Μπαθ: Η εμβληματική πόλη της UNESCO που ζει ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν
Το Μπαθ δεν είναι μια πόλη-βιτρίνα. Διατηρεί μια ανεπιτήδευτη, διακριτικά μποέμ ψυχή, όπου το ιστορικό παρελθόν συναντά αρμονικά το σύγχρονο πρόσωπο της πόλης
Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο αλλάζει σελίδα: Το mega project που μεταμορφώνει την Αθήνα
Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων γνωμοδότησαν ομόφωνα υπέρ των προμελετών για την επέκταση και αναβάθμιση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του σημαντικότερου αποθετηρίου αρχαίας ελληνικής τέχνης παγκοσμίως. Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό έχουν αναλάβει τα γραφεία Chipperfield και Τομπάζη. Οι μελέτες ξεκίνησαν μετά την κύρωση από τη Βουλή, τον Απρίλιο του 2024, της […]
Γιώργος Καπουτζίδης: Το μοναχικό αγόρι από τις Σέρρες που ένωσε δεκάδες παρέες με το ταλέντο του
20 χρόνια μετά την πρεμιέρα της σειράς «Στο Παρά Πέντε» και λίγες μέρες πριν το πολυαναμενόμενο Reunion στο MEGA, κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στην φωτεινή πορεία ζωής του Γιώργου Καπουτζίδη.
Κλιφ Ρίτσαρντ: Η μάχη με τον καρκίνο του προστάτη και το μήνυμά του για προληπτικές εξετάσεις
Ο Κλιφ Ρίτσαρντ πρότεινε εθνικό πρόγραμμα ελέγχου για τους άνδρες.
Το έργο «Οι Ζωντανοί» του Γιώργου Ονησιφόρου έως τις 28 Δεκεμβρίου στον χώρο H.ug
Το έργο «Οι Ζωντανοί» του Γιώρκου Ονησιφόρου, με τους Έβελυν Ασουάντ και Γιώρκο Ονησιφόρου παρουσιάζεται έως τις 21 Δεκεμβρίου στον χώρο H.ug (Μελιταίων 14, Άνω Πετράλωνα). Πρόκειται για ένα παραμύθι που αφηγούνται μια γυναίκα, ένας άντρας κι ένα ηλεκτρικό μπάσο. Μιλά για ένα παιδί που πάει να βρει τον φόβο. Που διασχίζει τις θάλασσες και […]