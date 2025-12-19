Για δεύτερη ημέρα συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις». Στο πλαίσιο της διαδικασίας εξετάζονται και τρεις τροπολογίες, μεταξύ των οποίων εκείνη που αφορά τις ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο.

Η ψήφιση του νομοσχεδίου έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί γύρω στις 11:00 το πρωί, μετά το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας για διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών.

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση στην Ολομέλεια μίλησαν τρεις πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων καθώς και 46 βουλευτές. Σήμερα, η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί με τις δευτερολογίες των εισηγητών και των ειδικών αγορητών.