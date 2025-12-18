«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας νομίζει ότι αν η ίδια δηλώνει “δεν ξέρω-δεν είδα-δεν άκουσα” για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα βυθιστεί σε αμνησία όλη η ελληνική κοινωνία», σχολιάζει σε δήλωση του ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει ειδικότερα ότι «ο κ. Μάκης Βορίδης ξέχασε ότι ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και σήμερα προκλητικά δήλωσε: “Αυτό που πρέπει να δούμε είναι ποια κενά υπήρξαν στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, που επέτρεψαν διασπάθιση χρήματος και καταβολή ενισχύσεων που δεν έπρεπε”».

Στο ίδιο πλαίσιο ο κ. Τσουκαλάς τόνισε: «Ξεχνά τις υπογραφές του στις αυξήσεις των υπό κατανομή επιδοτούμενων βοσκοτόπων. Ξεχνά πως όταν ανέλαβε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης παρέλαβε 352.000 επιδοτούμενους βοσκότοπους, με την απόφασή του το 2019 τους αύξησε σε 670.000 και με την απόφαση του 2020 τους εκτόξευσε σε 1.569.000 βοσκότοπους».

«Όσο για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο», προσθέτει ο κ. Τσουκαλάς, «ας αφήσει τους φθηνούς συμψηφισμούς και ας βρει λίγα λόγια να σχολιάσει:

-με ποια ευκολία και άνεση υπουργοί της κυβέρνησης χαλάρωναν βλέποντας ποδόσφαιρο μετά την προεκλογική εκστρατεία των ευρωεκλογών στο σπίτι του κ. Μανώλη Ξυλούρη;

-πώς γίνεται η επιτελική κυβέρνηση που δεν άφηνε τίποτα …στην τύχη, να μην ξέρει τι γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι κατά καιρούς υπουργοί Επικρατείας να μην έχουν ενημερώσει τον κ. Μητσοτάκη για όσα φοβερά “διαπίστωναν”;».