Μια καινοτομία που αλλάζει εν πολλοίς τη διαδρομή των βραβείων Οσκαρ ανακοίνωσε η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, καθώς από το 2029 η τελετή απονομής θα μεταδίδεται αποκλειστικά από το YouTube. Πρόκειται για «μια κρίσιμη στιγμή για την ψυχαγωγία», όπως επισημαίνει το δίκτυο CNN. «Η ενέργεια αυτή υπογραμμίζει μια τεράστια μετατόπιση ισχύος στη βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης, η οποία έχει ανατραπεί από το YouTube και πλατφόρμες streaming όπως το Netflix». Ο διευθύνων σύμβουλος του YouTube Νιλ Μόαν, από την άλλη, ανέφερε: «Τα Οσκαρ είναι ένας από τους βασικούς πολιτιστικούς μας θεσμούς, που τιμούν την αριστεία στην αφήγηση και το καλλιτεχνικό θέαμα. Η συνεργασία με την Ακαδημία για να φέρουμε αυτή τη γιορτή της τέχνης και της ψυχαγωγίας σε θεατές ανά την υφήλιο θα εμπνεύσει μια νέα γενιά δημιουργικότητας και λάτρεις του κινηματογράφου, παραμένοντας πιστοί στην ιστορική παράδοση των Οσκαρ». Το ABC, το οποίο θα συνεχίσει τη μετάδοση της τελετής ως «έδρα» των Οσκαρ μέχρι το 2028, σχολίασε σχετικά: «Προσβλέπουμε στις επόμενες τρεις τηλεοπτικές μεταδόσεις, συμπεριλαμβανομένου του εορτασμού της εκατονταετηρίδας το 2028, και ευχόμαστε στην Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών να συνεχίσει τις επιτυχίες της».