας από την επιτροπή μετρούν χιλιάδες views. Η ανταπόκριση του κοινού τρέφει την ερμηνεύτρια της κάθαρσης με το εισαγγελικό ταμπεραμέντο. Οπότε, δεν επαναπαύεται στις δάφνες της εξέτασης του «Τζιτζή» ή των καβγάδων με το γαλάζιο προεδρείο. Αναζητά το χειροκρότημα μπλέκοντας στη διαδικασία τη σύζυγο του υπουργού Επικρατείας ή βιντεοσκοπώντας με το κινητό της μέλη της Εξεταστικής και μάρτυρες.

Βέβαια, δεν παρακολουθούν όλοι το θέαμα γοητευμένοι από το ταλέντο της. Κάποιοι το βλέπουν όπως κολλάνε με την trash TV. Ή όπως παραδίδονται στην ένοχη απόλαυση του hate-watching (ξέρουν ότι είναι κακό το περιεχόμενο αλλά θέλουν να θυμώσουν και να το χλευάσουν). Τα σκαμπανεβάσματα των δημοσκοπικών επιδόσεων του κόμματός της, όμως, μαζί με τις αντιφάσεις στις οποίες η ίδια πέφτει όταν κατακεραυνώνει ως σεξιστές Νεοδημοκράτες που της είπαν «σιγά μη σκίσεις κανένα καλσόν», ενώ προηγουμένως έχει ισχυριστεί ότι η ατάκα είναι ταξική, δείχνουν τα όριά της. Κι ευτυχώς αυτά δεν είναι στον ουρανό. Είναι στους φράχτες που σηκώνει μόνη της.